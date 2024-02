10 ensaladas de atún frescas y deliciosas

Dale la bienvenida a la Cuaresma con estas deliciosas ensaladas.

Nada más fresco y rico que una ensalada de atún, así que si hoy tienes antojo de un platillo práctico, de costo accesible, con ingredientes fáciles de conseguir y muy muy rico, llegaste al lugar indicado ya que aquí te vamos a dar 10 recetas de atún frescas y deliciosas para iniciar la Cuaresma como mucho sabor.

¿Qué alimentos sí se pueden comer en la Cuaresma?

Como sabes, durante este periodo que dura 40 días sin contar los domingos, para las personas que profesan la religión católica está prohibido el consumo de carne roja, lo que puede limitar un poco la elección de platillos para preparar y comer esta temporada.

Sin embargo, sólo es cuestión de saber qué sí puedes comer durante la Cuaresma para date cuenta que hay un sinfín de posibilidades que pueden salir de tu cocina estos días.

Debes saber que aunque por ahora no se pueden consumir carne de res, cerdo, pollo y pavo. Si bien la carne está prohibida, los productos no cárnicos de estos animales no lo están, como la leche, el queso, la mantequilla , los huevos y las salsas elaboradas con grasas animales.

Para los católicos, el pescado no pertenece a la categoría de carne. La palabra latina para carne, caro , de la que se deriva en inglés palabras como carnivore y carnivorous, se aplica a la carne blanca y roja pero no al pescado.

Atún con queso crema Getty Images

Así que esta temporada puedes aumentar tu consumo de pescado, lo cual también resultará muy beneficioso para tu salud, ya que algunas especies como el atún son ricas en vitaminas A y D, y su consumo recurrente contribuye al desarrollo del sistema nervioso y mejora el proceso de cicatrización.

Además, de acuerdo con el Gobierno de México, es bueno para el corazón ya que contiene omega 3, un aceite que ayuda prevenir infartos porque reduce los niveles de colesterol y triglicéridos.

Por último, pero no menos importante, al tener un alto contenido en proteína, consumir atún ayuda a la formación y mantenimiento de los músculos.