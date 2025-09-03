Suscríbete
¿Quieres que tu comida sepa espectacular? Agrega vino blanco y sorprende a todos con estas recetas

Dale un giro a tus recetas, descubre cómo el vino blanco hace que tus platillos queden jugosos y llenos de sabor

September 03, 2025 • 
Cocina Fácil
Recetas al vino blanco

Quieres que tu comida sepa espectacular, agrega vino blanco

miodrag ignjatovic/Getty Images

Cuando piensas en vinos para cocinar, lo primero que te viene a la mente suele ser el vino tinto. Sin embargo, el vino blanco es uno de los secretos mejor guardados de la cocina, ya que no solo aporta un toque aromático y fresco, sino que también ayuda a que las carnes, pescados y vegetales queden más jugosos y llenos de sabor.

Camarones al vino blanco

Las razones para usar vino blanco en tus platillos

El vino blanco es perfecto para cocinar porque contiene ácidos naturales y notas frutales que cumplen dos funciones clave en la cocina:

  1. Ablanda las fibras de la carne sin llegar a romperlas en exceso, lo que evita que quede seca
  2. Aporta humedad y sabor durante la cocción, realzando los aromas de hierbas, especias y demás ingredientes de la receta.

Esto lo convierte en el aliado perfecto si buscas dar un giro sofisticado a tus platillos sin complicarte demasiado.

Recetas en las que puedes usar vino blanco para marinar y elevar sabores

Recetas al vino blanco

Te damos algunas opciones para que apliques vino blanco a tus platillos y resaltes sabores

Papas al romero con vino blanco
Papas al romero con vino blanco
May 23, 2017
 · 
Josselin Melara
almejas al vino blanco
Almejas al vino blanco
December 10, 2019
 · 
Josselin Melara
Pavo relleno al vino blanco
Pavo relleno al vino blanco
February 09, 2015
 · 
Josselin Melara
Salmo&#x301;n con alubias al vino blanco
Salmón con alubias al vino blanco
October 22, 2016
 · 
Josselin Melara
receta de consomé al vino blanco
Receta de consomé al vino blanco
December 10, 2019
 · 
Josselin Melara
receta de alcachofa
Receta de alcachofa al vino blanco
November 27, 2019
 · 
Josselin Melara
Camarones al vino blanco
Camarones al vino blanco con limón y ajo
December 10, 2019
 · 
Josselin Melara
Salmo&#x301;n al horno con vino blanco y azafra&#x301;n
Salmón al horno con vino blanco y azafrán
November 14, 2017
 · 
Josselin Melara
pechuga-de-pollo-al-ajo-y-vino-blanco
Pechuga de pollo al ajo y vino blanco
Jugosa y con mucho sabor, prueba esta receta sencilla para darle un giro a las pechugas de pollo
June 28, 2018
 · 
Josselin Melara
espagueti a la boloñesa con camarones
Espagueti a la boloñesa con camarones al vino blanco
July 13, 2020
 · 
Josselin Melara
fondue de quesos al vino blanco
Fondue de quesos al vino blanco en pan campesino
April 04, 2019
 · 
Cocina Fácil
Pescado asado con salsa cremosa de elote y almejas al vino blanco
Pescado asado con salsa cremosa de elote y almejas al vino blanco
December 23, 2014
 · 
Josselin Melara
Tarta de pera al vino blanco y tinto con crema de almendras
Tarta de peras al vino blanco y tinto con crema de almendras
September 03, 2017
 · 
Josselin Melara
Medallones a la pimienta ba&#xF1;ados con vino blanco
Medallones a la pimienta bañados con vino blanco
November 17, 2015
 · 
Josselin Melara
Rollitos saltimboca en vino blanco
Rollitos saltimboca en vino blanco
November 27, 2017
 · 
Josselin Melara
Pasta al vino con salsa de queso
Pasta al vino con salsa de queso
August 19, 2015
 · 
Josselin Melara
porstre de peras al vino con almíbar
Postre de peras al vino con almíbar
November 20, 2018
 · 
Josselin Melara
Salm&#xF3;n en salsa de vino blanco
Salmón en salsa de vino blanco
October 19, 2015
 · 
Josselin Melara
Salmón con hinojo y vino blanco
Salmón con hinojo y vino blanco
February 16, 2018
 · 
Josselin Melara
Crema de setas con vino blanco
Crema de setas con vino blanco
September 09, 2016
 · 
Josselin Melara
Pescado con vino blanco y jengibre
Pescado con vino blanco y jengibre
April 08, 2018
 · 
Josselin Melara
Bistec relleno de queso en vino blanco
Bistec relleno de queso en vino blanco
August 20, 2014
 · 
Josselin Melara
bacalao receta
Bacalao con salsa de vino blanco y alcachofas
November 27, 2019
 · 
Josselin Melara
Sopa de alubias con vino blanco y chorizo
Sopa de alubias con vino blanco y chorizo
March 05, 2015
 · 
Josselin Melara

El vino blanco es sumamente versátil y puede incorporarse en distintos tipos de cocina:

  • Pollo al vino blanco: Marina las piezas de pollo con vino blanco, ajo y romero. Al cocinar, la carne queda tierna y con un sabor delicioso.
  • Pescados y mariscos: El vino blanco resalta el frescor de pescados como la tilapia, el salmón o los camarones. Una marinada con vino, limón y eneldo es perfecta para la parrilla o el sartén.
  • Carnes blancas como pavo o conejo: Suaviza las fibras y evita que se sequen durante la cocción lenta u horneada.
  • Verduras asadas: Un toque de vino blanco en la marinada de calabacitas, champiñones o espárragos aporta un sabor fresco y elegante.
  • Arroces y pastas: Aunque no se trate de una marinada en sí, añadir vino blanco a sofritos o salsas potencia los sabores y mejora la textura final.

Tips para usar vino blanco en la cocina

  • Elige un vino blanco seco (como Sauvignon Blanc o Chardonnay joven) para lograr un balance perfecto entre acidez y sabor.
  • No uses vino dulce, ya que puede alterar el resultado de la marinada.
  • Recuerda que, al cocinar, el alcohol se evapora, pero queda todo el sabor.

Cocina Fácil
