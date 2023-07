¿Con poco tiempo? Hoy te decimos cómo hacer 5 recetas en microondas para hacer en tiempo record: en menos de 35 minutos.

En esta ocasión hemos decidido compartirte 5 recetas en microondas para hacer en menos de 35 minutos. Cada uno de estos platillos son súper ricos y, por sobretodas las cosas, son muy rápidos y fáciles de cocinar.

Seguramente al leer recetas en microondas dudaste en si era bueno o no prepararlas usando esta técnica de cocción pues mucho se ha dicho sobre el uso de este aparato. Para salir de dudas, te explicamos más a fondo cómo es que funciona el microondas y cuáles son los principales mitos que existen alrededor de él.

Te puede interesar: ¿Cuántos huevos podemos comer a la semana?

¿Quién inventó el horno de microondas?

Según datos del sitio Muy Interesante, el ingeniero estadounidense Percy LeBaron Spencer, fue el inventor de este aparato. Spencer, buscaba crear mejores radares para detectar a los aviones enemigos después de la Segunda Guerra Mundial (1945).

Un día, mientras estaba frente a un magnetrón, una especie de tubo que libera energía para alimentar a los equipos de radar, el ingeniero Percy LeBaron Spencer observó que el chocolate que llevaba en un bolsillo se había derretido por las microondas emitidas.

Entonces se le ocurrió que dichas ondas podrían utilizarse para cocinar, y para comprobarlo puso granos de maíz en una bolsa de papel y la colocó cerca del campo de acción del dispositivo. ¡Los granos de maíz comenzaron a estallar! Así fue como tuvo la idea de fabricar el primer horno de microondas.

Huevos en cazuela libaneses hechos en microondas.

No te pierdas: 10 cosas que no puedes calentar en tu horno de microondas

¿Usar horno de microondas es malo para la salud?

La Organización Mundial de la Salud, ha informado que usar horno de microondas para calentar o preparar alimentos no representa un riesgo para la salud. Sin embargo, es importante que se sigan las indicaciones que vienen en el empaque de cualquier producto, uses siempre recipientes adecuados y mantengas súper limpio dicho electrodoméstico.

¿Qué pasa cuando usas el microondas?

De acuerdo con eldiario.es, es importante diferenciar entre radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes.

Las radiaciones ionizantes NO son las que emiten los hornos de microondas. Estas son radiaciones electromagnéticas que pueden romper enlaces químicos y dañar células. Proceden de materiales radioactivos, de los conocidos rayos X o radiación ultravioleta de alta frecuencia, y sí pueden ser nocivas.

Las radiaciones no ionizantes, son las que SÍ emiten los microondas y no son peligrosas. Las ondas de los microondas, como se ha explicado, calientan, no ionizan. Tampoco destruyen nutrientes porque las ondas no rompen enlaces químicos de los alimentos ni dañan sus células, y porque la temperatura máxima que se consigue es de unos 100ºC, mucho menor que la de otros métodos como la plancha o la fritura. Por tanto, hay menos pérdida de vitaminas.

lasaña de verduras en microondas

Tips al usar microondas

Usa menos líquidos cuando cocines estofados, sopas y verduras que cuando los prepara en la estufa.

Corta los alimentos en trozos regulares para que se cocinen rápida y uniformemente.

La profundidad del plato afecta el tiempo de preparación y su uniformidad: los alimentos en un plato poco profundo se cocinan más rápido.

Cubre las verduras para permitir que se cocinen al vapor. Puedes usar film estirable para cubrirlas, sólo asegúrate de revisar que la marca que compres sea la correcta para el microondas. Perfora la superficie para impedir que se acumule el vapor.

Ten cuidado de no cocinar demasiado la comida en el horno microondas; es mejor cocinar en tramos cortos que te permitan verificar que la temperatura es la adecuada.

Fuente: Let’s Get Cooking y bbc.com

Recetas en microondas

Si hoy es uno de esos días en los que tienes muy poco tiempo para invertirlo en la cocina, alguna de estas recetas te va a salvar la vida.