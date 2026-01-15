Suscríbete
Salud y nutrición

¿Por qué los hombres son más vulnerables a la diabetes tipo 2?

La prevención no se trata solo de hacer ejercicio, sino de entender el riesgo específico y actuar en consecuencia.

Enero 14, 2026 • 
Cocina Fácil
hombres y diabetes.jpg

En México, la diabetes tipo 2 es una epidemia que no distingue entre géneros. Sin embargo, cuando analizamos los datos y la fisiología, emerge una verdad que a menudo se ignora: los hombres tienden a desarrollar la enfermedad a edades más tempranas y con un Índice de Masa Corporal (IMC) menor en comparación con las mujeres.

Dejar de lado los mitos y las generalizaciones es crucial para la prevención. Entender estas diferencias biológicas no es una condena, sino una herramienta para tomar acciones preventivas y buscar atención especializada de manera proactiva.

El factor determinante no es el peso total, sino dónde se almacena la grasa. En los hombres, existe una mayor propensión a acumular grasa visceral: la que se localiza alrededor de los órganos internos en el abdomen.

Esta grasa visceral es metabólicamente activa; es decir, libera ácidos grasos y citocinas inflamatorias directamente al hígado y al páncreas. Esta cascada inflamatoria es lo que conduce de forma más acelerada a la resistencia a la insulina, el paso previo al desarrollo de la diabetes tipo 2.

Por esta razón, un hombre puede parecer “delgado” o tener un IMC dentro del rango normal, pero si tiene un perímetro de cintura elevado, su riesgo cardiometabólico es significativamente mayor. De hecho, varios estudios han señalado que el umbral de IMC para un diagnóstico de diabetes tipo 2 debe ser más bajo en hombres que en mujeres.

Las mujeres, especialmente en edad reproductiva, cuentan con un factor protector: los estrógenos. Estas hormonas femeninas tienden a promover una distribución de grasa más subcutánea (bajo la piel), particularmente en caderas y muslos, la cual es menos dañina desde el punto de vista metabólico que la grasa visceral.

Esta ventaja fisiológica permite a las mujeres “tolerar” un mayor nivel de grasa corporal total antes de desarrollar resistencia a la insulina de manera significativa. Sin embargo, este efecto protector disminuye drásticamente con la menopausia, igualando los riesgos entre ambos géneros en etapas posteriores de la vida.

La Dra. Natalia Razo, médico internista de Clivi, clínica que está evolucionando cómo tratar la obesidad, sobrepeso y diabetes, subraya que “el enfoque debe ser personalizado y no limitarse al IMC. Para los hombres, la medición de cintura y la evaluación de la composición corporal son herramientas mucho más sensibles. Un hombre con un IMC de 25 puede estar en mayor riesgo que una mujer con el mismo IMC, simplemente por la distribución de su grasa. Es necesario que los hombres se realicen chequeos metabólicos regulares, especialmente a partir de los 40 años o si tienen antecedentes familiares de diabetes”.

Para la población masculina, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es una señal de alerta clara. La prevención no se trata solo de hacer ejercicio, sino de entender el riesgo específico y actuar en consecuencia. De acuerdo con los expertos de Clivi, la medición de Cintura es más útil que el peso para medir el riesgo de grasa visceral. Además el análisis de composición corporal o como se le conoce “InBody” es una herramienta que desvela la proporción real de grasa y músculo. Por último la atención debe ser integral y el tratamiento multidisciplinario, es decir, con acompañamiento de un médico, nutriólogo y psicológico.

Entender que el riesgo metabólico tiene matices de género nos permite ofrecer una atención más precisa y efectiva, salvando años de salud y evitando complicaciones devastadoras en la vida de los hombres.

diabetes qué ocasiona la diabetes
Cocina Fácil
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

pan tostado con queso cottage y piña.jpg
Salud y nutrición
Pan tostado con queso cottage y piña para un desayuno alto en proteína
Enero 12, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos a evitar a los 40.jpg
Salud y nutrición
7 alimentos que debes evitar para desinflamar el estómago si tienes 40 años o más
Enero 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
yema o clara.jpg
Salud y nutrición
¿Yema o clara? ¿Cuál es la mejor parte del huevo para tu cerebro?
Enero 08, 2026
 · 
Eloísa Carmona
masa muscular alimentos a evitar.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos que debes evitar si quieres ganar masa muscular
Enero 07, 2026
 · 
Eloísa Carmona
infusiones para regular azucar en la sangre.jpg
Salud y nutrición
Infusiones y hierbas que ayudan a regular el azúcar en sangre
Enero 06, 2026
 · 
Eloísa Carmona
hidratacion forzada.jpg
Salud y nutrición
Hidratación forzada: 3 señales que podrían indicar que te estás sobredhidratando
Enero 05, 2026
 · 
Eloísa Carmona
propositos realistas 2026.jpg
Salud y nutrición
7 propósitos realistas de nutrición para el 2026
Diciembre 31, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como tomar café sin ansiedad suplementos.jpg
Salud y nutrición
¿Cómo tomar café sin sentir ansiedad?
Diciembre 25, 2025
 · 
Eloísa Carmona
quitar cochinilla algodonosa con vinagre remedio casero.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar la cochinilla algodonosa de tus plantas con vinagre
Un remedio casero, económico y efectivo para proteger tus plantas y mantenerlas libres de plagas de forma natural.
Enero 15, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas en frutas y verduras este martes 13 y miércoles 14 de enero de 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 13 y 14 de enero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Enero 13, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas en el súper este 6 y 7 de enero de 2026 en frutas y verduras
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 6 y 7 de enero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Enero 06, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
roscas diferentes 2026.jpg
Tendencias
10 roscas de reyes diferentes: rellenas y temáticas
Con panes distintos, rellenas, o mucho más excéntricas, con temáticas como las Guerreras K-pop, Capibaras o la serie Stranger Things.
Enero 02, 2026
 · 
Eloísa Carmona
ensaladas elegantes.jpg
Recetarios
15 ensaladas elegantes para ocasiones especiales
Frescas, crujientes, templadas o con frutas, aquí te damos ideas para acompañar tu plato principal.
Diciembre 30, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles 30 y 31 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 30 y 31 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 30, 2025
 · 
EloÍsa Duecker