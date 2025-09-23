Suscríbete
Tendencias

Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 23 y 24 de septiembre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

September 23, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Ofertas frutas y verduras en supermercados martes 23 y 24 de septiembre 2025

Descubre las ofertas del martes y miércoles en supermercados para comprar frutas y verduras este 23 y 24 de septiembre 2025

Maria Korneeva/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Guayaba

También te puede interesar: Ricas recetas con guayaba para compartir

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Guayaba: De $58.00 a $39.50 el kilo
  • Jamaica: De $183.00 a $160.00 el kilo
  • Kiwi: De $114.50 a $74.00 el kilo
  • Tomate Bola: De $36.00 a $11.50 el kilo
  • Apio: De $24.90 a $19.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

filete de pescado frito con salsa de papaya dulce

También te puede interesar: Recetas con papaya que jamás imaginaste

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Papaya: De $39.90 a $31.80 el kilo
  • Melón Chino: De $44.90 a $19.80 el kilo
  • Brócoli: De $58.00 a $47.80 el kilo
  • Champiñón Blanco: De $99.90 a $69.00 la pieza
  • Pera de Anjou: De $49.80 a $39.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Brochetas con frutas: piña y coco rallado

También te puede interesar: Brochetas con piña y coco

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Jícama: De $29.90 a $19.90 el kilo
  • Manzana Verde Granny Smith: De $59.00 a $39.90 el kilo
  • Limón Agrio: De $37.90 a $29.90 el kilo
  • Piña Miel: De $37.90 a $24.90 el kilo
  • Naranja: De $37.90 a $19.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

receta de rollos de carne de pollo con lechuga

También te puede interesar: Receta de rollos de carne de pollo con lechuga

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Jitomate Saladet: De $26.90 a $25.00 el kilo
  • Lechuga Romana: De $23.90 a $16.90 por pieza
  • Perón Golden en bolsa: De $37.00 a $35.00 el kilo
  • Limón Agrio: De $37.00 a $36.00 el kilo
  • Cebolla Blanca: De $26.90 a $25.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 23 de septiembre y mañana 24 de septiembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

ofertas martimiércoles ofertas supermercados ofertas Soriana ofertas chedraui ofertas walmart ofertas Bodega Aurrerá ofertas martes y miércoles Ofertas frutas y verduras descuentos en supermercado precios soriana martes de frescura Martes y Miércoles del Campo tianguis Section 2
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Cómo limpiar manchas de calcetas muy sucias
Tendencias
Tips infalibles para desmanchar las calcetas de los niños. Remedios caseros que sí funcionan
September 22, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
conoce-la-lazy-girl-pasta-que-esta-dominando-las-redes-sociales.jpeg
Tendencias
Conoce la lazy girl pasta que está dominando las redes sociales
September 18, 2025
 · 
Lydia Leija
colorantes-naturales-para-lograr-negro-morado-y-naranja
Tendencias
Cómo hacer una mesa de dulces aterradora para Halloween
September 09, 2025
 · 
Lydia Leija
/tendencias/como-tenir-alimentos-de-forma-natural-para-lograr-colores-como-negro-morado-y-naranja
Tendencias
Cómo teñir alimentos de forma natural para lograr colores como negro, morado y naranja
September 09, 2025
 · 
Lydia Leija
/tendencias/decoracion-comestible-banderas-y-flores-hechos-con-comida
Tendencias
Decoración comestible: banderas y flores hechas con comida
September 09, 2025
Martes y miércoles de ofertas en supermercado 9 y 10 de septiembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de septiembre de 2025
September 09, 2025
 · 
Cocina Fácil
Traditional Mexican corn soup.
Tendencias
Menú para fiesta grande: recetas que rinden y se pueden preparar desde días antes
September 09, 2025
gastronomia mexicana
Tendencias
Ideas para aprovechar las sobras de la noche del Grito
September 05, 2025
 · 
Lydia Leija
7 alimentos que te ayudarán a mejorar tu fertilidad masculina
Salud y nutrición
Estos 7 alimentos podrían cambiar tu vida si buscas ser papá
Tradicionalmente se cree que para mejorar la calidad y sabor del semen es importante ingerir ¿ostiones? ¿jugo de piña? o ¿alimentos cítricos? Más allá de los mitos, le preguntamos a una experta en nutrición y esto nos dijo
September 18, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Electrodomésticos básicos para hacer el lunch con facilidad
Tips de Cocina
Estos electrodomésticos te ayudarán a preparar el lunch de los niños de manera fácil y rápida
Facilítate la vida en las mañanas y prepara para tus hijos un lunch más rápido con ayuda de estos electrodomésticos que sí o sí debes tener en casa.
September 15, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Recetas con sabor pumpkin spice para esta temporada
Recetarios
Pumpkin Spice: recetas con el sabor de moda que conquista tu cocina
Si amas cocinar y buscas nuevas ideas fáciles y deliciosas para esta temporada, no dejes pasar el sabor estrella del momento: el pumpkin spice.
September 10, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
/salud-y-nutricion/fermentados-caseros-kimchi-kombucha-y-kefir
Salud y nutrición
Fermentados caseros: kimchi, kombucha y kéfir
Hoy te contamos todo sobre tres de nuestros fermentados favoritos: kimchi, kombucha y kéfir.
September 08, 2025
 · 
Lydia Leija
Traditional Mexican corn soup.
Tendencias
Guarniciones que no pueden faltar en tu cena mexicana
Prepara estos platillos para que este 16 de septiembre sea verdaderamente mexicano
September 05, 2025
Descubre qué son los búlgaros de agua y cómo prepararlos
Descubre qué son los búlgaros de agua, cómo prepararlos y por qué todos hablan de ellos
Los búlgaros de agua se han vuelto tendencia en el mundo de la nutrición natural gracias a sus múltiples beneficios para la salud. Consíguelos y checa todos sus beneficios.
September 04, 2025
 · 
Cocina Fácil