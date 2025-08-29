Suscríbete
Salud y nutrición

Éstas son todas las propiedades de la menta

Descubre los beneficios secretos que la menta tiene para tu salud.

August 28, 2025
:salud-y-nutricion:estas-son-todas-las-propiedades-de-la-menta.jpg

La menta es una de las hierbas más refrescantes y versátiles en la cocina. Su inconfundible aroma da un toque especial a postres, bebidas y ensaladas, pero también ha sido utilizada como planta medicinal gracias a sus múltiples propiedades. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los beneficios curativos de la hoja de menta y cómo puedes incorporarla en tu día a día.

¿Qué contienen las hojas de menta?

Las hojas de menta están repletas de compuestos activos como el mentol, mentona, flavonoides y antioxidantes. Estos elementos son responsables de sus efectos digestivos, antiinflamatorios y calmantes. Además, la menta es rica en vitaminas A y C, así como en hierro, calcio y potasio, minerales que la convierten en un ingrediente completo y saludable.

Para el dolor de cabeza

El mentol presente en la menta tiene un efecto analgésico. Pro-tip Cocina Fácil: úsala en infusión o aplícala en aceites esenciales para calmar dolores de cabeza y migrañas.

Para mejorar la digestión

estas-son-todas-las-propiedades-de-la-menta.jpg

La menta es famosa por aliviar problemas digestivos como indigestión y cólicos. Su consumo ayuda a relajar los músculos de los intestinos, facilitando la digestión y reduciendo la hinchazón.

Para desinflamar

La menta contiene antioxidantes y compuestos que ayudan a reducir la inflamación, lo que la hace útil en casos de dolores musculares, problemas respiratorios o irritaciones de garganta.

Para desestresar

Pro-tip Cocina Fácil: una taza de té de menta al final del día tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso, reduciendo la ansiedad y promoviendo la relajación.

Para mejorar la respiración

Gracias al mentol, la menta actúa como descongestionante natural, ideal en casos de resfriado o alergias.
Pro-tip Cocina Fácil: inhala el vapor de una infusión de menta para abrir las vías respiratorias y facilitar la respiración.

salud recetas con menta agua de menta menta con limón
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

:salud-y-nutricion:por-que-la-pina-escalda-la-lengua-esto-dice-la-ciencia.jpg
Salud y nutrición
¿Por qué la piña escalda la lengua? Esto dice la ciencia
August 28, 2025
salud-y-nutricion:conoce-todas-las-propiedades-curativas-de-la-manzanilla.jpeg
Salud y nutrición
Conoce todas las propiedades curativas de la manzanilla
August 28, 2025
lo-que-pasa-si-comes-mucha-grasa-en-las-noches.jpeg
Salud y nutrición
Esto es lo que pasa si comes mucha grasa en las noches según la ciencia
August 24, 2025
:salud-y-nutricion:mucha-proteina-con-garbanzos-lentejas-tofu-y-semillas-las-mejores-recetas.jpeg
Salud y nutrición
Mucha proteína con garbanzos, lentejas, tofu y semillas: las mejores recetas
August 24, 2025
Alimentos que ayudan a ser más fértil
Salud y nutrición
Alimentos que te ayudarán a ser más fértil según los nutriólogos
August 24, 2025
 · 
Cocina Fácil
/salud-y-nutricion/reduce-sal-en-tu-dieta-estos-sustitutos-naturales-seran-tus-mejores-aliados
Salud y nutrición
Reduce sal en tu dieta: estos sustitutos naturales serán tus mejores aliados
August 22, 2025
Assorted healthy protein source food good for body building: fish, meat, cheese, beans, eggs.
Salud y nutrición
Los mejores alimentos para ganar masa muscular
August 18, 2025
:salud-y-nutricion:comer-sandia-en-la-noche-esto-dice-la-ciencia.jpeg
Salud y nutrición
¿Comer sandía en la noche? Esto dice la ciencia
August 10, 2025
como-decorar-tu-mesa-este-15-de-septimbre-aqui-te-contamos.jpg
Tips de Cocina
¿No sabes cómo decorar tu mesa este 15 de septimbre? Aquí te contamos
Tener una fiesta para el 16 de septiembre no tiene por qué ser incosteable.
August 29, 2025
Utiliza la granada para tus recetas durante el mes patrio
Recetarios
La granada le pone color al mes patrio, aprende a preparar recetas con esta fruta
En septiembre, México se viste de verde, blanco y rojo para celebrar su Independencia, y en la cocina no es la excepción. Entre todos los ingredientes que adornan las mesas mexicanas en estas fechas, la granada ocupa un lugar especial.
August 28, 2025
 · 
Cocina Fácil
Prepara así tu café con leche
Recetarios
5 formas deliciosas de preparar café con leche y sus mejores acompañamientos
El café con leche es una de esas combinaciones que nunca pasan de moda. Ya sea en el desayuno, para arrancar el día con energía, o a media tarde como un momento de pausa, esta bebida se ha vuelto un clásico en muchas casas.
August 27, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas para este 26 y 27 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 26 y 27 de agosto 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
August 26, 2025
 · 
Cocina Fácil
Receta para chips de vegetales caseras ideales para el regreso a clases
Chips de vegetales caseras: La botana saludable para el regreso a clases
Crujientes, coloridas y llenas de sabor, estas botanas son fáciles de preparar y se conservan muy bien para llevar en la lonchera este regreso a clases.
August 25, 2025
 · 
Cocina Fácil
:tips-de-cocina:zero-waste-desde-tallos-hasta-cascaras-aprovecha-los-sobrantes-en-tu-cocina.jpeg
Tips de Cocina
Zero Waste: Desde tallos hasta cáscaras aprovecha los sobrantes en tu cocina
Ser zero waste podría parecer una moda pasajera, pero su impacto podría ayudar al planeta.
August 24, 2025