Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de septiembre 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Tuna: De $62.00 a $29.50 el kilo

Pera Barlett: De $47.50 a $34.50 el kilo

Jitomate Saladet: De $29.90 a $9.50 el kilo

Calabaza Italiana: De $34.50 a $19.90 el kilo

Col Blanca: De $32.00 a $19.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Nopal Entero: De $43.90 a $36.80 el kilo

Papa Blanca: De $37.50 a $19.80 el kilo

Melón Chino: De $44.90 a $19.80 el kilo

Naranja: De $36.90 a $32.80 el kilo

Blueberries Charola: De $56.90 a $49.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Jícama: De $28.90 a $19.90 el kilo

Sandía Roja: De $23.00 a $12.90 el kilo

Jitomate Saladet: De $29.90 a $19.90 el kilo

Plátano Chiapas: De $23.90 a $8.90 el kilo

Manzana Gala: De $49.90 a $39.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Chile Poblano: De $38.90 a $35.00 por kilo

Naranja: De $49.90 a $29.90 el kilo

Plátano Chiapas: De $22.90 a $12.90 el kilo

Jitomate Saladet: De $26.90 a $20.00 el kilo

Lechuga Romana: De $25.00 a $20.00 la pieza

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 2 y mañana miércoles 3 de septiembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

