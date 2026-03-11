12 alimentos que puedes comer para ayudar a desinflamar el abdomen

Esa sensación de pesadez, el botón del pantalón que aprieta más de la cuenta y la incomodidad abdominal son experiencias que casi todas conocemos. Lo primero que debes saber es que la inflamación es un proceso normal, pero no por eso tienes que resignarte a la molestia.

¿Por qué nos inflamamos?

Es importante entender que cada cuerpo es un universo. Lo que a tu mejor amiga le sienta de maravilla, a ti podría causarte estragos. Generalmente, la inflamación abdominal ocurre por dos frentes:

1. Gases y digestión: alimentos como los lácteos, los frijoles, la comida muy grasosa o vegetales crucíferos (brócoli y coliflor) suelen ser los sospechosos habituales.

2. Retención de líquidos: muchas veces, la inflamación no es gas, sino agua. Esto es común durante ciertas fases del ciclo menstrual debido a los cambios hormonales.

Aunque el tiempo suele ser el mejor remedio, existen aliados estratégicos en tu cocina que pueden acelerar el proceso de desinflamación.

Los mejores aliados para tu abdomen

Aquí tienes una lista de alimentos que, por sus propiedades digestivas o diuréticas, te ayudarán a sentirte ligera más rápido:



Jengibre. Digestivo natural que estimula las enzimas digestivas y relaja los músculos intestinales.

Digestivo natural que estimula las enzimas digestivas y relaja los músculos intestinales. Plátano. Rico en potasio, ayuda a regular los niveles de sodio y combatir la retención de líquidos.

Rico en potasio, ayuda a regular los niveles de sodio y combatir la retención de líquidos. Pepino. Hidratante y diurético que contiene quercetina, un antioxidante que ayuda a reducir la hinchazón.

Hidratante y diurético que contiene un antioxidante que ayuda a reducir la hinchazón. Papaya. Contiene papaína, que ayuda a descomponer las proteínas y facilita el tránsito.

Contiene que ayuda a descomponer las proteínas y facilita el tránsito. Espárragos. Un súper diurético que te ayuda a ir al baño para eliminar el exceso de agua acumulada.

Un súper diurético que te ayuda a ir al baño para eliminar el exceso de agua acumulada. Piña. Antiinflamatorio natural cuya enzima bromelina es famosa por combatir la inflamación digestiva.

Antiinflamatorio natural cuya enzima es famosa por combatir la inflamación digestiva. Limón. Un chorrito en agua tibia puede estimular el tracto gastrointestinal.

Un chorrito en agua tibia puede estimular el tracto gastrointestinal. Aguacate. Aporta grasas saludables y potasio, manteniendo los líquidos a raya.

Aporta grasas saludables y potasio, manteniendo los líquidos a raya. Kiwi. Excelente para mejorar el tránsito intestinal si la inflamación viene acompañada de estreñimiento.

Excelente para mejorar el tránsito intestinal si la inflamación viene acompañada de estreñimiento. Frijoles blancos. A diferencia de otros granos, suelen ser más fáciles de digerir y aportan fibra de calidad.

A diferencia de otros granos, suelen ser más fáciles de digerir y aportan fibra de calidad. Betabel y tomates. Ambos tienen un alto contenido de agua y potasio para limpiar el sistema.

Ambos tienen un alto contenido de agua y potasio para limpiar el sistema. Moras. Sus antioxidantes y alto contenido de fibra ayudan a que todo fluya mejor.

Recuerda que la clave está en la observación. Si notas que la inflamación es constante y dolorosa, lo ideal es llevar un registro de qué comiste para identificar tus propios “detonantes”. La mayoría de las veces, una combinación de hidratación y estos alimentos clave será suficiente para que vuelvas a sentirte tú misma.

