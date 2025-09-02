Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de septiembre 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

September 02, 2025 • 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas en el súper para 2 y 3 de septiembre 2025

Elige el mejor descuento en frutas y verduras este martes y miércoles en tu supermercado favorito

UCG/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

agua de tuna con chía

También te podría interesar: Receta de agua de tuna con chía.

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Tuna: De $62.00 a $29.50 el kilo
  • Pera Barlett: De $47.50 a $34.50 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $29.90 a $9.50 el kilo
  • Calabaza Italiana: De $34.50 a $19.90 el kilo
  • Col Blanca: De $32.00 a $19.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Panqué de blueberry con nuez

También te podría interesar: Panqué de blueberry y nuez

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Nopal Entero: De $43.90 a $36.80 el kilo
  • Papa Blanca: De $37.50 a $19.80 el kilo
  • Melón Chino: De $44.90 a $19.80 el kilo
  • Naranja: De $36.90 a $32.80 el kilo
  • Blueberries Charola: De $56.90 a $49.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

pasta-penne-con-jitomate

También te podría interesar: Pasta penne con jitomate deshidratado y espárragos

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Jícama: De $28.90 a $19.90 el kilo
  • Sandía Roja: De $23.00 a $12.90 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $29.90 a $19.90 el kilo
  • Plátano Chiapas: De $23.90 a $8.90 el kilo
  • Manzana Gala: De $49.90 a $39.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Chile en nogada

También podría interesarte: Recetas de chiles en nogada

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Chile Poblano: De $38.90 a $35.00 por kilo
  • Naranja: De $49.90 a $29.90 el kilo
  • Plátano Chiapas: De $22.90 a $12.90 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $26.90 a $20.00 el kilo
  • Lechuga Romana: De $25.00 a $20.00 la pieza

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 2 y mañana miércoles 3 de septiembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

Cocina Fácil
