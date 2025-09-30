Suscríbete
Tendencias

Top panes de muerto en CDMX: dónde encontrar los más esponjosos

Un imperdible de México durante esta temporada es el pan de muerto. Aquí te contamos dónde encontrar los mejores.

September 29, 2025 • 
Lydia Leija
top-panes-de-muerto-en-cdmx-donde-encontrar-los-mas-esponjosos

agcuesta/Getty Images/iStockphoto

Cuando llega el otoño y el Día de Muertos, una de las tradiciones más queridas es buscar el pan de muerto perfecto: suave, aromático y con ese toque de naranja y azahar que da ganas de morirse (de gusto). Si estás en la Ciudad de México, estos son algunos de los lugares favoritos para conseguir panes de muerto irresistibles.

1. Panadería Rosetta

Rosetta es casi un clásico de la CDMX durante esta temporada. Su pan de muerto se elabora con masa madre, agua de azahar y ralladura de naranja, y muchas mañanas la panadería produce entre 160 y 500 piezas diarias en temporada alta. También han innovado con versiones como pan de muerto negro usando ceniza de totomoxtle, combinando tradición y vanguardia.

2. Odette

Odette se ha convertido en un lugar de culto para los amantes del dulce. En temporada ofrecen versiones como tradicional, “Rocher” (relleno tipo ganache y praliné) y vainilla con praliné de nuez. Muchos acuden en fila para probarlos. Su chef mezcla técnica con creatividad, lo que hace que cada pieza resalte.

3. Pancracia

Pancracia es ideal si buscas un pan de muerto tradicional con un toque especial. Su receta suave incluye notas de naranja y azahar, con un toque ligero de cardamomo o jengibre, además de versiones rellenas durante la temporada.

Tienen varias sucursales, por lo que es más fácil encontrar uno cercano.

4. Pastelería Suiza

Este lugar es uno de los más antiguos en la CDMX, especialmente en las colonias Roma y Condesa. Su pan de muerto se mantiene como favorito por su textura mantequillosa y su sabor bien equilibrado. También ofrecen versiones rellenas, pero su pan tradicional sigue siendo el más recomendado.

5. Bakers

Bakers tiene múltiples sucursales en la ciudad y es popular por su pan de muerto esponjoso con mantequilla y azúcar. También ofrecen versiones rellenas y opciones creativas como croissants de muerto.

6. El Bajío y Nicos

Si prefieres que tu pan de muerto tenga sabor auténtico con tradición, El Bajío es una opción confiable: mantienen la receta clásica con naranja y azahar.

Y en Nicos, el pan de muerto sigue una receta tradicional que ha sido parte del estilo de esa panadería reconocida.

7. Otros que deberías probar

  • Pan-tástica: pan de muerto de autor con mantequilla danesa, huevo y leche, muy esponjoso y ligero.
  • Cardín, Tan Cacao, Mignon: aparecen en guías como opciones destacadas por su sabor, rellenos u opciones innovadoras.
  • Pastelería Amado y Lalo!: con versiones tradicionales y rellenas que también figuran entre los favoritos de la temporada.

Pro-tips Cocina Fácil para elegir un buen pan de muerto

/tendencias/top-panes-de-muerto-en-cdmx-donde-encontrar-los-mas-esponjosos

hayaship/Getty Images/iStockphoto

  • Que esté suave y esponjoso, sin que parezca seco o muy compacto.
  • El aroma de naranja y azahar debe sentirse al primer mordisco.
  • Que la “costra” de azúcar no se exceda, para que no opaque la miga.
  • Que esté fresco; en panaderías locales muchas piezas se acaban temprano.
Pan de muerto pan dulce ofrendas México día de muertos pan mexicano Section 2
Lydia Leija
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Ofertas para supermercado 30 de septiembre y 1 de octubre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025
September 30, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
/tendencias/top-10-lugares-en-cdmx-para-garnachear-y-festejar-como-todo-mexicano
Tendencias
Top 10 lugares en CDMX para garnachear como mexicano
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
/tendencias/este-es-el-significado-de-cada-elemento-comestible-del-altar-de-dia-de-muertos
Tendencias
Cómo conservar y presentar alimentos en la ofrenda de Día de Muertos para que duren más
September 29, 2025
significado-de-cada-elemento-comestible-del-altar-de-dia-de-muertos
Tendencias
Este es el significado de cada elemento comestible del altar de Día de Muertos
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/propiedades-curativas-de-la-flor-de-cempasuchil-que-quizas-no-conocias
Salud y nutrición
Propiedades curativas de la flor de cempasúchil que quizás no conocías
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
/tendencias/estas-son-las-bebidas-que-si-o-si-deben-estar-en-tu-altar-de-muertos
Tendencias
Estas son las bebidas que sí o sí deben estar en tu altar de muertos
September 29, 2025
/tendencias/cenas-de-pelicula-menu-inspirado-en-las-mejores-peliculas-y-series-de-terror
Tendencias
Cenas de película: menú inspirado en las mejores películas y series de terror
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
estos-son-los-dulces-tipicos-de-dia-de-muertos-calaveritas-de-azucar-camote-y-calabaza-en-tacha
Tendencias
Estos son los dulces típicos de Día de Muertos: calaveritas de azúcar, camote y calabaza en tacha
September 29, 2025
/tips-de-cocina/que-pasa-cuando-limpias-tu-inodoro-con-bicarbonato-de-sodio-y-sal
Tips de Cocina
Qué pasa cuando limpias tu inodoro con bicarbonato de sodio y sal
Por qué funcionan, cómo usarlos correctamente y precauciones para que el resultado sea impecable.
September 29, 2025
textura-que-engancha-como-los-alimentos-crujientes-estan-conquistando-la-cocina-saludable
Tips de Cocina
Textura que engancha: cómo los alimentos “crujientes” están conquistando la cocina saludable
Te contamos cómo puedes aprovechar esta deliciosa textura
September 29, 2025
comer-cerezas-por-la-noche-ayuda-a-mejorar-tu-reloj-biologico-esto-dice-la-ciencia
Salud y nutrición
¿Comer cerezas por la noche ayuda a mejorar tu reloj biológico? Esto dice la ciencia
Lo que ha encontrado la ciencia sobre las cerezas podría sorprenderte.
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/cuanta-fibra-debemos-consumir-al-dia-y-como-lograrlo-con-estas-porciones
Salud y nutrición
Cuánta fibra debemos consumir al día y cómo incluirla en tu menú diario
Descubre cuánta fibra necesitas y cómo balancearla en tu dieta.
September 29, 2025
aloe-vera-natural-para-lograr-un-cabello-irresistible
Salud y nutrición
Cómo usar aloe vera natural para lograr un cabello irresistible
Las mascarillas profesionales no son las únicas que harán de tu cabello el más brilloso.
September 29, 2025
curcuma-es-tan-efectiva-para-desinflamar-esto-dice-la-ciencia
Salud y nutrición
¿Por qué la cúrcuma es tan efectiva para desinflamar? Esto dice la ciencia
Ese súper alimento amarillo podría ser la solución para aliviar las inflamaciones de tu cuerpo.
September 29, 2025