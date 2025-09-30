¿Comer cerezas por la noche ayuda a mejorar tu reloj biológico? Esto dice la ciencia

El reloj biológico —o ritmo circadiano— regula funciones como el sueño, el hambre y la temperatura corporal. Una forma de influir positivamente en él es mediante alimentos que contengan compuestos relacionados con el sueño. En ese contexto, las cerezas han llamado la atención por su contenido natural de melatonina y otros compuestos que podrían apoyar un mejor descanso.
Compuestos clave: melatonina, triptófano y antioxidantes
Melatonina natural
La melatonina es una hormona que tu cuerpo produce de forma natural al caer la noche, indicando que es hora de dormir. Las cerezas ácidas son una de las pocas frutas que contienen melatonina en forma alimentaria. Estudios han mostrado que consumir jugo de cereza puede aumentar los niveles de melatonina exógena, es decir, proveniente de la fruta.
En un experimento clínico controlado con 20 participantes, el consumo de concentrado de jugo de cereza durante 7 días elevó los metabolitos urinarios de melatonina y aumentó el tiempo total de sueño y la eficiencia del sueño. En otro estudio en adultos mayores con insomnio, beber dos veces al día jugo de cereza ácida por 2 semanas prolongó el sueño aproximadamente 84 minutos en comparación con placebo.
Triptófano
Las cerezas también contienen triptófano, un aminoácido precursor de la melatonina. Esto sugiere que no solo aportan melatonina directa, sino que pueden contribuir a su producción interna.
Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes
Otro factor importante es que las cerezas tienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que podrían favorecer un ambiente corporal más propicio para el sueño, reduciendo molestias o estrés oxidativo que interfiera con el descanso.
Cómo incorporar cerezas en tu rutina nocturna de forma práctica
Aquí tienes ideas fáciles para aprovechar sus posibles beneficios:
- Jugo de cereza ácida (sin azúcar añadido): toma ½ a 1 taza una hora antes de dormir.
- Cerezas enteras frescas o congeladas: agrégalas a un yogur, licuado ligero o compota.
- Popurrí de cereza + otras frutas ricas en melatonina: como nueces, pistachos o cerezas secas.
- Infusión + cerezas: acompaña una infusión suave con un puñado de cerezas como snack nocturno (sin sobrecargar).
Algunas recomendaciones clave:
- Evita versiones con mucho azúcar, ya que ese exceso podría contrarrestar los efectos positivos del sueño.
- Sé constante por al menos una semana o dos para ver si notas diferencias.
- No lo tomes como sustituto de tratamiento médico si tienes trastornos del sueño.
Recetas con cerezas para un toque único