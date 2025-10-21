Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 21 y 22 de octubre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Limón sin Semilla: De $46.50 a $14.50 el kilo

Manzana Roja Mediana: De $49.50 a $29.50 el kilo

Pepino Verde: De $24.50 a $19.90 el kilo

Cebolla Morada: De $64.00 a $19.50 el kilo

Tomate Verde: De $47.00 a $39.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Uva Blanca sin Semilla: De $78.50 a $64.80 el kilo

Naranja: De $33.90 a $23.80 el kilo

Aguacate: De $55.90 a $28.80 el kilo

Brócoli: De $58.50 a $49.80 el kilo

Chile Serrano: De $66.90 a $59.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Receta de dulce de calabaza con leche YoutTube: Chapis y Hack

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Tuna Blanca: De $39.90 a $29.90 el kilo

Papa Blanca Alfa: De $36.90 a $29.90 el kilo

Calabaza de Castilla: De $29.90 a $14.90 el kilo

Manzana Gala: De $49.90 a $39.90 el kilo

Jitomate Bola: De $34.90 a $14.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Pera de Anjou: De $62.00 a $59.00 el kilo

Melón Chino: De $32.90 a $28.50 por pieza

Perón Golden en bolsa: De $37.00 a $32.90 el kilo

Sandía Roja: De $19.90 a $17.50 el kilo

Jitomate Saladet: De $27.90 a $15.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 21 y mañana miércoles 22 de octubre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

