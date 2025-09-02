Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de septiembre 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Tuna: De $62.00 a $29.50 el kilo
- Pera Barlett: De $47.50 a $34.50 el kilo
- Jitomate Saladet: De $29.90 a $9.50 el kilo
- Calabaza Italiana: De $34.50 a $19.90 el kilo
- Col Blanca: De $32.00 a $19.50 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Nopal Entero: De $43.90 a $36.80 el kilo
- Papa Blanca: De $37.50 a $19.80 el kilo
- Melón Chino: De $44.90 a $19.80 el kilo
- Naranja: De $36.90 a $32.80 el kilo
- Blueberries Charola: De $56.90 a $49.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Jícama: De $28.90 a $19.90 el kilo
- Sandía Roja: De $23.00 a $12.90 el kilo
- Jitomate Saladet: De $29.90 a $19.90 el kilo
- Plátano Chiapas: De $23.90 a $8.90 el kilo
- Manzana Gala: De $49.90 a $39.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Chile Poblano: De $38.90 a $35.00 por kilo
- Naranja: De $49.90 a $29.90 el kilo
- Plátano Chiapas: De $22.90 a $12.90 el kilo
- Jitomate Saladet: De $26.90 a $20.00 el kilo
- Lechuga Romana: De $25.00 a $20.00 la pieza
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 2 y mañana miércoles 3 de septiembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.