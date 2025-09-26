Suscríbete
Cómo cocinar camarones en sartén sin que se sobrecosan y queden crujientes por fuera

Logra la cocción perfecta para tus camarones, aquí te damos algunos tips para que queden rico en tu sartén.

September 26, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Camarones perfectos en sartén

Te damos los mejores tips para que tus camarones queden perfectamente cocinados en sartén

Bogdan Steblyanko/Getty Images

Los camarones son uno de los ingredientes más versátiles y rápidos de preparar en la cocina, pero también uno de los que más fácil se llegan a arruinar si no les das el tiempo de cocción indicado: un par de minutos extra en el sartén y se vuelven chiclosos, duros y sin sabor. La clave está en controlar el tiempo y la técnica de cocción para que queden jugosos por dentro, con ese ligero dorado crujiente por fuera que tanto gusta.

Te compartimos los mejores tips para lograrlo:

1. Sécalos bien antes de cocinarlos

Después de limpiarlos y desvenarlos, sécalos con toallas de papel. Si quedan con exceso de agua, se van a cocer al vapor en vez de dorarse bien en el sartén.

2. Usa un sartén muy caliente

El sartén que vas a usar debe estar a fuego medio-alto antes de poner los camarones. De esta manera, el contacto será inmediato y se sellarán rápido, logrando una textura firme y un dorado crujiente.

3. Añade poca grasa

Un chorrito de aceite de oliva o una cucharada de mantequilla es suficiente. Si pones demasiada, en lugar de dorarse se freirán y perderán ese toque ligero que buscamos.

4. Cumple con el tiempo exacto de cocción

Camarones medianos: 1 a 2 minutos por lado.

Camarones grandes: 2 a 3 minutos por lado.

Tip Cocina Fácil: En cuanto cambien de un color gris traslúcido a un rosado opaco con forma de “C”, están listos. Si llegan a cerrarse en forma de “O”, significa que ya se pasaron de cocción.

5. No los amontones en el sartén

Dales espacio para que se doren de manera uniforme. Si cocinas muchos, hazlo en tandas.

6. Termina con un toque extra para elevar sabor

Unas gotas de limón, un poco de vino blanco, ajo picado al final o un poco de chile seco pueden darles ese sabor fresco y crujiente que los lleva al siguiente nivel.

Tip de Cocina Fácil: Si quieres darles todavía más textura, puedes pasarlos por un toque ligero de fécula de maíz antes de ponerlos al sartén. Esto ayuda a que la superficie quede más crujiente sin necesidad de sobrecocerlos.

Con estos trucos, lograrás que tus camarones queden siempre perfectos: jugosos, tiernos y con el dorado crujiente que los hace irresistibles.

También podría interesarte: ¿Quieres que tu comida sepa espectacular? Agrega vino blanco y sorprende a todos con estas recetas

Camarones Salteados en sartén con cerveza o vino blanco

Receta perfecta de camarones salteados con cerveza o vino blanco

Bogdan Steblyanko/Getty Images

Practica con esta receta:

Camarones salteados en sartén con marinado de cerveza (o vino blanco)

Los camarones son uno de los mariscos más rápidos y deliciosos de preparar, pero el secreto está en no sobrecocerlos para que queden jugosos por dentro y con ese ligero dorado crujiente por fuera. Con esta receta, además, los vamos a marinar en cerveza o vino blanco para darles un sabor único y fresco.

Ingredientes (4 porciones)

  • 500 g de camarones medianos, limpios y desvenados
  • ½ taza de cerveza clara (puedes sustituir por vino blanco seco)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 dientes de ajo finamente picados
  • 1 cucharadita de paprika o pimentón dulce
  • ½ cucharadita de chile seco en hojuelas (opcional)
  • Jugo de 1 limón
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

1. Coloca los camarones en un tazón y agrega la cerveza (o vino), el jugo de limón, el ajo picado, la paprika, sal y pimienta.
2. Mezcla bien, cubre con plástico de cocina y deja reposar 15 minutos en el refrigerador.
3. Escurre los camarones y sécalos con toallas de papel para quitar el exceso de líquido. Esto es clave para que se doren y no se cuezan al vapor.
4. Calienta un sartén amplio a fuego medio-alto con el aceite de oliva. Coloca los camarones en una sola capa (sin encimarlos).
5. Cocina 1 a 2 minutos por lado hasta que cambien de color gris traslúcido a rosado opaco y tengan un ligero dorado.
6. Justo antes de retirarlos del fuego, añade un poco del marinado restante (2-3 cucharadas) para dar más sabor. Cocina solo 30 segundos más.
7. Retira del sartén, espolvorea perejil fresco y acompaña con arroz blanco, pasta o tortillas de harina.

También podría interesarte: Cuánto tiempo debo de hornear una pierna, pavo y lomo navideños

camarones receta de camarones cocinar camarones asar asar camarones cocinar camarones en sartén Section 2
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
