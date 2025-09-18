Estos 7 alimentos podrían cambiar tu vida si buscas ser papá

La calidad del semen es esencial para tener un bebé sano. Sin embargo, “un número muy reducido de varones se compromete con ello y suele fecundar a su pareja con un semen poco fortalecido, que incluso puede no ser viable para un embarazo a término”, explica la nutrióloga Priscilla Soler, experta en salud hormonal.

De allí que “la fertilidad masculina es la capacidad del hombre para producir espermatozoides saludables a fin de fecundar un óvulo”, indica la experta. De esta manera, los espermatozoides deberán tener excelente movilidad, morfología y cantidad para lograr y sostener por 9 meses un embarazo.

La alimentación mejora la fertilidad masculina, incluye estos alimentos en tu día a día yoh4nn/Getty Images

La nutrición es clave para los espermas

La alimentación tiene un impacto directo en la salud reproductiva. “Una dieta equilibrada aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que mejoran la producción y calidad de los espermatozoides, reducen el daño celular e incluso apoyan el equilibrio hormonal”.

Come estos 7 alimentos y mejora la fertilidad masculina

Si no sabes qué comer, “te recomiendo que integres a tu dieta los siguientes alimentos”:

1. Nueces. Son ricas en ácidos grasos omega-3 que mejoran la movilidad espermática. Añádelas a tu yogurt, licuado, arroz blanco, pasta o incluso prepara una crema.

2. Espinaca. Es fuente de ácido fólico, esencial para la formación de espermatozoides sanos. Añádelas a tu sopa de pasta, disfrútalas como ensalada, añádelas licuadas a tus hotcakes.

3. Ostras. Este alimento es alto en zinc, mineral clave para la producción de testosterona y esperma. Nada mejor que disfrutarlas en su propia concha.

4. Granada. Poderosa fruta antioxidante que protege al esperma del daño oxidativo. Cómela como botana.

5. Pescados grasos (salmón, sardina, atún). Aportan DHA y EPA que mejoran la estructura del espermatozoide. Para ello, prefiere estos pescados a la plancha con una cama de verduras.

6. Huevos. Contienen vitamina E y proteínas que fortalecen las células reproductivas. Disfruta de su preparación como más te agrade, pero prefiere los huevos hervidos (es decir sin nada de grasa) o acompañados de verduras.

7. Semillas de calabaza. Son ricas en zinc y magnesio, favorecen la vitalidad espermática. Agrégalas a ensaladas, postres y como botana.

Ahora ya lo sabes, si tu pareja y tú andan en busca de bebé, es hora de que lo pongas a comer como debe. Cocina con estos ingredientes y ayúdalo a fortalecer sus espermas para que lo logren de maravilla.

