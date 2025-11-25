Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 25 y 26 de noviembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Zanahoria: De $14.00 a $9.50 el kilo
- Chile Poblano: De $74.50 a $39.50 el kilo
- Naranja: De $49.50 a $19.50 el kilo
- Toronja: De $43.50 a $22.50 el kilo
- Cebolla Blanca: De $34.90 a $29.00
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Uva Blanca Sin Semilla: De $98.90 a $79.80 el kilo
- Sandía con Semilla: De $19.50 a $17.90 el kilo
- Papa Blanca: De $28.90 a $24.90 el kilo
- Naranja: De $33.50 a $23.00 el kilo
- Aguacate: De $49.90 a $24.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Piña Miel: De $39.90 a $16.90 el kilo
- Frambuesa: De $64.00 a $39.90 los 175 g
- Elote Blanco: De $14.90 a $6.90 la pieza
- Pepino: De $26.90 a $19.90 el kilo
- Mora Azul: De $64.00 a $39.90 los 170 g
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Pera de Anjou: De $62.00 a $44.50 el kilo
- Mandarina: De $57.00 a $25.00 el kilo
- Melón Chino: De $33.50 a $29.50 la pieza
- Zanahoria: De $17.90 a $14.90 el kilo
- Piña Miel: De $35.50 a $29.50 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 25 y mañana miércoles 26 de noviembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.
