¿Cuál es el salario justo de una trabajadora doméstica en México?

¿Alguna vez te has preguntado cuánto debería ganar realmente una trabajadora doméstica en México? Aunque existe un salario mínimo establecido, la inteligencia artificial ofrece una visión curiosa sobre cuál sería el sueldo ideal y justo para una empleada doméstica en 2025, dependiendo de las labores que realice en casa.

¿Cuánto gana una trabajadora doméstica en México actualmente?

En México, el salario mínimo para las trabajadoras del hogar está fijado en $315 pesos diarios, es decir, alrededor de $9,450 pesos al mes, según datos de la CONASAMI (Comisión Nacional de Salarios Mínimos).

Pero según la IA, ese monto todavía no refleja el verdadero valor de las múltiples tareas que realizan en los hogares.

El salario ideal según la inteligencia artificial

De acuerdo con el análisis, un sueldo justo debería estar entre $12,000 y $15,000 pesos mensuales, dependiendo de si la persona trabaja por horas, por días o de planta.

Además, si la empleada doméstica realiza actividades extra como cocina especializada o cuidado de personas, su salario debería subir aún más.

Checa si estás pagando lo justo por todas las labores que realiza tu trabajadora doméstica. O2O Creative/Getty Images

¿Qué labores justifican este salario?

La IA detalló las principales labores que debería cubrir una trabajadora doméstica dentro de ese rango de sueldo, checa si tú estás pagando lo justo por lo que te trabajan:



Limpieza general de la casa: barrer, trapear, lavar baños, sacudir y mantener en orden los espacios.

barrer, trapear, lavar baños, sacudir y mantener en orden los espacios. Lavado y planchado de ropa: desde prendas cotidianas hasta delicadas.

desde prendas cotidianas hasta delicadas. Cocina básica o intermedia:

Hacer las compras: surtir la despensa en el mercado o el súper.

surtir la despensa en el mercado o el súper. Cuidado de niños o adultos mayores: acompañarlos, alimentarlos y ayudar en tareas básicas.

acompañarlos, alimentarlos y ayudar en tareas básicas. Organización de la casa: ordenar clósets, alacenas y espacios de uso común.

Checa: Si además cuenta con conocimientos en cocina más elaborada o experiencia en cuidados especializados, la IA estima que el salario podría superar los $18,000 pesos al mes.

Para que te pongas a reflexionar

Si calculáramos el valor de cada servicio por separado (niñera, cocinera, personal de limpieza y cuidadora), el costo mensual de todas esas actividades juntas podría rebasar los $20,000 pesos.

Esto confirma que el trabajo en el hogar no solo es indispensable, sino que también merece un reconocimiento justo y un pago digno.

Así que la próxima vez que recibas en casa a tu muchacha a quien le confías lo que comes, el cuidado de tus hijos, tener tu casa reluciente y tu ropa impecable checa si le estás dando $$$ lo que merece. Recuerda que son un recurso valioso para nuestra tranquilidad física y mental. Como bien dice la IA, la labor que desempeña nuestra trabajadora doméstica equivale a varios oficios en uno, valora el esfuerzo y la dedicación que ponen día a día para mantener un hogar en armonía.