Suscríbete
Tendencias

Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 25 y 26 de noviembre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Noviembre 25, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Martes_y_miercoles_de_ofertas25_y26nov25.jpg

Busca las ofertas el martes y miércoles en frutas y verduras este 25 y 26 de noviembre 2025

Cocina Fácil

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Recetas con zanahoria

También podría interesarte: Las mejores recetas que todos quieren hacer con zanahorias

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Zanahoria: De $14.00 a $9.50 el kilo
  • Chile Poblano: De $74.50 a $39.50 el kilo
  • Naranja: De $49.50 a $19.50 el kilo
  • Toronja: De $43.50 a $22.50 el kilo
  • Cebolla Blanca: De $34.90 a $29.00

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Las uvas

También te podría interesar: Las propiedades que no conocías sobre las uvas para tu salud y belleza.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Uva Blanca Sin Semilla: De $98.90 a $79.80 el kilo
  • Sandía con Semilla: De $19.50 a $17.90 el kilo
  • Papa Blanca: De $28.90 a $24.90 el kilo
  • Naranja: De $33.50 a $23.00 el kilo
  • Aguacate: De $49.90 a $24.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

recetas con elote

También podría interesarte: Todo lo que puedes preparar con elotes

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Piña Miel: De $39.90 a $16.90 el kilo
  • Frambuesa: De $64.00 a $39.90 los 175 g
  • Elote Blanco: De $14.90 a $6.90 la pieza
  • Pepino: De $26.90 a $19.90 el kilo
  • Mora Azul: De $64.00 a $39.90 los 170 g

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Helado de mandarina, una de las recetas con mandarina que no te puedes perder

Las mejores recetas con mandarina para darle sabor al otoño

Freepik

También podría interesarte: Estas son algunas recetas con mandarina para todos los gustos

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Pera de Anjou: De $62.00 a $44.50 el kilo
  • Mandarina: De $57.00 a $25.00 el kilo
  • Melón Chino: De $33.50 a $29.50 la pieza
  • Zanahoria: De $17.90 a $14.90 el kilo
  • Piña Miel: De $35.50 a $29.50 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 25 y mañana miércoles 26 de noviembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

Encuentra más recetas en nuestro sitio web Cocina Fácil.

También lee
Frutas y verduras
Tips de Cocina
Frutas y verduras que es mejor conservar envueltas en el refrigerador
Junio 21, 2022
 · 
Josselin Melara
pesticidas.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar los pesticidas de forma efectiva de las frutas y verduras
Los pesticidas que se usan en los cultivos de frutas y verduras son muy peligrosos para la salud. Te decimos cómo eliminar sus restos por completo.
Febrero 03, 2023
 · 
Josselin Melara
frutas y verduras para bajar de peso
Salud y nutrición
Las mejores frutas y verduras para bajar de peso que debes conocer
Julio 20, 2022
 · 
Cocina Fácil

Ofertas frutas y verduras ofertas supermercados ofertas chedraui ofertas Bodega Aurrerá ofertas martes y miércoles ofertas Soriana ofertas walmart martes de frescura Martes y Miércoles del Campo ofertas martimiércoles descuentos en supermercado supermercado Section 2
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Cómo ser la mejor anfitriona en Navidad
Tendencias
5 razones poderosas por las que una buena ama de casa es la mejor anfitriona en Navidad
Noviembre 19, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
mundial de quesos 2025 premios mexico.jpg
Tendencias
Los 6 quesos mexicanos que triunfaron en los World Cheese Awards 2025
Noviembre 18, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes_y_miercoles_de_ofertas_18y19noviembre25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 18 y 19 de noviembre de 2025
Noviembre 18, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
cómo usar vinagre de manzana en la cara.jpg
Tendencias
Cómo usar vinagre para suavizar las líneas de expresión
Noviembre 13, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas_martesymiercoles_11y12_nov25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 11 y 12 de noviembre de 2025
Noviembre 11, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Las ofertas en el martes y miércoles 4 y 5 de noviembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 4 y 5 de noviembre de 2025
Noviembre 04, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas para el 28 y 29 de octubre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 28 y 29 de octubre de 2025
Octubre 28, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
cuanto cuesta comer y beber en la formula 1 autodromo hermanos rodriguez.jpg
Tendencias
¿Vas al Gran Premio de México? Esto cuesta comer y beber en el evento
Octubre 24, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas de pavo con toque mexicano.jpg
Tips de Cocina
Pavo con toque mexicano: las mejores recetas
Con los ingredientes correctos y las guarniciones adecuadas, puedes tener una cena con toque mexicano.
Noviembre 25, 2025
 · 
Eloísa Carmona
canela en alcohol para ahuyentar moscos.jpg
Tips de Cocina
Canela con alcohol para espantar moscos: un repelente casero inesperado
Desde aromatizante hasta limpiador, esta mezcla tiene muchos beneficios
Noviembre 24, 2025
 · 
Eloísa Carmona
café es malo para el corazon.jpg
Salud y nutrición
Café y corazón: el hallazgo que contradice décadas de consejos médicos
En un giro inesperado, la ciencia descubre una relación entre el consumo el café y cómo podría ayudar a quienes tienen fibrilación auricular.
Noviembre 21, 2025
 · 
Eloísa Carmona
La verdad sobre el rebote de peso y cómo controlarlo
Salud y nutrición
La verdad sobre el rebote de peso y cómo controlarlo, esto dice la ciencia
Descubre por qué ocurre el efecto rebote y cómo bajar de peso sin dietas extremas usando un enfoque médico, integral y sostenible.
Noviembre 21, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
como perder peso despues de los 40.jpg
Salud y nutrición
7 consejos eficaces para perder peso después de los 40
El cuerpo cambia a los 40, pero bajar de peso es posible.
Noviembre 20, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Cocteles con Baileys inspirados en los personajes de Mentiras
Recetarios
Recetas de cocteles con Baileys inspirados en los personajes de Mentiras que toda señora debe hacer
Cocteles fáciles, deliciosos y perfectos para tu próxima reunión Glam Ochentera y con el look de Mentiras, brinda con pura “Señora Vibe”.
Noviembre 20, 2025
 · 
EloÍsa Duecker