10 alimentos para prevenir y combatir la anemia

La anemia es un síndrome que se caracteriza por la disminución de glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo, lo cual causa agotamiento y debilidad. Para prevenir la anemia, es muy importante consumir una dieta saludable y variada, que sea rica en nutrientes, tales como el hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Aquí te los compartimos.

Top 10 de alimentos para prevenir y combatir la anemia

Almejas

Estas son muy ricas en hierro, pues una porción de 100 gramos contienen 24 mg de este nutriente. Te recomendamos cocinarlas al vapor y acompañándolas con la receta que más te guste.

Avena

Es un cereal que cuida tu organismo en general, pues una taza cubre el 60% de las necesidades diarias del hierro, mucho más nutritivo que la carne. Además, protege de enfermedades cardiovasculares.

Betabel

Es rico en hierro, cobre y folatos, combinación ideal para prevenir y combatir problemas de desnutrición y anemia. Además, promueve la hematopoyesis, es decir, la producción de células sanguíneas en la médula ósea.

Cacahuates

Este alimento no puede faltar en tu dieta, siempre y cuando no presentes alergias por su consumo. Un puñito al día, además de otorgarte hierro, proporciona fibra y vitaminas del grupo B. Además de prevenir la anemia, levantarán tu ánimo.

Espirulina

Esta es un alga altamente recomendada para combatir la desnutrición, ya que posee 66.38 mg de hierro por una porción de 100 g. Eso sí, se recomienda consumirla en pequeñas cantidades.

Higos secos

Aunque consumirlos frescos es buenísimo, el hierro se concentra mucho mejor si están secos. Tan solo una porción de 100 g aportan 0,37 mg de hierro.

Kiwi

Gracias a su alto contenido en vitamina C, el kiwi ayuda a que el organismo absorba mejor el hierro de otros alimentos.

Lentejas

Son muy deliciosas y versátiles en la cocina, por lo que puedes disfrutarlas de muchas maneras En cuanto a su aporte nutricional, contienen hierro, cobre y folatos, cuya combinación es muy buena para combatir y prevenir problemas de anemia.

Miso o pasta de soja

La soja tiene múltiples beneficios, y de esta se obtiene el miso, que contiene 7.1 mg de hierro por una porción de 100 mg. Puedes preparar en caldos, ¡le darán un sabor realmente delicioso!

Pistache

Este fruto seco es una buenta fuente de hierro y cobre, dos nutrientes que al combinarse, tienen un efecto antianémico muy poderoso. Puedes comerlos como botana o en ricas recetas.

No olvides consultar a tu médico, el cual puede darte la dieta y el tratamiento que necesitas. Y descubre más información para cuidar tu salud.

