El famoso chef británico Gordon Ramsay cometió algunos errores “imperdonables” al momento de preparar unas ‘tradicionales’ tlayudas oaxaqueñas.

Un refrán popular asegura que incluso “al mejor cocinero” se le puede quemar una sopa. En el caso de Gordon Ramsay podemos sumar que también puede cometer errores imperdonables mientras prepara unas ricas tlayudas oaxaqueñas, al menos en la opinión de los amantes de la gastronomía mexicana. Según se puede ver en un video compartido en sus redes sociales recientemente, el famoso chef intentó hacer uno de los clásicos de las calles de Oaxaca en su forma más “tradicional”. Sin embargo, muchos notaron que se equivocó en algunos procesos y sumó ingredientes que pocas veces se ocupan en este platillo. “Gordon eres el mejor chef, pero las tlayudas no son como las preparaste”, escribió una usuaria en Facebook. Así pasó todo.

Gordon Ramsay preparó unas tradicionales tlayudas oaxaqueñas y así le quedaron...

En su cuenta oficial en Facebook, el chef Gordon Ramsay retomó un video en donde prepara unas ‘tradicionales’ tlayudas oaxaqueñas, una comida callejera a la que incluso comparó con las pizzas. El clip, grabado en la capital de Oaxaca en 2021, formó parte del programa Uncharted en el que el escocés viajaba a diferentes partes del mundo para empaparse de su cultura y conocer sus platillos típicos.

En el video de solo 4 minutos y 23 segundos de duración, Ramsay explicó cómo conoció este manjar de sabores y cuál es la mejor forma de prepararlo tal como lo hacen en las calles de Oaxaca. "(El chef) Aaron Sánchez me ha enseñado todo sobre la cocina mexicana por los últimos 10 años y es lo mejor. He podido acelerarme con el increíble mole, con las hermosas tortillas y con los tacos. Hoy voy a mostrarles un fenómeno de la comida callejera que es el equivalente a las pizzas callejeras de mi país e inicia con una hermosa base de tortilla”, señala el cocinero.

Ramsay, el chef más seguido en Instagram, procede entonces a materializar el platillo bajo una receta de 4 pasos y 10 ingredientes, incluyendo el tradicional asiento, frijoles, quesillo y chapulines. Si bien, al final el resultado luce delicioso y se asemeja a las ricas tlayudas que se preparan en restaurantes, mercados y calles de Oaxaca, usuarios criticaron que Ramsay cometiera algunos errores en la preparación y utilizara ingredientes que no suelen emplearse en la receta original de esta joya de la cocina oaxaqueña.

Usuarios critican a Gordon Ramsay por sus tlayudas oaxaqueñas

Quizá el error más notable de Gordon Ramsay al momento de hacer sus ‘tradicionales’ tlayudas oaxaqueñas es que esparció el asiento –como se le conoce a una preparación de la grasa de cerdo sin refinar– sobre el comal donde preparó el platillo y no sobre la tortilla. En Oaxaca, el asiento no solo da un sabor carnoso a la tlayuda sino que es una parte básica de su consistencia y preparación. "¡El asiento lo puso sobre el comal!” escribió un usuario. “Y según es un buen chef, vaya vaya”, respondió otro.

Otra de las cosas que los usuarios en redes sociales señalaron es que Ramsay utilizó pimienta negra para condimentar la comida y crema para decorarla y servirla. “Gracias por destruir un plato original agregando crema agria y pimienta negra y cilantro”, recriminó alguien en Facebook, mientras que alguien más amable comentó: “Chef, eres el mejor, pero esta es una tlayuda oaxaqueña y la estás haciendo muy diferente. La crema le quita el sabor al queso oaxaca”.

Tlayudas oaxaqueñas preparadas por Gordon Ramsay YouTube / Gordon Ramsay

Uno de los comentarios con más likes y más amigables con la receta fue el de una mujer oaxaqueña en Facebook que redactó: “Mi querido chef, la versión de tu tlayuda quedó muy bien, pero lamento decirte que así no es. En Oaxaca, el asiento se le unta a la tortilla, no en el comal. Se le pone lechuga o col dentro de la tlayuda junto con todos los ingredientes y la verdad es muy raro que alguien la prepare con crema; el guacamole, las salsas y el tasajo nunca debe faltar. PD: El tomate y el aguacate no van así y la tortilla debe de ser doblada. Saludos desde Oaxaca Capital”.