Suscríbete
Tips de Cocina

Textura que engancha: cómo los alimentos “crujientes” están conquistando la cocina saludable

Te contamos cómo puedes aprovechar esta deliciosa textura

September 29, 2025
textura-que-engancha-como-los-alimentos-crujientes-estan-conquistando-la-cocina-saludable

Westend61/Getty Images/Westend61

Cuando piensas en comida saludable, puede que lo primero que venga a la mente sean smoothies, bowls suaves o ensaladas ligeras. Pero hay un ingrediente clave que está revolucionando esa percepción: la textura crujiente. Hoy en día, un buen crujido puede elevar un platillo saludable de “rico” a “irresistible”.

Por qué nos encanta lo crujiente (lo que la ciencia dice)

La textura juega un papel tan importante como el sabor en nuestra percepción de los alimentos. Estudios en ciencia sensorial muestran que alimentos que crujen o “sueltan un sonido” al morderse tienen una ventaja emocional: transmiten frescura, calidad y estimulan nuestros sentidos auditivo y táctil al mismo tiempo.

/tips-de-cocina/textura-que-engancha-como-los-alimentos-crujientes-estan-conquistando-la-cocina-saludable

Sergio Hayashi/Getty Images

Además, investigaciones han revelado que los alimentos crujientes también pueden aumentar la sensación de saciedad. En términos simples: masticar un snack crunchy puede ayudarte a sentirte lleno con menos cantidad.

Este tipo de textura ha crecido en popularidad gracias a redes sociales y tendencias culinarias, donde se celebra el crujido (crisp y crunch) en platos saludables, snacks funcionales y recetas con giro innovador.

Crujiente vs. crunch: ligeras diferencias que importan

Aunque muchas veces usamos “crujiente” y “crunch” como sinónimos, hay pequeños matices técnicos:

  • Crujiente (crispy): se asocia a una capa delgada, firme y frágil que se rompe fácilmente.
  • Crunch (crujido intenso): implica una estructura más densa que requiere más fuerza para romperse.

Ambas texturas tienen su lugar, según el tipo de receta que prepares. Lo importante es ofrecer contraste: lo suave frente a lo crocante, lo cremoso frente a lo firme.

Cómo traer lo crujiente a la cocina saludable

1. Chips y tiritas vegetales

Corta zanahoria, betabel, jícama, kale o camote en láminas delgadas, sécalas bien y hornéalas o deshidrátalas hasta que queden crocantes. Son ideales como snack o topping para sopas y ensaladas.
La existencia de “vegetable chips” muestra cómo este recurso vegetal se ha adoptado como alternativa crujiente.

2. Legumbres rostizadas

Garbanzo rostizado, edamame crujiente o lentejas horneadas con especias son snacks con proteína, fibra y ese crujido que nos engancha.

3. Panes o granolas crujientes

alimentos-crujientes-estan-conquistando-la-cocina-saludable

Aleksa Torri/Getty Images

Granolas caseras con avena, nueces y semillas tostadas o migas crocantes de pan integral que puedes espolvorear sobre yogurt, fruta o helado saludable.

4. Crujientes saludables en preparaciones saladas

Piensa en repollitos de Bruselas al horno, quinoa inflada tostada, o incluso toppings crocantes como cebolla dorada, semillas tostadas o migas de tortilla integral ligeramente doradas.

5. Uso de técnicas y herramientas

  • Air fryer: permite obtener texturas crujientes con poco o nada de aceite.
  • Horneado a temperatura justa: empezar con calor fuerte para formar la capa crujiente y luego bajar temperatura.
  • Doble cocción: precursor blando + dorado final (ej. papas cocidas + horneadas).

Ventajas de incluir crujiente en tus recetas saludables

los-alimentos-crujientes-estan-conquistando-la-cocina-saludable

Carolin Voelker/Getty Images

  • Sensación de frescura y calidad, al aportar sonido y textura.
  • Mayor satisfacción sensorial, ya que nos involucramos con más de un sentido.
  • Contraste que eleva el platillo: lo hace más interesante y completo.
  • Funciona bien en snacks funcionales que “hacen más que calmar el hambre” al incluir proteína, fibra y textura atractiva.
Snacks saludables

Aquí te dejamos una alternativa a los alimentos ultraprocesados

snack de manzana con toppings
Snack de manzana con toppings
July 22, 2019
 · 
Cocina Fácil
Snack fresco
El mejor snack fresco y saludable para hacer en casa
Si estás buscando un snack fresco y saludable que sea sencillo de hacer en casa, entonces checa esta receta deliciosa y súper fácil para mitigar del verano
February 14, 2014
 · 
Josselin Melara
garbanzos asados
Snack saludable: garbanzos asados con especias
January 21, 2019
 · 
Josselin Melara
pepitas rostizadas con curry
Snack saludable: pepitas rostizadas con curry
January 18, 2019
 · 
Josselin Melara
STSnacks-para-la-dieta.jpg
Tips de Cocina
Snacks para la dieta
March 17, 2018
 · 
Josselin Melara
manzanas-con-queso-cottage-y-granola
Recetas saludables: Manzanas con queso cottage y granola
August 13, 2018
 · 
Josselin Melara
Crema de cacahuate con ch&#xED;a
Crema de cacahuate con chía
November 27, 2014
 · 
Josselin Melara
esfera de queso de cabra
Esfera de queso de cabra con jitomate deshidratado y albahaca
December 16, 2019
 · 
Cocina Fácil
Queso con salsa de tamarindo
Queso con salsa de tamarindo
El Queso con salsa de tamarindo es un snack ideal para preparar en una reunión con amigos y familia; es muy fácil de hacer y cautivarás los paladares
March 11, 2017
 · 
Josselin Melara
Manzanas con chamoy
Tips de Cocina
Manzanas con chamoy paso a paso
July 01, 2019
 · 
Cocina Fácil

Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

/tips-de-cocina/que-pasa-cuando-limpias-tu-inodoro-con-bicarbonato-de-sodio-y-sal
Tips de Cocina
Qué pasa cuando limpias tu inodoro con bicarbonato de sodio y sal
September 29, 2025
Saber elegir la mejor carne de cerdo será la clave para lograr una cochinita pibil suave y jugosa
Tips de Cocina
¿Cuál es la mejor carne de cerdo para preparar cochinita pibil?
September 29, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Camarones perfectos en sartén
Tips de Cocina
Cómo cocinar camarones en sartén sin que se sobrecosan y queden crujientes por fuera
September 26, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Alternativas para cocinar y dar jugosidad sin vino
Tips de Cocina
6 alternativas para elevar el sabor y la jugosidad de tus platillos si no tienes vino blanco
September 24, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Electrodomésticos básicos para hacer el lunch con facilidad
Tips de Cocina
Estos electrodomésticos te ayudarán a preparar el lunch de los niños de manera fácil y rápida
September 15, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
como-decorar-tu-mesa-este-15-de-septimbre-aqui-te-contamos.jpg
Tips de Cocina
¿No sabes cómo decorar tu mesa este 15 de septimbre? Aquí te contamos
August 29, 2025
 · 
Lydia Leija
:tips-de-cocina:zero-waste-desde-tallos-hasta-cascaras-aprovecha-los-sobrantes-en-tu-cocina.jpeg
Tips de Cocina
Zero Waste: Desde tallos hasta cáscaras aprovecha los sobrantes en tu cocina
August 24, 2025
Elote con sabor flamin hot
Tips de Cocina
¿Por qué el sabor Flamin’ Hot es tan adictivo y cómo puedes usarlo en la cocina mexicana?
August 23, 2025
 · 
Cocina Fácil
/tendencias/top-10-lugares-en-cdmx-para-garnachear-y-festejar-como-todo-mexicano
Tendencias
Top 10 lugares en CDMX para garnachear como mexicano
Comer en la CDMX podría ser abrumador, por eso aquí te traemos un mapa
September 29, 2025
comer-cerezas-por-la-noche-ayuda-a-mejorar-tu-reloj-biologico-esto-dice-la-ciencia
Salud y nutrición
¿Comer cerezas por la noche ayuda a mejorar tu reloj biológico? Esto dice la ciencia
Lo que ha encontrado la ciencia sobre las cerezas podría sorprenderte.
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/cuanta-fibra-debemos-consumir-al-dia-y-como-lograrlo-con-estas-porciones
Salud y nutrición
Cuánta fibra debemos consumir al día y cómo incluirla en tu menú diario
Descubre cuánta fibra necesitas y cómo balancearla en tu dieta.
September 29, 2025
/tendencias/este-es-el-significado-de-cada-elemento-comestible-del-altar-de-dia-de-muertos
Tendencias
Cómo conservar y presentar alimentos en la ofrenda de Día de Muertos para que duren más
Por razones de estética y salud, preservar los alimentos de la ofrenda es de suma importancia
September 29, 2025
aloe-vera-natural-para-lograr-un-cabello-irresistible
Salud y nutrición
Cómo usar aloe vera natural para lograr un cabello irresistible
Las mascarillas profesionales no son las únicas que harán de tu cabello el más brilloso.
September 29, 2025
significado-de-cada-elemento-comestible-del-altar-de-dia-de-muertos
Tendencias
Este es el significado de cada elemento comestible del altar de Día de Muertos
Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los alimentos en tu ofrenda (y cómo prepararlos en casa)
September 29, 2025