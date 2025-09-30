Suscríbete
Estas son las bebidas que sí o sí deben estar en tu altar de muertos

Aquí te compartimos las bebidas no deben faltar en tu ofrenda y cómo integrarlas con significado.

September 29, 2025
mofles/Getty Images/iStockphoto

En México, el altar de muertos es mucho más que decoración: es un espacio de homenaje, de aromas, sabores y recuerdos. Cada elemento tiene un significado. Las bebidas son fundamentales porque están ahí para saciar la sed de las almas que regresan y para reflejar los gustos de quienes ya partieron.

1. Agua: simple y esencial

El agua es la bebida más básica y simbólica del altar. Se coloca para que los difuntos puedan calmar su sed después del largo viaje que hacen para acompañarnos. También representa purificación y vida.

Aunque parece sencilla, nunca debe faltar. Puedes servirla en una jarra de vidrio o en un vaso bonito, con un toque de decoración para que destaque en tu altar.

2. Atole (y sus variantes: champurrado, atole de sabores)

estas-son-las-bebidas-que-si-o-si-deben-estar-en-tu-altar-de-muertos

hayaship/Getty Images/iStockphoto

El atole es una bebida ancestral preparada con masa de maíz, agua o leche y endulzada con piloncillo o azúcar, además de ser aderezada con canela, vainilla u otros ingredientes. Se considera reconfortante y cálida, perfecto para las noches frías del otoño.

Dentro de las variantes más apreciadas está el champurrado, que añade chocolate al atole y se convierte en una bebida espesa ideal para acompañar el pan de muerto.

Estas bebidas ofrecen no solo sabor, sino textura y calor, haciendo que el altar se llene de aroma y tradición.

3. Café de olla y chocolate caliente

El café de olla es otra bebida que frecuentemente aparece en los altares. Su preparación con canela y piloncillo lo hace muy mexicano y acogedor. En muchas regiones, se cree que su aroma atrae a las almas hacia el altar.

estos-son-los-dulces-tipicos-de-dia-de-muertos-calaveritas-de-azucar-camote-y-calabaza-en-tacha

carlosrojas20/Getty Images/iStockphoto

El chocolate caliente también es tradición en los altares. Se utiliza para “mojar” el pan de muerto y aporta ese sabor reconfortante que muchos recuerdan con nostalgia.

4. Bebidas alcohólicas y favoritas del difunto

Además de las bebidas tradicionales, es común incluir tequila, mezcal, pulque u otras bebidas alcohólicas según la región o el gusto del difunto. Estas bebidas se colocan para ofrecer un brindis simbólico, una expresión de celebración hacia quienes ya no están.

También está el pulque de cempasúchil, una bebida de tradición que combina el simbolismo de la flor con el sabor del agave.

Y no olvides las bebidas que le gustaban al difunto en vida: café, refrescos o jugos que conectan lo cotidiano con lo espiritual.

Cómo disponerlas en el altar

Atole de Día de muertos

  • Usa tarros o vasos decorados para cada bebida, distinguiendo las frías de las calientes.
  • Colócalas en niveles distintos o en repisas laterales para que no compitan visualmente con la comida y los elementos florales.
  • Asegúrate de que estén frescas y renovadas diariamente si es posible.
  • Puedes ofrecer versiones “miniatura” o pruebas de las bebidas si el altar es pequeño.

Si estás montando un altar de muertos, asegúrate de incluir estas bebidas esenciales: agua, atole (y sus variantes), café de olla, chocolate caliente y, según el gusto de tu familiar, su bebida alcohólica favorita. Cada sorbo es una invitación simbólica para aquellos que han partido, y una forma de mantener vivo su recuerdo en tu mesa de ofrendas.

elementos de la ofrenda ofrendas México ofrenda día de muertos ofrendas día de muertos
