Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

September 30, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Ofertas para supermercado 30 de septiembre y 1 de octubre 2025

Las mejores ofertas en frutas y verduras para este 30 de sept y 1 de octubre de 2025

picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Receta de dulce de calabaza con leche

Receta de dulce de calabaza con leche

YoutTube: Chapis y Hack

También te podría interesar: Cómo hacer dulce de calabaza con leche

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Calabaza de Castilla: De $24.90 a $18.50 el kilo
  • Plátano Chiapas: De $41.00 a $14.50 el kilo
  • Acelgas: De $9.00 a $7.50 el rollo
  • Chayote sin Espinas: De $17.50 a $16.50 el kilo
  • Ciruela: De $89.50 a $65.00 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

calabacitas-asadas-con-aguacate-y-queso.jpg

También te podría interesar: 30 recetas con calabacitas para toda la familia.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Melón Chino: De $44.90 a $24.80 el kilo
  • Aguacate: De $69.90 a $28.80 el kilo
  • Cebolla Blanca: De $28.50 a $19.80 el kilo
  • Calabaza Italiana: De $36.00 a $29.80 la pieza
  • Sandía con Semilla: De $18.90 a $11.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Postre con tuna

También te podría interesar: Postre saludable de tunas con anís y queso cotija

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Naranja: De $37.90 a $19.90 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $26.90 a $12.90 el kilo
  • Kiwi: De $89.00 a $79.00 el kilo
  • Tuna Blanca: De $39.90 a $29.90 el kilo
  • Papa Blanca Alfa: De $36.90 a $29.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Recetas con zanahoria

También te podría interesar: Recetas con zanahoria que debes preparar

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Zanahoria: De $25.00 a $18.90 el kilo
  • Lechuga Romana: De $23.90 a $16.90 por pieza
  • Perón Golden en bolsa: De $37.00 a $35.00 el kilo
  • Limón Agrio: De $37.00 a $36.00 el kilo
  • Cebolla Blanca: De $26.90 a $25.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 30 de septiembre y mañana 1 de octubre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

ofertas Soriana ofertas walmart ofertas supermercados ofertas chedraui ofertas Bodega Aurrerá Ofertas frutas y verduras ofertas martes y miércoles descuentos en supermercado frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo martes de frescura ofertas martimiércoles Section 2
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
