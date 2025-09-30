Suscríbete
Qué pasa cuando limpias tu inodoro con bicarbonato de sodio y sal

Por qué funcionan, cómo usarlos correctamente y precauciones para que el resultado sea impecable.

September 29, 2025
Alex Wilson/Getty Images

Limpiar el baño puede ser una tarea pesada, pero ¿sabías que ingredientes que ya tienes en tu despensa pueden hacer gran parte del trabajo? El bicarbonato de sodio y la sal son protagonistas de trucos caseros que prometen desincrustar manchas, neutralizar malos olores y reforzar la limpieza del inodoro sin necesidad de productos químicos agresivos.

¿Por qué bicarbonato y sal funcionan juntos?

Sal: efecto abrasivo, desodorizante y antimicrobiano

La sal gruesa o de cocina actúa como un abrasivo natural para remover depósitos minerales o sarro adherido. También posee propiedades antisépticas leves, lo que ayuda a disminuir ciertos microorganismos presentes en el interior del sanitario.

Combinadas, la sal y el bicarbonato crean una mezcla más eficaz que cada uno por separado: la sal potencia la acción abrasiva, mientras el bicarbonato aporta capacidad de limpieza química y neutralización de olores.

Además, esta combinación favorece un entorno menos hospitalario para bacterias y malos olores, ayudando a que el baño conserve frescura entre limpiezas más profundas.

Bicarbonato: neutralizador suave y abrasivo leve

skhoward/Getty Images

El bicarbonato de sodio (NaHCO₃) tiene un pH alcalino. Esto ayuda a neutralizar ácidos y descomponer materia orgánica, como residuos urinarios o manchas acumuladas. Además, actúa como un abrasivo suave que no raya la cerámica de tu inodoro.

Cuando se enfría o se aplica en presencia de ácidos (por ejemplo, restos de ácido en el agua), puede generar burbujas de dióxido de carbono, lo que ayuda a desprender residuos adheridos.

Cómo limpiar el inodoro con bicarbonato y sal (paso a paso)

Ingredientes:

  • ¼ a ½ taza de bicarbonato de sodio
  • ¼ a ½ taza de sal gruesa
  • (Opcional) gotas de aceite esencial o unas gotas de jugo de limón para aroma

Pasos:

  1. Vacía o reduce el nivel del agua del inodoro (puedes apagar la entrada de agua o esperar un poco después de vaciar).
  2. Espolvorea primero la sal en las paredes internas del sanitario, especialmente cerca de zonas con manchas o marcas persistentes.
  3. Agrega el bicarbonato encima creando una capa conjunta.
  4. Si deseas, añade unas gotas de aceite esencial o limón para aroma y dar un efecto frescura adicional.
  5. Deja que la mezcla actúe durante 1 a 4 horas; algunas personas incluso la dejan toda la noche para mejor efecto.
  6. Usa el cepillo del inodoro para fregar con movimientos circulares, prestando atención a bordes, fondo y zonas teñidas.
  7. Tira de la cadena para enjuagar todo. Si quedan residuos, repite localmente o con un poco de agua caliente.

Este método ayuda a eliminar manchas ligeras, residuos alcalinos y sarro medio, además de neutralizar olores acumulados.

Repetir este proceso cada 15 a 30 días ayuda a mantener el sanitario limpio sin recurrir constantemente a químicos.

Beneficios y límites que debes conocer

Beneficios

  • Desodorización natural: al neutralizar los agentes generadores de olor, el baño se siente más fresco.
  • Menos uso de químicos agresivos: reduces exposición a ácidos fuertes, cloro u otros productos que pueden dañar la porcelana o las tuberías.
  • Accesible y económico: ambos ingredientes son baratos y fáciles de conseguir.

Limitaciones

  • No es tan potente como limpiadores especializados para manchas muy incrustadas, moho o sarro extremo.
  • Requiere algo de tiempo de exposición y frote manual.
  • En depósitos minerales muy duros (aguas muy duras), puede requerirse ayuda extra (vinagre, ácido cítrico o productos especializados).
  • Si ya hay acumulaciones de materia orgánica avanzada o bacterias resistentes, es probable que este método no sea suficiente por sí solo.

Recomendaciones finales para aplicarlo bien

Kinga Krzeminska/Getty Images

  • Usa guantes y ventilación adecuada ya que puedes inhalar polvo.
  • Evita mezclar con productos demasiados agresivos al mismo tiempo.
  • Mantén cepillos y esponjas exclusivos para el sanitario.
  • Haz limpieza de mantenimiento semanal (cepillado suave) y aplica sal + bicarbonato periódicamente.
