Este es el significado de cada elemento comestible del altar de Día de Muertos

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los alimentos en tu ofrenda (y cómo prepararlos en casa)

September 29, 2025
carlosrojas20/Getty Images/iStockphoto

El altar de Día de Muertos es una tradición llena de simbolismo donde cada elemento comestible tiene un propósito espiritual y cultural. Además de adornar el altar, estos alimentos representan recuerdos, cariño y la conexión entre quienes estamos vivos y quienes ya partieron. En este artículo te explico el significado de los alimentos más comunes del altar y te doy ideas sencillas para prepararlos en casa.

Pan de muerto: alimento simbólico y memoria

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Significado: El pan de muerto representa el cuerpo del difunto y la generosidad de la tierra. Sus “huesitos” cruzados simbolizan los huesos y el círculo superior puede aludir al cráneo. También se dice que su aroma evoca el recuerdo y el sabor hogareño para los espíritus.

Cómo hacerlo en casa:
Prepara una masa de harina, huevos, mantequilla, azúcar y levadura. Incorpora ralladura de naranja y agua de azahar. Deja fermentar y forma bolitas y “huesitos” sobre el pan antes de hornearlo. Al final, espolvorea azúcar encima. (Ver ingredientes típicos de la receta).

Calaveritas de azúcar (o dulces)

mofles/Getty Images/iStockphoto

Significado: Las calaveras de azúcar o alfeñique representan la muerte de forma juguetona: una forma de recordarla sin temerla. Su color y decoración celebran la vida y la memoria.

Cómo hacerlas en casa:
Mezcla azúcar pulverizada con clara de huevo y unas gotas de limón hasta obtener una pasta moldeable. Presiona en moldes de calaveras, deja secar y decora con glasé de colores o azúcar pintada.

Frutas y semillas: conexión con la tierra

ENRIQUE SILVA DEL VAL/Getty Images/iStockphoto

Significado: Las frutas, semillas, cacao y otros productos naturales simbolizan los frutos de la tierra y la cosecha. Representan la generosidad de la naturaleza que alimenta tanto a vivos como muertos.

Cómo prepararlas:
Escoge frutas de temporada (manzanas, guayabas, naranjas), lávalas bien y preséntalas enteras o partidas. También puedes tostar semillas o hacer pequeños arreglos frutales decorativos para el altar.

Platillos favoritos y guisos especiales

Significado: Los alimentos favoritos del difunto muestran afecto y hospitalidad. Se cree que el espíritu “disfruta” la esencia del platillo.

Cómo prepararlos:
Selecciona un platillo que tú o la familia recuerden como preferido: mole, tamales, tinga, pozole, etc. Cocínalo el día o la víspera, y colócalo con cariño en el altar.

Bebidas (agua, atole, chocolate, bebidas favoritas)

hayaship/Getty Images/iStockphoto

Significado:

  • Agua: representa el elemento vital y calma la sed de las almas después del viaje.
  • Atole, chocolate o bebidas favoritas: acompañamientos cálidos que evocan consuelo, sabor casero y recuerdo de infancia. También para que el espíritu reconozca lo que le gustaba en vida.

Cómo prepararlas:

  • Agua fresca: usa agua limpia en jarra o vaso, decora con pétalos o ramitas.
  • Atole: mezcla masa de maíz disuelta con leche o agua, endulza con piloncillo y aromatiza con canela o vainilla.
  • Chocolate caliente: derrite chocolate en leche con un toque de canela y sirve caliente.
  • Bebida favorita: pon la bebida que el difunto disfrutaba (vino, mezcal, café), en vasos pequeños con respeto.

Pro-tips Cocina Fácil rápidos para montar el altar comestible con cariño

Gabriel Perez/Getty Images

  • Usa platos limpios y motivos tradicionales (cerámica, barro).
  • No dejes los alimentos mucho tiempo expuestos para evitar que se descompongan rápidamente.
  • Decora con papel picado, flores de cempasúchil y pequeñas cruces para armonizar estética y significado.
  • Después del 2 de noviembre, es común compartir los alimentos entre familia y vecinos como parte de la tradición.
ofrenda del día de muertos ofrendas México día de muertos Pan de muerto flores de cempasúchil
