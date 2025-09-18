Suscríbete
Salud y nutrición

Estos 7 alimentos podrían cambiar tu vida si buscas ser papá

Tradicionalmente se cree que para mejorar la calidad y sabor del semen es importante ingerir ¿ostiones? ¿jugo de piña? o ¿alimentos cítricos? Más allá de los mitos, le preguntamos a una experta en nutrición y esto nos dijo

September 18, 2025 • 
EloÍsa Duecker
7 alimentos que te ayudarán a mejorar tu fertilidad masculina

Estos alimentos ayudan si quieres ser papá

Robert Landau/Getty Images

La calidad del semen es esencial para tener un bebé sano. Sin embargo, “un número muy reducido de varones se compromete con ello y suele fecundar a su pareja con un semen poco fortalecido, que incluso puede no ser viable para un embarazo a término”, explica la nutrióloga Priscilla Soler, experta en salud hormonal.

De allí que “la fertilidad masculina es la capacidad del hombre para producir espermatozoides saludables a fin de fecundar un óvulo”, indica la experta. De esta manera, los espermatozoides deberán tener excelente movilidad, morfología y cantidad para lograr y sostener por 9 meses un embarazo.

Come estos alimentos para mejorar tu fertilidad y ser papá fácilmente

La alimentación mejora la fertilidad masculina, incluye estos alimentos en tu día a día

yoh4nn/Getty Images

La nutrición es clave para los espermas

La alimentación tiene un impacto directo en la salud reproductiva. “Una dieta equilibrada aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que mejoran la producción y calidad de los espermatozoides, reducen el daño celular e incluso apoyan el equilibrio hormonal”.

Come estos 7 alimentos y mejora la fertilidad masculina

Si no sabes qué comer, “te recomiendo que integres a tu dieta los siguientes alimentos”:

1. Nueces. Son ricas en ácidos grasos omega-3 que mejoran la movilidad espermática. Añádelas a tu yogurt, licuado, arroz blanco, pasta o incluso prepara una crema.

2. Espinaca. Es fuente de ácido fólico, esencial para la formación de espermatozoides sanos. Añádelas a tu sopa de pasta, disfrútalas como ensalada, añádelas licuadas a tus hotcakes.

3. Ostras. Este alimento es alto en zinc, mineral clave para la producción de testosterona y esperma. Nada mejor que disfrutarlas en su propia concha.

4. Granada. Poderosa fruta antioxidante que protege al esperma del daño oxidativo. Cómela como botana.

5. Pescados grasos (salmón, sardina, atún). Aportan DHA y EPA que mejoran la estructura del espermatozoide. Para ello, prefiere estos pescados a la plancha con una cama de verduras.

6. Huevos. Contienen vitamina E y proteínas que fortalecen las células reproductivas. Disfruta de su preparación como más te agrade, pero prefiere los huevos hervidos (es decir sin nada de grasa) o acompañados de verduras.

7. Semillas de calabaza. Son ricas en zinc y magnesio, favorecen la vitalidad espermática. Agrégalas a ensaladas, postres y como botana.

Ahora ya lo sabes, si tu pareja y tú andan en busca de bebé, es hora de que lo pongas a comer como debe. Cocina con estos ingredientes y ayúdalo a fortalecer sus espermas para que lo logren de maravilla.

fertilidad alimentos para la fertilidad fertilidad masculina alimentos que debes comer para ser papá vida saludable nutrición
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

/salud-y-nutricion/fermentados-caseros-kimchi-kombucha-y-kefir
Salud y nutrición
Fermentados caseros: kimchi, kombucha y kéfir
September 08, 2025
 · 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:3-hierbas-para-curar-las-varices .jpeg
Salud y nutrición
3 hierbas para curar las várices
September 02, 2025
 · 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:estas-son-todas-las-propiedades-de-la-menta.jpg
Salud y nutrición
Éstas son todas las propiedades de la menta
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:por-que-la-pina-escalda-la-lengua-esto-dice-la-ciencia.jpg
Salud y nutrición
¿Por qué la piña escalda la lengua? Esto dice la ciencia
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija
salud-y-nutricion:conoce-todas-las-propiedades-curativas-de-la-manzanilla.jpeg
Salud y nutrición
Conoce todas las propiedades curativas de la manzanilla
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija
lo-que-pasa-si-comes-mucha-grasa-en-las-noches.jpeg
Salud y nutrición
Esto es lo que pasa si comes mucha grasa en las noches según la ciencia
August 24, 2025
:salud-y-nutricion:mucha-proteina-con-garbanzos-lentejas-tofu-y-semillas-las-mejores-recetas.jpeg
Salud y nutrición
Mucha proteína con garbanzos, lentejas, tofu y semillas: las mejores recetas
August 24, 2025
Alimentos que ayudan a ser más fértil
Salud y nutrición
Alimentos que te ayudarán a ser más fértil según los nutriólogos
August 24, 2025
 · 
Cocina Fácil
conoce-la-lazy-girl-pasta-que-esta-dominando-las-redes-sociales.jpeg
Tendencias
Conoce la lazy girl pasta que está dominando las redes sociales
No todas tenemos el tiempo para cocinar todos los días, por eso la lazy girl pasta está conquistando el internet.
September 18, 2025
 · 
Lydia Leija
Electrodomésticos básicos para hacer el lunch con facilidad
Tips de Cocina
Estos electrodomésticos te ayudarán a preparar el lunch de los niños de manera fácil y rápida
Facilítate la vida en las mañanas y prepara para tus hijos un lunch más rápido con ayuda de estos electrodomésticos que sí o sí debes tener en casa.
September 15, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Recetas con sabor pumpkin spice para esta temporada
Recetarios
Pumpkin Spice: recetas con el sabor de moda que conquista tu cocina
Si amas cocinar y buscas nuevas ideas fáciles y deliciosas para esta temporada, no dejes pasar el sabor estrella del momento: el pumpkin spice.
September 10, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
colorantes-naturales-para-lograr-negro-morado-y-naranja
Tendencias
Cómo hacer una mesa de dulces aterradora para Halloween
Aunque amamos el “dulce o truco”, también amamos una mesa de dulces bien surtida para Halloween.
September 09, 2025
 · 
Lydia Leija
/tendencias/como-tenir-alimentos-de-forma-natural-para-lograr-colores-como-negro-morado-y-naranja
Tendencias
Cómo teñir alimentos de forma natural para lograr colores como negro, morado y naranja
Ya viene una de nuestras temporadas favoritas para decorar alimentos: Halloween.
September 09, 2025
 · 
Lydia Leija
/tendencias/decoracion-comestible-banderas-y-flores-hechos-con-comida
Tendencias
Decoración comestible: banderas y flores hechas con comida
A veces, el desperdicio de las fiestas puede ser abrumador, por eso te traemos las mejores ideas para aprovechar las decoraciones
September 09, 2025