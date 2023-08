Los increíbles beneficios de comer aguacate todos los días en tu salud y tu cuerpo

¿Ganas de mejorar tu salud? Aprovecha los sorprendentes beneficios de comer aguacate todos los días, según la ciencia.

El aguacate es un superalimento y no lo decimos precisamente porque sea uno de los grandes orgullos del campo mexicano. Desde hace unos años, el fruto nacional ha sido reconocido con este mote gracias a las propiedades que diversos estudios científicos le han encontrado. Consagrando así, su fama como un elemento indispensable en tu cocina. Pero, ¿qué tan bueno es el llamado ‘Oro verde’? ¿cuáles son los beneficios de comer aguacate todos los días? y ¿cuántos aguacates se pueden comer al día?

¿Cuáles son los beneficios de comer aguacate todos los días?

Comer aguacate todos los días ofrece diversos beneficios a la salud y el cuerpo de los consumidores, incluyendo mejoras en el sistema inmunológico, el corazón y las articulaciones.

Protege al corazón y reduce el colesterol malo

Los aguacates contienen una alta carga de nutrientes cuyo consumo constante puede evitar problemas cardiovasculares. Entre ellos destacan el ácido fólico, que ayuda a reducir los niveles de homocisteína (un aminoácido al que se le atribuye la formación de enfermedades del corazón); potasio, un regulador natural de la presión arterial; y péptidos bioactivos, que mejora el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

Además, los ácidos grasos monoinsaturados –principalmente el ácido oleico– ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL, también conocido como colesterol “malo”. En 2022, científicos de diversas universidades realizaron un ensayo en el que pidieron a 500 participantes comer aguacate todos los días por seis meses. En su reporte, publicado en The Journal of the American Heart Association, señalaron que el consumo del fruto causó que el colesterol malo disminuyera 2.5 miligramos por decilitro.

Beneficios de comer aguacate todos los días para bajar el colesterol Ready Made / Pexels

Ayuda a controlar el azúcar en la sangre

La sensibilidad que las células del cuerpo presentan ante la hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre también se puede ver beneficiada por comer aguacate todos los días.

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard señala que los aguacates tienen un índice glucémico menor a 40, por lo que su consumo no generará aumentos repentinos de glucosa en la sangre. Además son ricos en grasas monoinsaturadas que actúan sobre las grasas saturadas, mejorando la sensibilidad a la insulina en el cuerpo y reduciendo el riesgo de padecer diabetes tipo 2.

Fortalece el sistema inmunológico y mantiene la piel saludable

Muchos de los nutrientes del aguacate pueden fortalecer el sistema inmunológico, en especial la vitamina C, esencial para mantener las defensas del cuerpo saludables.

La vitamina C, al igual que la vitamina E, son antioxidantes efectivos que protegen la piel del daño causado por los radicales libres, principales responsables del envejecimiento prematuro. También aporta elementos a la producción de colágeno y elastina, la regeneración celular y la hidratación de la cutánea.

El aguacate puede ser buenísimo para tu piel, ya sea consumiéndolo o untándotelo Anna Shvets / Pexels

Reduce la inflamación y el dolor de articulaciones

Hablando de la vitamina E, este antioxidante puede ayudar a reducir la inflamación, que si no se trata puede derivar en diversos problemas con las articulaciones.

Los carotenoides neutralizan los radicales libres que promueven el estrés oxidativo y los fitoesteroles modulan la respuesta inflamatoria del cuerpo. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar su –pequeña, pero relevante– carga de Omega-3, un ácido graso que atrae beneficios para la salud de las articulaciones.

Mejora la salud ocular

Comer aguacate todos los días también ha sido señalado como una forma efectiva de mejorar la salud ocular y disminuir el riesgo de padecer cataratas.

Según expertos de la Universidad de Harvard, los aguacates son ricos en dos tipos de carotenoides –luteína y zeaxantina– que al momento de entrar en el organismo se dirigen hacia el ojo humano y lo protegen de la luz ultravioleta del sol.

Los increíbles beneficios de comer aguacate todos los días para tu salud y tu piel Any Lane / Pexels

Permite la correcta digestión

Al ser un alimento rico en fibra –tanto soluble como insoluble– comer aguacate todos los días ayuda a mejorar la digestión, prevenir el estreñimiento, regular el tránsito intestinal y suavizar las heces.

Disminuye el riesgo de padecer depresión y osteoporosis

Aunque la ciencia aún no ha dado un veredicto final sobre esto, se cree que el aguacate puede tener nutrimentos capaces de disminuir el riesgo de padecer enfermedades como depresión y osteoporosis.

Según Medical News Today, estudios han encontrado que la carga de vitamina K en los aguacates puede aumentar la absorción de calcio y reducir su excreción urinaria, algo que a la larga podría prevenir males en los huesos como la osteoporosis. Mientras que comer aguacate todos los días puede reducir la acumulación de homocisteína, una sustancia que ha sido relacionada a la disfunción cognitiva, la producción de serotonina, dopamina, norepinefrina y depresión.

¿Cuántos aguacates puedo comer al día?

Si bien, comer aguacate todos los días atrae muchos beneficios para tu salud y tu cuerpo, se sugiere la mesura al momento de agregar este alimento a tu dieta.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) recomienda consumir medio aguacate al día, con excepciones en algunos días donde su ingesta puede aumentar a 1.

Comer aguacate todos los días: los beneficios para tu salud y tu cuerpo Karolina Grabowska / Pexels

De superar esta indicación, el cuerpo comenzará a rechazar los nutrientes del aguacate, afectando sus beneficios. Con el tiempo, el consumo en exceso de aguacate puede desarrollar males y enfermedades diversos, incluyendo el síndrome del intestino irritable. Por ello, es mejor que comas un aguacate o la mitad de uno todos los días.