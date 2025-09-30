Suscríbete
Salud y nutrición

Cuánta fibra debemos consumir al día y cómo incluirla en tu menú diario

Descubre cuánta fibra necesitas y cómo balancearla en tu dieta.

September 29, 2025
Enol Gonzalez Carbajo/Getty Images

¿Sabías que la mayor parte de las personas no alcanza la cantidad diaria recomendada de fibra? Este nutriente es clave para la salud digestiva, controlar el colesterol y mantener niveles estables de azúcar en sangre.

¿Cuánta fibra necesitas al día?

Las guías nutricionales sugieren las siguientes cantidades de fibra para adultos:

  • Mujeres menores de 50 años: aproximadamente 25 gramos al día.
  • Hombres menores de 50 años: cerca de 38 gramos al día.
  • Para personas mayores de 50: las recomendaciones bajan levemente — mujeres a 21 gramos y hombres a 30 gramos.

Otra forma práctica de estimarlo: se recomienda consumir 14 gramos de fibra por cada 1,000 calorías ingeridas al día.

Beneficios de alcanzar esa meta de fibra

LauriPatterson/Getty Images

  • Mejora el tránsito intestinal y evita el estreñimiento
  • Contribuye a reducir el colesterol “malo”
  • Ayuda a controlar el apetito y mantener un peso saludable
  • Favorece la salud del microbioma intestinal
  • Puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre

Por eso, incorporar fibra de forma consciente es tan importante como balancear proteínas o grasas en tu dieta.

Cómo lograrlo con porciones reales: frutas, verduras, legumbres y más

Desayuno

  • Avena cocida, ½ taza (aproximadamente 4 g de fibra)
  • 1 manzana mediana con cáscara (alrededor de 3.7 g)
  • 1 cucharada de semillas de chía (≈ 5 g extra)

Total del desayuno: ~ 12 g de fibra

Comida

  • Ensalada de espinaca cruda, 1 taza (~ 0.8 g)
  • Arroz integral, ½ taza (~ 1.8 g)
  • Frijoles cocidos, ½ taza (~ 7-8 g)
  • Verduras al vapor (brócoli, zanahoria), ½ taza (~ 2 g)

Total comida: ~ 11-12 g

instamatics/Getty Images

Merienda

  • Puñado de almendras (unos 20 g) → ~ 3 g de fibra
  • ½ taza de frambuesas frescas → ~ 4 g de fibra

Total merienda: ~ 7 g

Cena

  • Tacos con tortilla de maíz (2 tortillas) (~ 2 g)
  • Verduras salteadas (pimiento, calabaza) ~ 2 g
  • Lentejas o garbanzos ½ taza (~ 7–8 g)

Total cena: ~ 11–12 g

Si sumas esos ejemplos, obtienes entre 40 y 45 gramos de fibra, más que suficiente para cumplir o rebasar las recomendaciones. Puedes ajustar porciones según tu apetito.

Consejos prácticos para incluir más fibra sin complicarte

mashabuba/Getty Images

  1. Ve incrementando poco a poco: subir demasiado rápido puede causar gases o malestar.
  2. Bebe suficiente agua: la fibra necesita líquido para moverse bien en el intestino.
  3. Elige siempre la versión integral o con cáscara: por ejemplo, pan integral en lugar de blanco, manzana con piel, arroz integral.
  4. Añade legumbres (frijoles, lentejas) de 3 a 4 veces por semana: son de las fuentes más densas en fibra.
  5. Usa semillas y nueces como topping en ensaladas, yogurt o avena.

Cumplir con la ingesta diaria de fibra es más factible de lo que parece si planeas tus comidas sabiamente. Con ejemplos reales de desayunos, comidas, meriendas y cenas, puedes alcanzar —y hasta superar— los 25 g (mujeres) o 38 g (hombres) recomendados sin sacrificios grandes.

