¿Por qué cocinar con los niños mejora sus hábitos alimenticios? Esto dice la ciencia

Involucrar a los niños en la cocina no solo crea momentos en familia, también es una de las estrategias más efectivas para formar buenos hábitos alimenticios desde temprana edad. Y ahora, la ciencia lo respalda: un estudio publicado en 2024 por el Journal of Nutrition Education and Behavior reveló que los niños que participan de forma activa en la preparación de alimentos tienden a consumir más frutas y verduras, y a preferir comidas caseras sobre alimentos ultraprocesados.

A divertirse en familia durante las vacaciones

Si estás buscando una manera divertida y saludable de pasar tiempo en casa con tus hijos este verano, cocinar juntos puede ser el comienzo de un cambio positivo. Aquí te contamos por qué:

5 beneficios de cocinar con los niños en casa

Fomentan el gusto por los alimentos saludables: Al ver y manipular ingredientes como frutas, verduras y cereales integrales, los niños se familiarizan con ellos y los aceptan más fácilmente.

Son más propensos a probar lo que cocinan: El simple hecho de haber preparado un platillo aumenta las probabilidades de que lo prueben, incluso si se trata de alimentos que normalmente rechazan.

Aprenden sobre nutrición sin darse cuenta: Medir, mezclar y leer recetas puede convertirse en una forma natural de hablar sobre porciones, grupos alimenticios y balance nutricional.

Desarrollan autonomía y responsabilidad: Seguir instrucciones, limpiar su espacio y preparar comida les enseña a ser autosuficientes y responsables con su alimentación.

Crean recuerdos que refuerzan hábitos positivos: Las experiencias emocionales en torno a la comida casera fortalecen el vínculo familiar y promueven una relación saludable con la comida.

Por elecciones más saludables

El estudio de 2024 mostró que los niños que cocinan al menos dos veces por semana en casa no solo comen mejor, sino que también desarrollan una mayor consciencia sobre lo que contienen los alimentos. Esto se traduce en elecciones más saludables incluso fuera del hogar, como en la escuela o reuniones sociales.

Cocinar en familia es mucho más que una actividad de fin de semana.

Es una forma práctica y divertida de educar, fortalecer vínculos y sembrar las bases para una vida más saludable. Si quieres que tus hijos coman mejor, invítalos a ponerse el delantal contigo. ¡Los buenos hábitos se cocinan en casa!