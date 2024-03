La ciencia reveló cuál es la mejor hora para comer una manzana

Es muy conocido que la manzana es una fruta muy saludable, pues además de aportar pocas calorías, está llena de vitaminas y es muy fresca, pero, ¿sabías que si la comes a cierta hora del día puedes aprovechar mejor sus beneficios?

Las manzanas son el fruto comestible de una especie de árbol en flor conocida como Malus domestica. Contiene una amplia gama de nutrientes, incluidos carbohidratos, fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales.

¿Cuál es la mejor hora para comer manzanas?

Según los expertos en salud de National Center of Biotechnology Information, el mejor momento para comer manzanas es por la mañana. ¿La razón? La pectina presente en las manzanas es muy beneficiosa para el intestino, ésta favorece eficazmente la función intestinal y previene el estreñimiento.

Así es como la manzana puede ser un gran ingrediente en tus desayunos pero también un gran snack al medio día, pues su consumo ayuda a regular el azúcar en sangre. Adicional, los expertos recomiendan que al comer manzanas lo hagas con todo y la cáscara, porque la piel de la manzana también contiene muchos nutrientes beneficiosos para la salud.

¿Es malo comer manzanas en la noche?

En conclusión, la manzana es una fruta deliciosa, fresca y rica en nutrientes, pero comerla en el momento adecuado será mejor para el organismo. Toma en cuenta que esto no quiere decir que sólo debas comer manzanas por las mañanas, simplemente es una mejor manera de aprovechar sus beneficios.

Adicionalmente, aunque en menor proporción, algunos estudios científicos afirman que consumirla por las noches también tiene puntos a su favor, por ejemplo, las manzanas antes de acostarse también puede ayudarte a dormir, sin embargo se necesita más evidencia para un veredicto contundente. Por eso, el consejo es que no comas manzanas antes de acostarte si no es necesario, es decir, si no tienes hambre.