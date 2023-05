20 recetas de sopas gourmet para consentir a mamá en su día

Una comida especial? Que empiece con una de estas sopas gourmet. Son tan fáciles de hacer, que nadie dudará de tu talento para prepararlas.

¿A quién no le gusta lucirse en una comida especial? Para impresionar a tus invitados desde el primer momento, te traemos unas ricas recetas de sopas gourmet. Son tan fáciles de preparar, que nadie dudará de tu talento en la cocina. Toma nota de todas y haz tu favorita.

¿Qué son las sopas gourmet?

La palabra gourmet proviene de un vocablo de origen francés que se utiliza como adjetivo para calificar aquellas comidas de elaboración refinada. Por otro lado, la Real Academia Española los define como “persona que entiende de gastronomía, tiene un exquisito paladar, un gusto delicado y conoce los platos de cocina más selectos”. En otras palabras, se trata de un catador de diferentes comidas, que analiza las condiciones en las que se producen y la profesionalidad del trabajo empleado para elaborar productos “delicatesen”. Para que un producto sea considerado gourmet, tanto la calidad de ingredientes como la forma de prepararlo son determinantes para saber si un plato es gourmet o no. Los productos artesanales, por ejemplo, también son considerados gourmet, que son elaborados con sumo celo para que reúnen las condiciones más naturales y propias de cada uno de los alimentos. No te pierdas: Los 7 mejores restaurantes gourmet de los aeropuertos

CALDOS, SOPAS Y CREMAS MÁS FAMOSAS DEL MUNDO

Sopas más populares del mundo

No hay región en el planeta que no incluya en su gastronomía un caldo, una sopa o una crema emblemáticos. No importa el clima, siempre hay un plato que te hará entrar en calor o te refrescará, te reavivará o aliviará tu alma. En todos los puntos geográficos se prenden las lumbres para que una olla haga su magia y llegue a una mesa a reconfortar a quienes estén sentados en ella.

AMÉRICA

Mole de olla





EUROPA

Goulash





España

Portugal, cataplana: es una sopa preparada en una cazuela con el mismo nombre, preparada con mariscos.

Finlandia, hernekeitto: es una sopa de chícharos verdes con sabor a cebolla, tomillo y mejorana, la cual usan los finlandeses para entrar el calor en las zonas más frías del país.

Hungría, goulash: plato rico en especias con carne, cebollas, pimiento y pimentón, originario de Europa del Este.

Francia, boullabaisse: es una sopa que se compone de diversos pescados que pueden ser enteros, tradicional de la provincia de Provenza y la Marsella.

Rusia, borsh: se trata de una sopa agria hecha con betabel, ingrediente que le da un distintivo color rojo.

Grecia, sopa de limón: llamada también avgolemono, y es una familia de sopas y salsas elaboradas con yemas de huevo y limón.

ÁFRICA

Egusi (Foto: Getty Images)





Marruecos, harira: sopa tradicional del norte de África que lleva carne, tomates y legumbres. Es una tradición consumirla durante el Ramadán.

África Occidental, egusi: su nombre proviene de unas semillas ricas en proteínas que, después de secarse y triturarse, se utilizan como ingrediente principal en la cocina de África Occidental.

ASIA

Ramen (Foto: Getty Images)





Japón, ramen JAPÓN CHINA

China, wonton: el wonton es una masa muy fina que forma parte de la gastronomía china y se consume cocida en sopas.

Vietnam, hotpot: también se conoce como caldero mongol y se domina literalmente como “comida de barco de vapor”.

RECETAS DE SOPAS GOURMET