Suscríbete
Recetarios

Desayunos sin huevo: ideas deliciosas, saludables y fáciles de preparar

La primera comida del día no tiene por qué girar solamente en torno a este ingrediente.

October 21, 2025 • 
Eloísa Carmona
Desayunos sin huevo

Getty Images

El huevo es uno de los alimentos más versátiles dentro de la cocina y un clásico durante el desayuno, pero muchas veces parece que todas las opciones para empezar el día giran en torno a este ingrediente. Así que si eres alérgico o simplemente quieres variar tu rutina matutina, existen muchísimas alternativas igual de nutritivas, prácticas y sabrosas.

Aquí te compartimos una lista de ideas de desayunos sin huevo que se adaptan a todos los gustos: dulces, salados, ligeros o más completos.

Desayunos saludables y llenos de energía sin huevo

Desde básicos con yougur o llenadores, como tacos, aquí te dejamos algunas opciones para que tus primeros alimentos sean diferentes todos los días.

Avena cocida con fruta y semillas

Un clásico que nunca falla. Cocina la avena con leche (puede ser vegetal), agrega plátano o manzana en cubos, un toque de canela y semillas de chía. Es saciante, rica en fibra y perfecta para mantener la energía durante la mañana.

Yogur con toppings naturales

Elige un yogur natural o griego y combínalo con granola, frutos rojos y nueces. Es una opción fresca y rica en proteína que puedes personalizar cada día.

bowl de frutas.jpg

Tostadas de aguacate

Pan integral, aguacate machacado, rodajas de tomate, un poco de sal, pimienta y limón. Puedes añadir semillas de girasol o de cáñamo para un toque extra de nutrientes.

Bowl de frutas estilo smoothie

Licúa plátano congelado, frutos rojos y leche vegetal. Sirve en un bowl y decora con granola, coco rallado o trozos de fruta fresca. Ideal para los días calurosos.

Opciones prácticas, rápidas y sustanciosas

Si buscas practicidad por las mañanas, entonces el pan y la tortilla será tu salvación. Prueba con estas formas de combinarlo.

Bagel con queso crema y salmón ahumado

Un desayuno elegante y fácil. Agrega a tu bagel unas rodajas de pepino o alcaparras para darle más sabor.

Pan con crema de cacahuate y plátano

Perfecto para cuando no tienes tiempo y amigable con los más pequeños de la casa. Combinan proteína, grasas saludables y carbohidratos complejos.

Pan pita con hummus y vegetales

Rellénalo con pepino, jitomate, pimientos o espinacas. Una alternativa salada, ligera y totalmente libre de productos animales.

Tacos de desayuno sin huevo

Rellena tortillas con frijoles refritos, queso panela, aguacate, nopal y pico de gallo. Una opción mexicana, deliciosa y muy completa.

Mira también 14 desayunos para niños, divertidos y saludables

Un desayuno sin huevo puede ser igual de nutritivo

Evitar el huevo no significa renunciar a un desayuno rico o equilibrado. La clave está en combinar fuentes de fibra, proteína y grasas saludables para mantenerte saciado y con energía.

Además, estas ideas te permiten experimentar con nuevos sabores, texturas y combinaciones, haciendo que cada mañana sea diferente.

Así que la próxima vez que no sepas qué preparar, recuerda que hay un mundo más allá del huevo: colorido, delicioso y lleno de opciones para disfrutar desde el primer bocado.

14 desayunos sin huevo

Alternativas sin huevo para desayunar.

Para qué sirve la avena
Avena de frutos rojos
January 18, 2021
 · 
Josselin Melara
Pan fiambre
Pan fiambre
September 21, 2014
 · 
Josselin Melara
tostadas de aguacate con queso mozarrela
Tostadas de aguacate con queso mozzarella y jitomate
July 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
bagel con salmón y aguacate
Bagel con salmón y aguacate
July 17, 2019
 · 
Cocina Fácil
Bagel-con-salmon-ahumado-
Bagel con salmón ahumado
April 04, 2018
 · 
Josselin Melara
Sándwich de aguacate con mayonesa de serrano
Sándwich de aguacate con mayonesa de serrano
August 18, 2018
 · 
Josselin Melara
Smoothie bowl de cocoa y pl&#xE1;tano
Smoothie bowl de cocoa y plátano
June 28, 2015
 · 
Josselin Melara
hqdefault.jpg
Pudding de chía
Un riquísimo pudding de chía es lo que necesitas para comenzar tu semana. Hoy te damos el paso a paso para prepararlo.
May 29, 2023
 · 
Josselin Melara
pizza de pan pita
Pizza de pan pita con higo, queso ricotta y miel
July 25, 2019
 · 
Cocina Fácil
Pan &#xE1;rabe con relleno de champi&#xF1;ones
Pan árabe con relleno de champiñones
December 09, 2015
 · 
Josselin Melara
Vasito de frutas con yogur
Vasito de frutas con yogur
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Crema de cacahuate casera
Crema de cacahuate casera
June 17, 2015
 · 
Josselin Melara
Propiedades de la avena
Avena con plátano y crema de cacahuate
January 20, 2021
 · 
Josselin Melara
Beneficios de la manzana
Rodajas de manzana con toppings y crema de cacahuate
January 07, 2021
 · 
Josselin Melara

desayunos Desayunos sin huevo Avena tacos veganos Recetas veganas recetas de de cocina Section 1
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

/salud-y-nutricion/cuanta-fibra-debemos-consumir-al-dia-y-como-lograrlo-con-estas-porciones
Salud y nutrición
Cuánta fibra debemos consumir al día y cómo incluirla en tu menú diario
September 29, 2025
Recetas con sabor pumpkin spice para esta temporada
Recetarios
Pumpkin Spice: recetas con el sabor de moda que conquista tu cocina
September 10, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Recetas al vino blanco
Recetarios
¿Quieres que tu comida sepa espectacular? Agrega vino blanco y sorprende a todos con estas recetas
September 03, 2025
 · 
Cocina Fácil
Utiliza la granada para tus recetas durante el mes patrio
Recetarios
La granada le pone color al mes patrio, aprende a preparar recetas con esta fruta
August 28, 2025
 · 
Cocina Fácil
Prepara así tu café con leche
Recetarios
5 formas deliciosas de preparar café con leche y sus mejores acompañamientos
August 27, 2025
 · 
Cocina Fácil
Te damos 3 recetas de lunch fáciles con ideas de MommyLunch
Recetarios
3 recetas fáciles de lunch para que el regreso a clases sea más sencillo
August 21, 2025
 · 
Cocina Fácil
La mejores recetas con pollo en salsas
Recetarios
Las 10 mejores recetas con pollo en salsa que debes preparar en la semana
August 14, 2025
 · 
Cocina Fácil
Salsa macha para vender con tu propio estilo
Recetarios

Cómo hacer la mejor salsa macha para vender: receta con ingredientes espectaculares y tu toque especial
July 31, 2025
 · 
Cocina Fácil
como-remplazar-antojos.jpg
Salud y nutrición
¿Tienes antojo? Qué comer cuando el cuerpo pide grasa, fritura, dulce o salado
Te decimos cómo reemplazar esos antojos por comidas más saludables.
October 22, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas martes 21 y miércoles 22 de octubre 2025 en frutas y verduras
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 21 y 22 de octubre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
October 21, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Aloe vera para fortalecer uñas quebradizas
Tendencias
¿Cómo fortalecer las uñas con aloe vera? Remedio casero comprobado
¿Te ha pasado que tus uñas se quiebran con facilidad, se ven opacas o no crecen como quisieras? ¡No estás sola! Aquí te damos una solución eficaz para evitarlo con un remedio natural.
October 21, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Cupcakes de elote en la air fryer súper fáciles
Cupcakes de elote esponjosos en airfryer
Fáciles, caseros y deliciosos, estos cupcakes de elote te conquistarán cuando tengas antojo de algo dulce, estarán listos en minutos.
October 13, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Cuál es el salario justo para una trabajadora doméstica
Tendencias
¿Cuál es el salario justo de una trabajadora doméstica en México?
Seguro te has preguntado si estás pagando lo justo a quien te ayuda en la casa. Aquí nos dimos a la tarea de analizar con la Inteligencia Artificial cuál sería el salario justo para una trabajadora doméstica. Checa la info que arrojó.
October 08, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Elegir manzanas en el supermercado
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 7 y 8 de octubre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
October 07, 2025
 · 
EloÍsa Duecker