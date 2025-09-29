Suscríbete
¿Cuál es la mejor carne de cerdo para preparar cochinita pibil?

Ahora que vayas al mercado o al supermercado aprende a pedir y elige la mejor carne de cerdo para que tu cochinita pibil quede jugosa y rica.

September 29, 2025 
EloÍsa Duecker
Saber elegir la mejor carne de cerdo será la clave para lograr una cochinita pibil suave y jugosa

Aprende a elegir la mejor carne de cerdo para cocinar una deliciosa cochinita pibil

hayaship/Getty Images

La elección de la carne correcta es lo que dará ese toque perfecto a tu receta de cochinita pibil, para que logres suavidad, jugosidad y un excelente sabor, sigue esta guía:

1. El corte de carne correcto para una rica cochinita pibil:

Para lograr que quede jugosa, suave y con sabor profundo, no bastará que la prepares con cualquier carne de cerdo: necesitas un corte que soporte bien la cocción prolongada y que aporte grasa para mantener humedad. Evita cortes muy magros como lomo o filete, pues tienden a resecarse con largas cocciones. Algunas que te podemos recomendar son:

  • Cortes con hueso cuando puedas, como pierna (con hueso) o parte del pernil. El hueso aporta sabor al guiso.
  • También podrías comprar la paleta de cerdo: tiene un buen balance de carne y grasa, lo que ayuda a que no quede seca.
  • Una proporción equilibrada de grasa visible (vetas) es ideal: no demasiada grasa gruesa, pero sí una capa moderada para dar jugosidad.

tacos de cochinita

2. Cómo pedirla en el mercado

Cuando llegues al puesto de carnes en el mercado, estas frases y datos te servirán:

  • “Quisiera cerdo para cochinita pibil, algo tipo pierna o paleta con hueso.”
  • “Que tenga un poco de veta de grasa, no demasiado magro ni exceso de tocino grueso.”

Tip Cocina Fácil: Si encuentras la pieza entera, pide ver el corte completo: observa que no esté demasiado deshidratado en la superficie, ni tenga mal color (tonos pardos oscuros, manchas extrañas).

Pide que la corten justo antes de llevártela, si es posible: así estará más fresca.

Si ofrecen carne ya troceada, observa que los cortes sean uniformes y que no haya demasiada sangre acumulada (eso puede indicar que no se drenó bien).

3. Fíjate bien en esto para asegurarte de que esté buena

Color: Debe tener un color rosado claro o ligeramente rojizo; evita manchas oscuras o zonas grises.
Olor: Debe oler fresco, ligeramente dulce; no debe oler fuerte o “a viejo”.
Textura: Al tacto, debe sentirse tersa pero no dura; tampoco debe estar “chiclosa” ni pegajosa.
Grasa: La grasa debe verse firme y blanca, no amarillenta ni blanda.
Humedad: No debe estar húmeda al punto de soltar líquido excesivo; un leve rocío superficial está bien.

Ahora ya sabes, si tienes ganas de preparar una suave y rica cochinita pibil, debes saber con qué carne se hace para que logres un gran platillo.

EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
