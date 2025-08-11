Suscríbete
Tips de Cocina

Con qué puedes combinar perfectamente los vinos tintos dulces

¿Tienes una botella de vino tinto dulce y no sabes con qué acompañarla? Aquí te damos las mejores opciones.

August 10, 2025
con-que-puedes-combinar-perfectamente-los-vinos-tintos-dulces.jpeg

Pixabay

Siempre que elegimos entre vinos podemos tener muchas características: entre ellas, dos de los opuestos más comunes son dulce contra seco. La diferencia principal entre un vino tinto dulce y uno seco está en el contenido de azúcar que queda después de la fermentación. Mientras que un vino seco posee un nivel de azúcar debajo del 1 %, un vino dulce tiene un nivel de azúcar mucho más alto (más de 3 %), lo que le da un sabor más dulce y una textura suave.

Un vino tinto dulce es un indispensable en cualquier cocina y también de los más comunes en obsequios, por lo que te traemos las mejores opciones para maridar esa botella que tienes guardada en la alacena.

con-que-combinar-los-vinos-tintos-dulces.jpeg

Pexels

1. Postres de chocolate y afrutados

Los tintos dulces sacan lo mejor de postres ricos en frutas ácidad o chocolate. Por ejemplo, un pastel de moras o un pay de ciruelas amplifican su sabor con la jugosidad del vino dulce. Por lo mismo, un buen postre hecho con chocolate oscuro —70 % cacao— hace pareja perfecta; combina las notas frutales con ese sabor intenso, sin que caiga en un exceso empalagoso.

2. Quesos intensos y sabores salados

¿Te gusta el queso fuerte? Los vinos tintos dulces funcionan muy bien con quesos azules o cremosos. La dulzura contrarresta la salinidad, creando un contraste delicioso en boca —suaves y vibrantes al mismo tiempo. También van bien con platos salados ligeros; su dulzor realza sabores sin opacarlos.

3. Carnes y guisos con sabor dulce-salado

No todo es postres y quesos: estos vinos también acompañan bien carnes adobadas, cerdo glaseado o guisos con matices dulces, como costillas barbecue o pollo al horno con miel. Su frescura ayuda a equilibrar la intensidad y la textura de estas preparaciones.

:tips-de-cocina:con-que-puedes-combinar-perfectamente-los-vinos-tintos-dulces.jpeg

Pexels

Pro tip: Peras al vino tinto

Si te sientes muy creativo, una opción para aprovechar ese vino tinto es preparar un clásico de la cocina europea que encanta por su sencillez: peras al vino tinto. Este postre es perfecto para una cena especial o una comida familiar ya que combina la suavidad de la fruta con el sabor profundo del vino. Para hacerla necesitas:

Tomar 4 peras Bosc peladas (deja el rabito si puedes) y colocarlas en una cazuela con una botella de vino tinto dulce (aproximadamente 1 litro), junto con 2 tazas de azúcar, una rama de canela, unos 5 clavos de olor y los cuartos de una naranja con piel; ponlo a fuego medio, tápalo y deja que las peras se cocinen durante unos 15–20 minutos, hasta que el almíbar se vuelva ligero y las frutas adquieran un tono rosado; luego apaga el fuego, enfría todo, refrigera y sirve frío.

Los vinos tintos dulces son versátiles y van bien con (casi) todo. Puedes combinarlos con postres con chocolate o fruta oscura, quesos intensos, platos salado-dulces e incluso preparar deliciosos platillos. ¿Cuál es tu combinación favorita? Te leemos en nuestras redes sociales.

peras pochadas
Peras pochadas con vino tinto
December 29, 2022
 · 
Josselin Melara
espagueti a la boloñesa con camarones
Espagueti a la boloñesa con camarones al vino blanco
July 13, 2020
 · 
Josselin Melara
Cómo preparar clericot en casa para cualquier ocasión
Cómo preparar clericot para celebrar en cualquier ocasión
June 05, 2020
 · 
Cocina Fácil
receta de consomé al vino blanco
Receta de consomé al vino blanco
December 10, 2019
 · 
Josselin Melara
costilla de cordero
Costilla de cordero con mostaza y salsa de vino blanco
December 10, 2019
 · 
Josselin Melara
Camarones al vino blanco
Camarones al vino blanco con limón y ajo
December 10, 2019
 · 
Josselin Melara
almejas al vino blanco
Almejas al vino blanco
December 10, 2019
 · 
Josselin Melara
aderezo de vino tinto
Aderezo de vino tinto para cítricos
December 10, 2019
 · 
Josselin Melara
gelatina navideña
Gelatina navideña con frutas y vino tinto
Un postre que gustará a todos tus invitados, aprende a preparar esta Gelatina Navideña con vino tinto
December 09, 2019
 · 
Josselin Melara

vino tinto recetas con vino tipos de vino vino tinto dulce maridaje
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

/tips-de-cocina/por-que-el-pollo-se-la-va-y-la-carne-roja-no
Tips de Cocina
¿Por qué el pollo se lava y la carne roja no?
August 05, 2025
Diferencias entre la cerveza clara y oscura
Tips de Cocina
¿Sabes la diferencia entre una cerveza oscura y una clara? Descubre lo que combina mejor para comer con ellas
August 01, 2025
 · 
Cocina Fácil
:tips-de-cocina:esto-es-lo-que-debes-tener-en-la-barra-de-tu-cocina-las-tendencias-de-este-verano.jpg
Tips de Cocina
Esto es lo que debes tener en la barra de tu cocina, las tendencias de este verano
July 31, 2025
Escurridor de trastes con moho aprende a limpiarlo
Tips de Cocina
¿Tu escurridor de trastes tiene moho? Que no se convierta en un foco de bacterias como E. coli y Salmonella
July 30, 2025
 · 
Cocina Fácil
La papaya y el romero sirven para ablandar la carne
Tips de Cocina

¿La papaya y el romero realmente ablandan la carne? Esto dice la ciencia culinaria
July 29, 2025
 · 
Cocina Fácil
La fórmula del refresco de cola que todos quieren conocer para limpiar en casa
Tips de Cocina
La fórmula mágica con refresco que está sorprendiendo por lo bien que limpia objetos de la casa
July 29, 2025
 · 
Cocina Fácil
/tips-de-cocina/por-que-tienes-que-probar-el-truco-de-las-cascaras-de-mandarina-en-tus-puertas-y-ventanas
Tips de Cocina
Por qué tienes que probar el truco de las cáscaras de mandarina en tus puertas y ventanas
July 28, 2025
Cuál es la mejor tabla para picar
Tips de Cocina
¿Cuál es la mejor tabla para picar? Esto es lo que dicen los expertos y chefs
July 28, 2025
 · 
Cocina Fácil
:salud-y-nutricion:comer-sandia-en-la-noche-esto-dice-la-ciencia.jpeg
Salud y nutrición
¿Comer sandía en la noche? Esto dice la ciencia
¿Verdad o mito? Los peligros de comer sandía antes de dormir.
August 10, 2025
:tendencias:top-5-de-mejores-pizzerias-en-la-roma-para-que-disfrutes-con-amigos.jpeg
Tendencias
Top 5 de mejores pizzerías en la Roma para que disfrutes con amigos
Conocer buen lugar de pizza es un must para cualquier chilango. Por eso, aquí te traemos cinco.
August 10, 2025
:salud-y-nutricion:estos-son-los-efectos-de-comer-papaya-todas-las-mananas.jpg
Salud y nutrición
Estos son los efectos de comer papaya todas las mañanas
Quizás la papaya no es tu fruta preferida, pero seguro querrás comerla todas las mañanas después de leer esto.
August 10, 2025
Por qué clausuraron las famosas Gorditas de Mixcoac
Tendencias
Clausuran las Gorditas de Mixcoac, aquí te contamos qué pasó con la famosa Taquería de los Hermanos Luna
Muchos hemos ido a comer estas deliciosas gorditas de pastor y suadero que las hacen irresistibles, pero por un tiempo tendremos que aguantarnos el antojo ya que están clausuradas.
August 08, 2025
 · 
Cocina Fácil
los-secretos-de-la-gastronomia-de-xochimilco
Tendencias
Estos son los secretos de la gastronomía de Xochimilco
Al sur de la Ciudad de México, hay un paraíso culinario que espera a ser visitado.
August 07, 2025
/salud-y-nutricion/esta-es-la-forma-en-la-que-puedes-usar-eucalipto-para-calmar-la-tos
Salud y nutrición
Esta es la forma en la que puedes usar eucalipto para calmar la tos
¿Tienes una tos seca o con flema que no te deja en paz? El eucalipto puede ser tu aliado natural para aliviarla.
August 07, 2025