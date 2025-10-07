Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 7 y 8 de octubre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

agua de jamaica Freepik

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

Jamaica: De $183.00 a $160.00 el kilo

Calabaza de Castilla: De $19.90 a $19.50 el kilo

Chayote sin Espinas: De $17.50 a $16.50 el kilo

Pera Bosc: De $74.50 a $39.50 el kilo

Toronja: De $43.50 a $24.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Papa Blanca: De $34.90 a $19.80 el kilo

Manzana Red Delicious: De $41.90 a $29.80 el kilo

Aguacate: De $69.90 a $54.80 el kilo

Setas: De $104.90 a $83.92 el kilo

Melón Chino: De $44.90 a $29.90 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Piña Miel: De $39.90 a $19.90 el kilo

Perón Golden Chihuahua: De $49.90 a $29.90 el kilo

Naranja: De $49.90 a $79.00 el kilo

Jícama: De $29.90 a $19.90 el kilo

Frambuesa: De $59.00 a $39.90 los 175 g

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Naranja: De $49.90 a $25.00 el kilo

Jitomate Saladet: De $26.90 a $15.00 por kilo

Chícharo en Vaina: De $87.00 a $82.00 el kilo

Tomate Verde sin Cáscara: De $41.50 a $39.90 el kilo

Plátano Chiapas: De $24.00 a $22.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 7 y mañana miércoles 8 de octubre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

