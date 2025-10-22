Suscríbete
Salud y nutrición

¿Tienes antojo? Qué comer cuando el cuerpo pide grasa, fritura, dulce o salado

Te decimos cómo reemplazar esos antojos por comidas más saludables.

October 22, 2025 • 
Eloísa Carmona
como-remplazar-antojos.jpg

fcafotodigital

Parecería que comer con antojo está prohibido, pero todos hemos pasado por ese momento en el que el hambre no es solo hambre, sino esas ganas tremendas de “algo rico”, que por lo general en nuestra cabeza se traduce como una buena porción de papas fritas, una pasta cremosa o un postre cargado de azúcar.

La buena noticia es que no hay necesidad de ignorar esos antojos. Escuchar al cuerpo es importante, y con un poco de estrategia en la cocina, puedes darte gusto sin excederte ni sacrificar sabor. Aquí te damos algunas ideas para cuando se te antoja algo grasoso, frito, dulce o salado.

Algo grasoso

Cuando se te antoja algo con mucha grasa, normalmente tu cuerpo busca energía rápida o necesita una sensación de saciedad.

Lo que te recomendamos es algo con una grasa buena, como el aguacate, por ejemplo:

  • Aguacate con huevo pochado en pan integral: Grasa buena, proteína y fibra.
  • Tostadas horneadas con guacamole y semillas de girasol: Algo crujiente y cremoso en un solo bocado.

Evita embutidos procesados o frituras pesadas. Cambiar la fuente de grasa hace una gran diferencia.

Algo frito

Lo crujiente es adictivo, y lo frito tiene esa textura irresistible. Pero no necesitas encender la freidora para satisfacer el antojo.

Algunas alternativas caseras para este antojo que puede traducirse como una necesidad de zinc pueden ser algunas recetas con carne:

  • Tiras de res salteadas con cebolla y pimientos: Rápidas, llenadoras y llenas de sabor.
  • Bistec encebollado: Una fuente excelente de hierro y zinc, ideal cuando sientes una fatiga que no se va.

El secreto está en la textura. Una buena capa crujiente y dorada puede lograrse sin aceite en exceso o también usando la freidora de aire.

Te puede interesar 12 recetas con fajitas de pollo para despertar todos los antojos

Algo dulce

El azúcar puede ser un antojo tanto emocional como físico, además de una señal de tu organismo pidiendo magnesio. No hay nada de malo en disfrutarlo, pero con inteligencia.

Las opciones dulces y balanceadas con yogur o chocolate amargo pueden ser tu salvación:

  • Yogur griego con miel y nueces: Sacia y aporta proteínas.
  • Brownies de avena y cacao sin azúcar refinada: Perfectos para cuando necesitas un postre completo.

Evita los dulces ultraprocesados que solo generan más antojo al rato.

Algo salado

El antojo de sal muchas veces está relacionado con deshidratación, cansancio y falta de potasio. Pero también puede venir de lo emocional.

Estas ideas prácticas pueden reemplazar el antojo malsano:

  • Palomitas de maíz caseras con aceite de coco y sal marina.
  • Hummus con bastones de zanahoria o pepino.

Este tipo de snacks no solo calman el antojo, sino que nutren y llenan.

hummus.jpg

Elena Noviello

Comer con antojo también puede implicar comer bien

Tener antojos no es una señal de debilidad, es una parte natural del cuerpo humano. La clave está en cómo respondemos a ellos. Cocinar con intención, usar ingredientes reales y no castigar nuestras elecciones es parte de una relación sana con la comida.

Satisfacer un antojo no tiene que terminar en culpa. Puede terminar en un plato casero, lleno de sabor, y con todo lo que tu cuerpo y tu ánimo necesitan.

antojo de azúcar cómo evitar el antojo de dulce Comida chatarra comida saludable
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

comer-cerezas-por-la-noche-ayuda-a-mejorar-tu-reloj-biologico-esto-dice-la-ciencia
Salud y nutrición
¿Comer cerezas por la noche ayuda a mejorar tu reloj biológico? Esto dice la ciencia
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/cuanta-fibra-debemos-consumir-al-dia-y-como-lograrlo-con-estas-porciones
Salud y nutrición
Cuánta fibra debemos consumir al día y cómo incluirla en tu menú diario
September 29, 2025
aloe-vera-natural-para-lograr-un-cabello-irresistible
Salud y nutrición
Cómo usar aloe vera natural para lograr un cabello irresistible
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/propiedades-curativas-de-la-flor-de-cempasuchil-que-quizas-no-conocias
Salud y nutrición
Propiedades curativas de la flor de cempasúchil que quizás no conocías
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
curcuma-es-tan-efectiva-para-desinflamar-esto-dice-la-ciencia
Salud y nutrición
¿Por qué la cúrcuma es tan efectiva para desinflamar? Esto dice la ciencia
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
7 alimentos que te ayudarán a mejorar tu fertilidad masculina
Salud y nutrición
Estos 7 alimentos podrían cambiar tu vida si buscas ser papá
September 18, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
/salud-y-nutricion/fermentados-caseros-kimchi-kombucha-y-kefir
Salud y nutrición
Fermentados caseros: kimchi, kombucha y kéfir
September 08, 2025
 · 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:3-hierbas-para-curar-las-varices .jpeg
Salud y nutrición
3 hierbas para curar las várices
September 02, 2025
 · 
Lydia Leija
Ofertas martes 21 y miércoles 22 de octubre 2025 en frutas y verduras
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 21 y 22 de octubre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
October 21, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Aloe vera para fortalecer uñas quebradizas
Tendencias
¿Cómo fortalecer las uñas con aloe vera? Remedio casero comprobado
¿Te ha pasado que tus uñas se quiebran con facilidad, se ven opacas o no crecen como quisieras? ¡No estás sola! Aquí te damos una solución eficaz para evitarlo con un remedio natural.
October 21, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Cupcakes de elote en la air fryer súper fáciles
Cupcakes de elote esponjosos en airfryer
Fáciles, caseros y deliciosos, estos cupcakes de elote te conquistarán cuando tengas antojo de algo dulce, estarán listos en minutos.
October 13, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Cuál es el salario justo para una trabajadora doméstica
Tendencias
¿Cuál es el salario justo de una trabajadora doméstica en México?
Seguro te has preguntado si estás pagando lo justo a quien te ayuda en la casa. Aquí nos dimos a la tarea de analizar con la Inteligencia Artificial cuál sería el salario justo para una trabajadora doméstica. Checa la info que arrojó.
October 08, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Elegir manzanas en el supermercado
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 7 y 8 de octubre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
October 07, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas para supermercado 30 de septiembre y 1 de octubre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
September 30, 2025
 · 
EloÍsa Duecker