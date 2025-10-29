Suscríbete
Recetarios

12 recetas cremosas y deliciosas para cualquier ocasión: desde postres, hasta pastas y carnes

Sin duda, estas recetas con textura cremosa y sabor casero son para disfrutarse despacio.

October 29, 2025 • 
Eloísa Carmona
recetas cremosas.jpg

Canva

Las tardes frías tienen ese algo que invita a bajar el ritmo, a servirnos un plato humeante y dejarnos envolver por los sabores reconfortantes de la temporada. Entre texturas suaves y aromas cálidos, las recetas cremosas se convierten en protagonistas: son esas que reconfortan el cuerpo y el alma desde el primer bocado.

En esta época, los ingredientes parecen pensados para el antojo y el descanso: calabaza, camote, maíz, hongos, manzana, canela o nuez se mezclan con lácteos, cremas vegetales o quesos suaves que les dan un toque sedoso y envolvente. El resultado puede ser tan dulce o tan salado como el antojo lo dicte.

Cuando de recetas cremosas se trata, las versiones dulces, como un flan con textura aterciopelada o un arroz con leche cremoso y perfumado con canela, evocan tardes tranquilas, luz dorada y el aroma a hogar.

Mientras tanto, los platos salados, como unos esquites con queso derretido o unas fajitas de pavo con salsa cremosa, traen ese placer cotidiano de la comida caliente y sabrosa que se comparte en familia.

El secreto de estas recetas está en la cremosidad: en esa textura que reconforta. En cada temporada, la cocina nos invita a reinventar los sabores, y el otoño es la época ideal para explorar las recetas cremosas.

Ya sea que prefieras los postres o los platillos salados, hay una opción para cada gusto y ocasión, y abajo te dejamos una selección de recetas cremosas para disfrutar despacio.

Recetas cremosas

Postres y comidas con textura cremosa

esquites cremosos
Esquites cremosos para disfrutar en casa
December 18, 2018
 · 
Josselin Melara
Arroz con leche cremoso
Cómo hacer arroz con leche cremoso
Este delicioso arroz con leche te encantará, sigue la receta fácil.
October 22, 2018
 · 
Josselin Melara
Fajitas de pavo cremosas
Fajitas de pavo cremosas
February 01, 2015
 · 
Josselin Melara
Ensalada cremosa de at&#xFA;n
Ensalada cremosa de atún
June 05, 2015
 · 
Josselin Melara
puré de zanahoria.jpg
Puré de zanahoria cremoso
Prepara este delicioso puré de zanahoria cremoso; es perfecto para acompañar tus platillos como filetes de red, pollo o chuletas; además de rico es fácil de hacer
September 30, 2017
 · 
Josselin Melara
Sándwich de pollo en ensalada cremosa
Sándwich de pollo en ensalada cremosa
May 02, 2019
 · 
Josselin Melara
Pastel Azteca en salsa cremosa de chipotle en horno de microondas
Pastel Azteca con salsa cremosa al chipotle, receta fácil y deliciosa en microondas
El pastel azteca, también conocido como lasaña mexicana, es uno de esos platillos que combinan tradición, sabor y practicidad. Hazlo de manera sencilla y rápida, aquí te enseñamos cómo.
September 25, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
arrachera preparada con calabacita
Arrachera preparada con calabacita, brócoli y salsa cremosa
January 27, 2020
 · 
Josselin Melara
La mejor receta de flan de coco para que salga cremoso
La mejor receta de flan de coco cremoso
Checa la mejor receta de flan para hacerlo de sabor coco y que te salga súper cremoso; disfruta de este postre que consiente el corazón
January 10, 2024
 · 
Lizzie Rodríguez
risotto brocoli
Cómo hacer un risotto de brócoli cremoso y fácil
Un clásico italiano con una versión deliciosa, un cremoso risotto de brócoli en solo 45 minutos ideal para 4 personas
March 22, 2024
 · 
Alondra Álvarez
Pollo con papas cremosas
Pollo con papas cremosas
Rica y fácil receta para preparar en la semana con pocas papas y pollo, aquí te dejamos los pasos
July 19, 2015
 · 
Josselin Melara
Pasta cremosa con atún
Pasta cremosa con atún
Esta rica pasta es un plato completo para la hora de la comida
May 13, 2021
 · 
Josselin Melara

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
