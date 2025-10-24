Niacinamida para tu piel: alimentos que la incluyen y cómo aprovechar sus beneficios

La niacinamida, también conocida como vitamina B3, ha ganado popularidad en el mundo del skincare por sus beneficios en la piel, pues ayuda a mejorar la textura, reducir manchas y fortalecer la barrera cutánea. Sin embargo, su poder no solo está en los sueros o cremas, también cumple una función esencial cuando la consumes a través de los alimentos.

¿Por qué es importante comer niacinamida?

La niacinamida participa en procesos clave del cuerpo: convierte los alimentos en energía, favorece la función del sistema nervioso, apoya la digestión y contribuye a mantener una piel saludable desde adentro.

Incluirla en la dieta ayuda a potenciar los resultados de una rutina de cuidado externo, ya que el cuerpo aprovecha sus propiedades de manera integral.

Alimentos ricos en niacinamida

Si quieres integrarla fácilmente a tu dieta, incluye más de estos ingredientes en tus comidas diarias:



Hongos

Aguacate

Arroz integral

Chícharos

Semillas de girasol

Combinaciones inteligentes para aprovechar sus beneficios

La niacinamida actúa mejor cuando se combina con otros nutrientes como el colágeno o la vitamina C, ya que juntos apoyan la regeneración celular y la producción natural de colágeno, además de brindar antioxidantes y energía.

Colágeno + Niacinamida

Aguacate + semillas de girasol: una mezcla cremosa y crujiente rica en grasas buenas, proteínas vegetales y vitamina B3.

Brócoli + lentejas: llenos de fibra, hierro y niacinamida; perfectos para un bowl nutritivo.

Camote + avena: una combinación reconfortante que aporta energía de liberación lenta y vitaminas del grupo B.

Aquí puedes ver cómo hacer un puré de camote para mezclarlo con tu avena cocida.

Canva

Niacinamida + Vitamina C

La vitamina C potencia la absorción y los efectos antioxidantes de la niacinamida, creando un dúo ideal para proteger las células del daño oxidativo:

Hongos y kiwi: frescos, ligeros y con un perfil de sabor inusual pero equilibrado.

Papas y fresas: vitamina C, potasio y niacinamida.

Cacahuate y naranjas: una combinación energética con grasas saludables y antioxidantes naturales.

Consumir niacinamida a través de los alimentos es una forma deliciosa y natural de cuidar tu piel, tu energía y tu bienestar. Combinada con otros nutrientes clave como el colágeno o la vitamina C, su efecto se multiplica.

Empieza por un smoothie con kiwi y naranja o una ensalada con lentejas, brócoli y aguacate: tu piel y tu cuerpo te lo van a agradecer.