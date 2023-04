Este es el famoso pupuccino de las cafeterías para consentir a tu perrito

¿Quién dijo que las mascotas no merecen un antojito de vez en cuando? Además de galletas y el famoso helado para perros, también están las bebidas para consentir cachorros, y en esta ocasión, te vamos a hablar sobre el pupuccino, una bebida especial para perritos que seguramente le va a fascinar a tus amigos peludos.

¿De qué está hecho el puppuccino, la famosa bebida para tu mascota?

Su nombre viene del inglés puppy (cachorro) y de la palabra italiana cappuccino, y está hecha de crema batida.

No temas por ofrecércela a tu perrito, pues no contiene ningún ingrediente que pueda ser peligroso para él (como cafeína). Este producto está hecho de manera que no le caiga mal a tu mascota, aunque también se recomienda que consultes a tu veterinario si tu mascota sufre de problemas digestivos.

¿Dónde puedes encontrarlo?

Si llevas de paseo a tu mascota y pasas por una cafetería de Starbucks, te pueden ofrecer, completamente gratis, un pupuccino para tu mascota. También la puedes encontrar en otras cafeterías como Paws for Coffee o en algunas tiendas para mascotas.

Así que ya lo sabes: ya te puedes echar un cafecito con tu mascota para pasar un buen momento juntos.

