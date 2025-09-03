¿Quieres que tu comida sepa espectacular? Agrega vino blanco y sorprende a todos con estas recetas

Cuando piensas en vinos para cocinar, lo primero que te viene a la mente suele ser el vino tinto. Sin embargo, el vino blanco es uno de los secretos mejor guardados de la cocina, ya que no solo aporta un toque aromático y fresco, sino que también ayuda a que las carnes, pescados y vegetales queden más jugosos y llenos de sabor.

Las razones para usar vino blanco en tus platillos

El vino blanco es perfecto para cocinar porque contiene ácidos naturales y notas frutales que cumplen dos funciones clave en la cocina:



Ablanda las fibras de la carne sin llegar a romperlas en exceso, lo que evita que quede seca Aporta humedad y sabor durante la cocción, realzando los aromas de hierbas, especias y demás ingredientes de la receta.

Esto lo convierte en el aliado perfecto si buscas dar un giro sofisticado a tus platillos sin complicarte demasiado.

Recetas en las que puedes usar vino blanco para marinar y elevar sabores

El vino blanco es sumamente versátil y puede incorporarse en distintos tipos de cocina:



Pollo al vino blanco: Marina las piezas de pollo con vino blanco, ajo y romero. Al cocinar, la carne queda tierna y con un sabor delicioso.



Marina las piezas de pollo con vino blanco, ajo y romero. Al cocinar, la carne queda tierna y con un sabor delicioso. Pescados y mariscos: El vino blanco resalta el frescor de pescados como la tilapia, el salmón o los camarones. Una marinada con vino, limón y eneldo es perfecta para la parrilla o el sartén.



El vino blanco resalta el frescor de pescados como la tilapia, el salmón o los camarones. Una marinada con vino, limón y eneldo es perfecta para la parrilla o el sartén. Carnes blancas como pavo o conejo: Suaviza las fibras y evita que se sequen durante la cocción lenta u horneada.



Suaviza las fibras y evita que se sequen durante la cocción lenta u horneada. Verduras asadas:



Arroces y pastas : Aunque no se trate de una marinada en sí, añadir vino blanco a sofritos o salsas potencia los sabores y mejora la textura final.

Tips para usar vino blanco en la cocina