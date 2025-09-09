Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de septiembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Champiñón: De $164.00 a $69.00 el kilo
- Tomate Saladet: De $29.90 a $9.50 el kilo
- Ciruela: De $89.50 a $59.050 el kilo
- Kiwi: De $114.50 a $75.00 el kilo
- Jamaica: De $183.00 a $160.00 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Manzana Red Delicious: De $44.90 a $29.80 el kilo
- Sandía con Semilla: De $20.50 a $13.80 el kilo
- Brócoli: De $58.80 a $46.80 el kilo
- Elote Blanco: De $12.90 a $8.80 la pieza
- Aguacate: De $69.90 a $34.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Durazno Amarillo: De $89.00 a $59.00 el kilo
- Jitomate Saladet: De $29.90 a $12.90 el kilo
- Nectarina Amarilla: De $89.00 a $59.00 el kilo
- Papa Blanca Alfa: De $36.90 a $19.90 el kilo
- Limón sin Semilla: De $32.00 a $19.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Lechuga Romana: De $23.90 a $15.00 la pieza
- Chile Poblano: De $38.90 a $30.00 por kilo
- Perón Golden en bolsa: De $37.00 a $35.00 el kilo
- Papa en Malla: De $29.90 a $25.00 el kilo
- Jitomate Saladet: De $26.90 a $15.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 9 de septiembre y mañana 10 de septiembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.