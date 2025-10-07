Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 7 y 8 de octubre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

October 07, 2025 
EloÍsa Duecker
Elegir manzanas en el supermercado

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

agua de jamaica

agua de jamaica

También te podría interesar: 5 recetas para hacer platillos con flor de jamaica

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Jamaica: De $183.00 a $160.00 el kilo
  • Calabaza de Castilla: De $19.90 a $19.50 el kilo
  • Chayote sin Espinas: De $17.50 a $16.50 el kilo
  • Pera Bosc: De $74.50 a $39.50 el kilo
  • Toronja: De $43.50 a $24.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

setas

También te podría interesar: 16 recetas con setas que amarás toda la vida

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Papa Blanca: De $34.90 a $19.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $41.90 a $29.80 el kilo
  • Aguacate: De $69.90 a $54.80 el kilo
  • Setas: De $104.90 a $83.92 el kilo
  • Melón Chino: De $44.90 a $29.90 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Frambuesas.jpg

También te podría interesar: Recetas con frambuesas para toda la familia.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Piña Miel: De $39.90 a $19.90 el kilo
  • Perón Golden Chihuahua: De $49.90 a $29.90 el kilo
  • Naranja: De $49.90 a $79.00 el kilo
  • Jícama: De $29.90 a $19.90 el kilo
  • Frambuesa: De $59.00 a $39.90 los 175 g

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

chicharos

También te podría interesar: 14 recetas con chícharos muy prácticas

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Naranja: De $49.90 a $25.00 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $26.90 a $15.00 por kilo
  • Chícharo en Vaina: De $87.00 a $82.00 el kilo
  • Tomate Verde sin Cáscara: De $41.50 a $39.90 el kilo
  • Plátano Chiapas: De $24.00 a $22.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 7 y mañana miércoles 8 de octubre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
