Cómo tomar magnesio correctamente: ¡evita este error común!

En los últimos años, el magnesio se ha posicionado como el mineral estrella en el mundo del bienestar. No es para menos: interviene en más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Sin embargo, muchas personas comienzan a suplementarse y no notan los cambios esperados.

¿Por qué sucede esto? Generalmente, no es falta de voluntad, sino un error técnico en la forma de consumirlo.

El poder del magnesio: ¿por qué todos lo buscan?

Antes de revelar el fallo principal, recordemos por qué este mineral es vital. Mantener niveles óptimos de magnesio contribuye a:



Salud muscular: previene calambres y ayuda en la recuperación tras el ejercicio.

previene calambres y ayuda en la recuperación tras el ejercicio. Equilibrio del sistema nervioso: es un aliado contra el estrés, la ansiedad y el insomnio.

es un aliado contra el estrés, la ansiedad y el insomnio. Energía celular: es fundamental para la producción de ATP, la “moneda energética” de nuestras células.

es fundamental para la producción de ATP, la “moneda energética” de nuestras células. Desintoxicación: ayuda al cuerpo a filtrar y eliminar metales pesados y toxinas.

El error más común: olvidar la vitamina B1

Aquí es donde la mayoría falla. El error más frecuente al suplementarse con magnesio es hacerlo sin el acompañamiento de alimentos ricos en Vitamina B1 (Tiamina).

La relación entre ambos es simbiótica. La presencia de Vitamina B1 en el organismo es lo que realmente optimiza la acción del mineral sobre el sistema celular. Sin niveles adecuados de B1, el magnesio tiene dificultades para “entrar” en la célula y realizar su trabajo, lo que reduce drásticamente la efectividad del tratamiento.

Asegúrate de que tu dieta incluya fuentes naturales de B1 (como semillas de girasol, legumbres o cereales integrales) al momento de tu suplementación para maximizar la absorción.

La clave del éxito: el tipo de suplemento y su preparación

No todos los magnesios son iguales. Para quienes buscan resultados tangibles, el cloruro de magnesio destaca como la opción principal debido a su extraordinaria capacidad para integrarse en soluciones líquidas.

Cómo prepararlo correctamente:

Disolución total. Es imperativo lograr la disolución completa del polvo en el agua o jugo antes de beber la mezcla. No deben quedar sedimentos en el fondo. Ingesta inmediata. Una vez preparado, bébelo de inmediato. Esto garantiza que el cuerpo cuente con el soporte mineral necesario para afrontar las tareas cotidianas desde el primer minuto.

La constancia

Muchos pacientes buscan un efecto de desintoxicación profunda, pero este proceso se ve interrumpido por la falta de regularidad. El uso de dosis aleatorias o saltarse días impide que el organismo mantenga el flujo necesario para limpiar los tejidos.

Para ver resultados, la suplementación debe ser un hábito diario, no una medida de emergencia.

