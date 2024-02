Estas son las 3 razones por las que el té de piña ayuda a bajar de peso

El té de piña se ha vuelto muy popular para bajar de peso ya que tiene propiedades que le ayudan al cuerpo a eliminar líquidos, es rico en antioxidantes y tiene otras poderosas características de las que a continuación te vamos a contar.

La piña puede estimular el sistema inmunológico y mejorar la calidad de la alimentación, sin embargo, debes saber que no es un remedio mágico para bajar de peso, aunque sí un buen complemento en tu misión de ponerte en forma.

3 razones por las que el té de piña te ayuda a bajar de peso

La piña cuenta con propiedades que benefician la pérdida de peso, entre las que destacan:

Ayuda a eliminar líquidos: el té de piña contribuye a la hidratación lo que puede aumentar la producción de orina y ayudarte a eliminar el exceso de agua. En general, se recomienda beber mucha agua y reducir el consumo de café, alcohol y tés que contengan cafeína para reducir la retención de líquidos.

Potencian la descomposición de grasa: Algunos estudios sugieren que la vitamina C, uno de los nutrientes clave de la piña, puede facilitar la pérdida de peso. Según el Journal of Nutritional Science and Vitaminology este antioxidante puede aumentar la descomposición de las grasas, inhibir el metabolismo de la glucosa y mejorar el control glucémico.

Regula el hambre: Por otro lado, estudios científicos han encontrado que consumir té de piña o el fruto entero parece tener efectos beneficiosos sobre la leptina, una hormona que regula el apetito.

¿Cómo se prepara el té de piña?

Lo mejor para obtener los beneficios de esta fruta sin ingerir más azúcar que la que contiene naturalmente, es preparar el té en casa, para esto solo necesitas hervir el agua y agregar bolsitas de té de piña o trozos de piña. Después déjalo reposar durante 10 minutos aproximadamente, permite que se enfríe y agrega stevia, canela o jengibre si lo deseas. Disfrútalo caliente o frío.