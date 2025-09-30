Suscríbete
Top 10 lugares en CDMX para garnachear como mexicano

Comer en la CDMX podría ser abrumador, por eso aquí te traemos un mapa

September 29, 2025
/tendencias/top-10-lugares-en-cdmx-para-garnachear-y-festejar-como-todo-mexicano

Tacos at a Taco Stand

carlofranco/Getty Images

Si algo define el alma gastronómica de la Ciudad de México, es su capacidad de convertir una simple garnacha en una celebración. Ponerle salsa, queso, limón y ganas puede hacer magia. Aquí tienes una guía de 10 lugares imperdibles en CDMX para garnachear con sabor, estilo y ambiente mexicano.

1. Las Petroleras – San Andrés, Azcapotzalco

Este lugar es casi leyenda local. Su “garnacha gigante” es un platillo de gran tamaño con guisados encima: carne, pollo o chicharrón. Puedes pedirla con o sin grasa, pero nunca sin esas salsas que la elevan.

2. Los Cocuyos – Centro Histórico

Un clásico nocturno. Aquí los tacos al vapor, las quesadillas o las garnachas callejeras son contundentes y auténticas. Si estás caminando por el centro, no dejes de pasar.

3. Tacos de Cochinada – Narvarte

Para quienes aman los sabores fuertes, este puesto en Narvarte ofrece tacos de cochinada con ese “residuo dorado” del comal que da carácter. No es exactamente “garnacha” en forma tradicional, pero con actitud garnachera al máximo.

4. Esquina del Chilaquil – Hipódromo

Una parada clásica para desayunar o comer garnachas matutinas. Sirven tortas de chilaquiles, tacos, guisos mexicanos con ese toque callejero que engancha.

5. Jenni’s Quesadillas (Quesadillas Elenita) – Roma

Un stand histórico donde las quesadillas van más allá del simple “con queso”. Tienen rellenos como flor de calabaza, huitlacoche, chicharrón y más. Es ideal cuando quieres algo tradicional pero con sabor profundo.

6. La Casa de Toño

Aunque más conocida por su pozole, también dan antojitos mexicanos que acompañan bien un garnacheo: tacos, quesadillas, sopas de comal. Es un sitio cómodo para celebraciones familiares.

7. Antojitos Parque Hundido – Benito Juárez

Un puesto emblemático en la colonia Benito Juárez, junto al Parque Hundido. Especialistas en flautas, quesadillas y garnachas callejeras que rescatan el sabor clásico del estilo capitalino.

8. Salón Ríos – Cuauhtémoc

En el ambiente after office, este restaurante se convertirá en punto de reunión con sus antojitos mexicanos para acompañar bebidas. Ambientes de reunión, buen sazón, muchas garnachas que funcionan muy bien al festejar.

9. El Parnita – Roma Norte

Para quienes quieren un ambiente más “de restaurante con onda mexicana”, El Parnita ofrece platillos urbanos con toque antojito: quesadillas, tacos con rellenos creativos y garnacheo elegante sin perder la esencia.

9. El Borrego Viudo – Tacubaya

Unos tacos icónicos para curar una noche de fiesta o simplemente para cualquier persona que adora unos buenos tacos de los que se comen, a mucha honra, parados.

