¿Cuántas almendras se pueden comer por día y qué le pasa a tu cuerpo cuando las ingieres?

¿Sabías que las almendras son las semillas de un fruto que crece en el almendro? El fruto tiene una cáscara dura, como un hueso y la semilla de almendra en su interior. Aunque técnicamente son semillas, las almendras se consideran frutos secos. En el Día Mundial de las Almendras te vamos a contar todo lo que debes saber de este alimento.

¿Qué beneficios tienen las almendras?

Entre los múltiples beneficios que tiene las almendras están el mantener sano el corazón, regulan el azúcar en sangre, potencian la pérdida de peso, fortalecen las funciones cerebrales, aumentan la sensación de saciedad y por supuesto, ¡su sabor es incomparable!

Según tu actividad física, lo ideal será comer entre 10 y 20 almendras al día, aseguran los expertos.

¿Qué propiedades tienen las almendras?

De acuerdo con Care Hospitals, las almendras aportan nutrientes con beneficios cardiovasculares. Las investigaciones dicen que combinar almendras con otros frutos secos en la dieta mejora la salud del corazón, ya que las grasas saludables que contienen, la vitamina E, la fibra, el magnesio y los antioxidantes de las almendras fomentan la salud de éste.

Por otro lado, son buenas aliadas para la pérdida de peso, ya que una investigación del British Journal of Nutrition descubrió que consumir frutos secos como parte de una dieta saludable, alrededor de 55 g al día, no sólo es beneficioso para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas sino que también limita el riesgo de aumento de peso. Adicional, un estudio de 2013 también concluyó que las almendras, cuando se consumen como snack, ayudan a reducir el hambre y no aumentan el riesgo de aumento de peso.

Por si fuera poco, las almendras son una buena fuente de nutrientes importantes para la salud del cerebro, incluida la vitamina E, el folato y los ácidos grasos insaturados, así como la l-carnitina, conocida por sus beneficios neuroprotectores .