Leche de soya: qué beneficios tiene y por qué no deberías tomarla todos los días

Estos son los beneficios de la leche de soya y por qué no deberías tomarla todos los días, según los expertos.

Hay mucho que decir sobre la leche de soya. Esta bebida proveniente de China ha cobrado popularidad en las últimas décadas debido a que se le atribuyen increíbles beneficios para la salud y el cuerpo. Sin embargo, hay expertos que aseguran que este famoso sustituto de la leche de vaca no es tan bueno como parece. De hecho, diversos estudios recomiendan evitar su consumo frecuente, señalando a la milenaria preparación a base de granos de soja como la responsable de extraños efectos secundarios.

Pero ¿por qué? ¿cuáles son los beneficios de la leche de soya? ¿por qué no se debe consumir todos los días? y, en ese caso, ¿es mejor tomar leche de vaca?

¿Qué es la leche de soya y para qué se utiliza?

La leche de soya es un líquido elaborado a través de un extenso proceso de cocción de las semillas de la Glycine max –también conocida como soja–, una planta oleaginosa con raíz dulce que comenzó a consumirse en China hace miles de años.

Contrario a lo que su nombre indica, la leche de soya no es precisamente leche. Incluso en algunos países no está permitido etiquetarle como tal, pues la palabra “leche” está limitada a “la secreción mamaria normal a partir de uno o más ordeños, sin ningún tipo de adición o extracción”. Pese a su similitud con el producto lácteo de origen animal en apariencia, sabor y textura, la leche de soya es resultado de remojar, moler y filtrar granos aceitosos de soja por lo que no puede considerarársele una leche.

Qué beneficios tiene la leche de soya Getty Images

Eso no ha impedido su uso como una alternativa a la leche de vaca, especialmente para aquellos comprometidos con una dieta vegana o los intolerantes a la lactosa. Tampoco que se emplee en la preparación de cafés, licuados, repostería, mayonesas e imitaciones de productos lácteos como el yogur, el queso y la crema.

¿Qué beneficios tiene tomar leche de soya?

La leche de soya ofrece múltiples beneficios a la salud y el cuerpo debido a la variada carga de nutrientes que la componen, incluyendo antioxidantes, fibra, minerales, proteínas y vitaminas.

Por ejemplo, los fitoestrógenos ayudan a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) en la sangre, previniendo padecer hipertensión y otros males cardiovasculares. El ser baja en grasas saturadas y no contar con colesterol en su composición también puede ayudar a mejorar la salud del corazón.

Algo similar sucede con la diabetes, pues la leche de soya ayuda a controlar los niveles de glucosa e insulina en la sangre gracias a las propiedades antihiperglucémicas y antihiperinsulinémicas de la soja. Además, este tipo de leche vegetal también protege las células del desgaste oxidativo, permitiendo tener una piel hidratada y suave; fortalece los huesos –con su alto contenido de calcio y vitamina D– y al sistema inmunológico –debido a su carga de vitaminas y minerales–; acelera el proceso de metabolización de los alimentos y, en el caso de las mujeres, reduce el impacto de la menopausia con las isoflavonas, componentes que evitan la fatiga, los cambios de humor y los bochornos.

Las isoflavonas, uno de los fitoestrógenos contenidos en la soja, también ha demostrado tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Desafortunadamente, los expertos aún no han podido corroborar del todo la efectividad de la leche de soya en la prevención de este tipo de enfermedades.

Por qué no deberías tomar leche de soya todos los días

Tomar leche de soya todos los días podría parecer una buena idea si se consideran todos los beneficios que ofrece este líquido de la semilla de soja. Por desgracia, es importante considerar algunas variantes que podrían convertir al consumo en exceso de esta “leche” en un riesgo para la salud.

Según un estudio realizado en Europa, consumir leche de soya todos los días puede causar problemas hormonales como el hipotiroidismo, cansancio crónico y obsidad. Esto se debe a algunos de los nutrientes contenidos en la soja que, en cantidadas por encima de la ingesta recomendada diaria, pueden atacar a las hormonas y afectarlas considerablemente.

Qué pasa si tomas leche de soya todos los días Mae Mu / Unsplash

Además de sus conocidos beneficios, las isoflavonas también han mostrado un comportamiento negativo en el organismo si su ingesta supera lo esencial para el cuerpo. De acuerdo con The New York Times, estos compuestos imitan al estrógeno, por lo que si se encuentran en grandes cantidades, pueden causar infertilidad.

Las mujeres embarazadas, así como las personas con problemas en la glándula tiroides y alérgicas a la soja tampoco deben consumir leche de soya todos los días. Hacerlo podría complicar la alimentación del feto, afectar al páncreas y causar intoxicación, respectivamente.

¿Qué es mejor la leche de vaca o la leche de soya?

Si buscamos un alimento balanceado, la leche de vaca aporta muchos más elementos que cualquier leche vegetal, incluyendo la leche de soya.

Eso, curiosamente, no significa que una sea mejor que otra, pues cada una tiene beneficios y desventajas en su consumo. La leche de vaca, por ejemplo, contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas, mientras que la leche de soya ofrece menos grasas saturadas que la leche de origen animal. El producto lácteo es una buena fuente de nutrientes como calcio, vitamina B12, vitamina D y proteínas; por su parte, el líquido de la semilla de soja presenta niveles altos de isoflavonas, que podrían descontrolar la salud hormonal.

Qué es mejor la leche de soya o la leche de vaca Nikolai Chernichenko / Unsplash

Si a eso sumamos el sabor y la consistencia, la respuesta se vuelve aún más compleja. Por ello, la recomendación siempre será acudir con un especialista en la salud que te asesore sobre cuál es la mejor leche para ti.