10 formas de preparar una deliciosa agua de horchata casera

El agua de horchata es la consentida de México. Hoy te compartimos 10 formas deliciosas de disfrutar su sabor.

El agua de horchata es deliciosa y perfecta para acompañar cualquier platillo. No importa si son unos taquitos, un guisado en casa o una ensalada: la horchata tiene el sabor ideal para refrescarnos.

Es por eso que traemos para ti 8 formas de preparar agua de horchata. Elige tu favorita y refresca tu día con su sabor.

¿De dónde proviene la horchata?

El origen de esta bebida proviene de Valencia, España, en la que comenzó a elaborarse a partir de la chufa, una planta que produce un fruto con el mismo nombre y del cual se extrae el jugo para hacer la horchata.

Pero fueron los árabes quienes trajeron la chufa a España, los cuales preparaban desde antes un brebaje dulce con este tubérculo.

Posteriormente, la técnica para hacer el agua de horchata se aplicó a otros alimentos, tales como tubérculos, cereales, almendras y arroz para hacer un agua de cebada que se conoce de forma general como horchata.

A la horchata también se le atribuye un origen legendario: se cuenta que una aldeana llevó a Jaime I, rey de Aragón, un poco de agua de horchata. El rey quedó muy complacido con la bebida y preguntó qué era.

La mujer respondió que se trataba de leche de chufa (en valenciano, llet de xufa). El rey, a modo de broma, respondió: “Això no és llet, això es OR, XATA” (esto no es leche, es oro, guapa), dando así origen a su nombre.

Otras curiosidades sobre el agua de horchata

En primer lugar, según el dato etimológico, la palabra “horchata” proviene del italiano orzata , que significa “hecha de orzo” (cebada).

, que significa “hecha de orzo” (cebada). La chufa fue usada siglos antes por los egipcios, en los rituales funerarios de los faraones. Además, los persas y árabes la utilizaban para fines medicinales, energéticos y diuréticos.

Además, el registro más antiguo que se tiene de una receta de agua de horchata se encuentra en la España del s. XVIII, en un libro titulado Alcaldes de casa y corte.

Por otro lado, el agua de horchata es una de las más populares en las fiestas mexicanas, junto con el agua de jamaica

La horchata llegó a México durante la colonización. Sin embargo, la chufa era desconocida en territorio mexicano, por lo que comenzaron a elaborarla con maíz

Un experimento hecho en 2015 con ratones, probó que la horchata mejora el rendimiento sexual y aumenta la testosterona.

Finalmente, en Alboraya, Valencia, se encuentra el Museo de la Horchata. Si ésta también es tu bebida favorita, ¡tienes que visitarlo!

Beneficios de tomar agua de horchata

Es rica en fibra, lo cual estimula el movimiento intestinal, además de que reduce los síntomas de la diarrea y el estreñimiento.

Tiene propiedades antiinflamatorias, lo cual inhibe la migraña y los dolores de cabeza.

También es rica en antioxidantes, que previenen el envejecimiento prematuro, las arrugas, líneas de expresión y manchas en la piel.

Además, sus antioxidantes combaten los radicales libres, responsables de los tumores cancerígenos.

Tiene un alto contenido de potasio, el cual disminuye la presión arterial y protege la salud cardiovascular.

Contiene vitamina C, que mejora las defensas del sistema inmune.

Recetas de agua de horchata