Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de septiembre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

September 09, 2025 • 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas en supermercado 9 y 10 de septiembre 2025

Encuentra las mejores ofertas en el supermercado 9 y 10 de septiembre 2025

Thomas Barwick/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

tacos flor de jamaica

Sorprende a tu paladar con 3 recetas originales de tacos con flor de Jamaica.

GETTY IMAGES

También te podría interesar: 5 recetas para hacer platillos con flor de jamaica

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Champiñón: De $164.00 a $69.00 el kilo
  • Tomate Saladet: De $29.90 a $9.50 el kilo
  • Ciruela: De $89.50 a $59.050 el kilo
  • Kiwi: De $114.50 a $75.00 el kilo
  • Jamaica: De $183.00 a $160.00 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Cómo preparar brócoli de 15 maneras deliciosas.

Te podría interesar: 15 recetas con brócoli para tu semana

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Manzana Red Delicious: De $44.90 a $29.80 el kilo
  • Sandía con Semilla: De $20.50 a $13.80 el kilo
  • Brócoli: De $58.80 a $46.80 el kilo
  • Elote Blanco: De $12.90 a $8.80 la pieza
  • Aguacate: De $69.90 a $34.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Receta de Carlota de limón con solo 4 ingredientes

Receta de Carlota de limón con solo 4 ingredientes

Freepik

También te podría interesar: Cómo hacer una carlota de limón para un postre espectacular

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Durazno Amarillo: De $89.00 a $59.00 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $29.90 a $12.90 el kilo
  • Nectarina Amarilla: De $89.00 a $59.00 el kilo
  • Papa Blanca Alfa: De $36.90 a $19.90 el kilo
  • Limón sin Semilla: De $32.00 a $19.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

tacos de lechuga romana con carne molida

También te podría interesar: Tacos de lechuga romana con picadillo

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Lechuga Romana: De $23.90 a $15.00 la pieza
  • Chile Poblano: De $38.90 a $30.00 por kilo
  • Perón Golden en bolsa: De $37.00 a $35.00 el kilo
  • Papa en Malla: De $29.90 a $25.00 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $26.90 a $15.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 9 de septiembre y mañana 10 de septiembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

Cocina Fácil
