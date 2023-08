Aprende a preparar Pollo en mole amarillo, uno de los deliciosos platillos típicos de Oaxaca, con nuestra receta fácil y rápida.

Esta es la receta más fácil y rápida para hacer pollo en mole amarillo, un platillo regional oaxaqueño que no puede faltar en tus fiestas.

El mole amarillo no solo es uno de los platillos indispensables de la cocina oaxaqueña, también es uno de los más ricos. Si aún no has probado su enorme sabor o si quieres replicarlo en casa sin complicarte demasiado, aquí te dejamos nuestra receta fácil y rápida para hacer pollo en mole amarillo. Estamos seguros que te quedará delicioso.

5 tips básicos para hacer pollo en mole amarillo