Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 23 y 24 de septiembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Guayaba: De $58.00 a $39.50 el kilo

Jamaica: De $183.00 a $160.00 el kilo

Kiwi: De $114.50 a $74.00 el kilo

Tomate Bola: De $36.00 a $11.50 el kilo

Apio: De $24.90 a $19.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Papaya: De $39.90 a $31.80 el kilo

Melón Chino: De $44.90 a $19.80 el kilo

Brócoli: De $58.00 a $47.80 el kilo

Champiñón Blanco: De $99.90 a $69.00 la pieza

Pera de Anjou: De $49.80 a $39.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Jícama: De $29.90 a $19.90 el kilo

Manzana Verde Granny Smith: De $59.00 a $39.90 el kilo

Limón Agrio: De $37.90 a $29.90 el kilo

Piña Miel: De $37.90 a $24.90 el kilo

Naranja: De $37.90 a $19.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Jitomate Saladet: De $26.90 a $25.00 el kilo

Lechuga Romana: De $23.90 a $16.90 por pieza

Perón Golden en bolsa: De $37.00 a $35.00 el kilo

Limón Agrio: De $37.00 a $36.00 el kilo

Cebolla Blanca: De $26.90 a $25.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 23 de septiembre y mañana 24 de septiembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

