Cómo usar aloe vera natural para lograr un cabello irresistible

Si buscas un cabello suave, brillante y saludable sin recurrir a productos costosos, el aloe vera natural puede convertirse en tu mejor aliado. Esta planta milenaria contiene compuestos que benefician tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar.

1. Calmante para el cuero cabelludo

El gel de aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar la picazón, la irritación o la caspa leve. En un estudio se observó que su aplicación redujo la descamación y el enrojecimiento en personas con dermatitis seborreica.

2. Hidratación natural y humectante

El aloe actúa reteniendo humedad en el cabello, funcionando como una barrera protectora contra la resequedad. Esto ayuda a reducir el frizz y a mantener el encrespamiento bajo control.

3. Limpieza suave

VALENTYN VOLKOV/Getty Images

Contiene enzimas y polisacáridos que ayudan a eliminar el exceso de sebo y residuos de productos sin dañar la fibra capilar.

4. Fortalecimiento y nutrición

El aloe vera es rico en vitaminas A, C y E, además de aminoácidos y minerales. Estos nutrientes contribuyen a reparar el cabello dañado y fortalecerlo frente a la rotura.

Cómo preparar gel de aloe vera puro en casa

Corta una hoja fresca de aloe vera (de una planta saludable). Lava bien la hoja y elimina los bordes espinosos. Retira la piel externa con un cuchillo y extrae el gel transparente del interior. Si deseas, muélelo ligeramente o pásalo por colador para obtener una textura suave. Guarda el gel en un frasco hermético en el refrigerador (máximo una semana).

Consejos y precauciones

Nenov/Getty Images