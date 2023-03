Te decimos cómo hacer una deliciosa paella paso a paso

¿Antojo de paella? Te damos el paso a paso para hacerla deliciosa, de forma fácil y rapidísima. Se convertirá en tu receta favorita.

La paella nos encanta por muchísimas razones: además de ser un platillo ideal para compartir, combina sabores que la hacen deliciosa y también es muy fácil de preparar. ¡Mucho más de lo que imaginas! Si te cuesta creerlo, te compartimos un facilísimo paso a paso de cómo hacer una deliciosa paella, entre otras recetas para que la prepares a tu gusto. ¡Mandiles puestos y comenzamos!

Paella: un platillo muy tradicional

Este es un platillo de origen español. Sin embargo, su nombre proviene del latín patella, que significa sartén (que es la forma en que se prepara). Aunque expertos opinan que también pueden venir del árabe baqiyah. Ambas teorías son muy acertadas, pues los árabes tuvieron una gran influencia en España, y sobre todo porque fueron estos lo que trajeron el arroz a Occidente. Se dice que ésta surgió como una necesidad de los campesinos y pastores valencianos de tener una comida completa y fácil de preparar con los alimentos que tenían a su alrededor. Posteriormente, se le fueron agregando otros ingredientes, como el camarón, tan típico en este platillo.

Ingredientes tradicionales de la paella.

Algunas curiosidades sobre este platillo



Se cuenta que el origen este platillo pudo tener su lado romántico: un joven preparó un platillo especial para su novia, y lo bautizó “para ella”, es decir, paella.

En España, la paella es un platillo que, por cultura, lo hacen más los hombres. Aunque las mujeres no están exentas de hacer una rica paella.

No hay realmente una receta de paella original. Este platillo tiene muchas variantes en España y todo el mundo. Todo dependerá del gusto de quien la prepare.

El nombre de paella también se la da al sartén en que ésta se prepara. Y tradicionalmente se come en este mismo recipiente.

Haz una deliciosa paella paso a paso

Rinde: 4 porciones

Tiempo: 1 hora

Ingredientes

3 cdas. de aceite de oliva

100 g de pechuga de pollo deshuesada y sin piel, en trozos medianos

2 dientes de ajo picados

100 g de chorizo sin la piel en rodajas medianas

1 cebolla picada

1 pimiento verde sin semillas y picado

100 g de costilla de puerco en trozos medianos

1 pimiento rojo sin semillas y picado

12 jitomates cherry partidos a la mitad

5 tazas de caldo de pollo

½ cda. de hebra de azafrán remojada en agua caliente

375 g de arroz para paella

Sal y pimienta al gusto

12 camarones grandes

½ cda. de pimentón

1 cda. de perejil picado

12 almejas

PASO 1

Paella

En primer lugar, en un sartén (de preferencia que sea especial para hacer paella) calienta el aceite. Añade pollo, chorizo y carne de puerco; cocina hasta que doren.

PASO 2

Luego, agrega cebolla, ajo y pimientos y sofríe unos minutos. Añade los jitomates cherry.

PASO 3

Vierte el caldo de pollo y lleva a ebullición.

PASO 4

Paella

Incluye el azafrán remojado y revuelve.

PASO 5

Suma el arroz y mueve por 1 minuto para que todo esté integrado. Baja el fuego y deja cocer por 10 minutos sin tapar: no muevas, sólo agita el sartén dos veces. Sazona y deja cocer por otros 10 minutos.

PASO 6

Cuando el arroz esté casi cocido agrega los camarones y las almejas y deja cocer 2 minutos más.

PASO 7

Añade el pimentón y el perejil picado, mezcla y deja cocinar hasta que el caldo se haya absorbido.

PASO 8

Paella

Finalmente, retira del fuego y cubre con papel aluminio. Deja reposar 5 minutos antes de servir.

Tip: si no cuentas con un sartén especial para paella, es conveniente usar un sartén hondo o un wok, así ahorrarás aceite al no permitir que la grasa salte y se conservará mejor el calor. Porque ya no puedes con el antojo, y para que no te quede ninguna duda de cómo preparar este rico platillo con nuestro vide

