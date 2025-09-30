Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Receta de dulce de calabaza con leche YoutTube: Chapis y Hack

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Calabaza de Castilla: De $24.90 a $18.50 el kilo

Plátano Chiapas: De $41.00 a $14.50 el kilo

Acelgas: De $9.00 a $7.50 el rollo

Chayote sin Espinas: De $17.50 a $16.50 el kilo

Ciruela: De $89.50 a $65.00 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Melón Chino: De $44.90 a $24.80 el kilo

Aguacate: De $69.90 a $28.80 el kilo

Cebolla Blanca: De $28.50 a $19.80 el kilo

Calabaza Italiana: De $36.00 a $29.80 la pieza

Sandía con Semilla: De $18.90 a $11.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Naranja: De $37.90 a $19.90 el kilo

Jitomate Saladet: De $26.90 a $12.90 el kilo

Kiwi: De $89.00 a $79.00 el kilo

Tuna Blanca: De $39.90 a $29.90 el kilo

Papa Blanca Alfa: De $36.90 a $29.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Zanahoria: De $25.00 a $18.90 el kilo

Lechuga Romana: De $23.90 a $16.90 por pieza

Perón Golden en bolsa: De $37.00 a $35.00 el kilo

Limón Agrio: De $37.00 a $36.00 el kilo

Cebolla Blanca: De $26.90 a $25.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 30 de septiembre y mañana 1 de octubre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

