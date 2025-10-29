Suscríbete
8 recetas con flor de cempasúchil

Con un sabor ligeramente amargo y cítrico, esta flor es muy versátil en la cocina.

October 28, 2025 • 
Eloísa Carmona
recetas con flor de cempasuchil.jpg

El cempasúchil, también conocida como flor de los muertos, es uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos en México. Con sus pétalos anaranjados e intenso aroma, esta flor ilumina los altares y caminos que, según la tradición, guían a las almas de los difuntos de regreso al mundo de los vivos. Pero más allá de su papel espiritual, el cempasúchil también tiene un lugar cada vez más importante en la gastronomía mexicana contemporánea.

La flor que también se come

El nombre cempasúchil proviene del náhuatl cempōhuāxōchitl, que significa “flor de veinte pétalos”. Su sabor es ligeramente amargo y cítrico, con notas terrosas que recuerdan a la manzanilla o al azafrán. Estas características lo convierten en un ingrediente versátil que puede aportar color, aroma y un toque floral muy especial a distintos platillos.

Propiedades y beneficios

Además de su belleza y simbolismo, el cempasúchil posee propiedades nutricionales notables. Es rico en antioxidantes y carotenoides (como la luteína y la zeaxantina), que ayudan a proteger la vista y fortalecen el sistema inmunológico. También contiene vitamina A y flavonoides, conocidos por sus efectos antiinflamatorios y digestivos.

Cómo usar el cempasúchil en la cocina

Los pétalos del cempasúchil, siempre que provengan de flores cultivadas para consumo y libres de pesticidas, pueden usarse tanto frescos como secos. En la cocina mexicana moderna, chefs y cocineros experimentales los incorporan en platillos dulces y salados, aprovechando su aroma y color brillante.

Algunas ideas incluyen:

  • Arroces y sopas: añadiendo pétalos para dar color y un toque floral.
  • Salsas o aderezos: mezclados con chile, cítricos o miel.
  • Infusiones y tés: con efectos relajantes y digestivos.
  • Postres: como helados, panqués o gelatinas con pétalos cristalizados.
  • Bebidas: desde cócteles artesanales hasta atoles aromáticos o aguas frescas.

El cempasúchil, que durante siglos ha representado el puente entre la vida y la muerte, hoy también se redescubre como un puente entre la tradición y la creatividad culinaria. Incorporarlo en la cocina no solo celebra una de las flores más emblemáticas de México, sino que también invita a saborear su esencia: cálida, vibrante y profundamente viva.

Recetas con flor de cempasúchil

Esta flor le da el toque mexicano y de otoño a tus platillos

helado de cempasúchil
Cómo hacer helado de flor de cempasúchil fácilmente
El helado de flor de cempasúchil es un clásico de la temporada de otoño y en especial de las fiestas de Día de Muertos; te decimos cómo prepararlo muy fácil
September 26, 2023
 · 
Cocina Fácil
Mermelada de cempasúchil
Cómo hacer una deliciosa mermelada de cempasúchil ¡Muy fácil!
Disfruta de una receta diferente en este otoño, prepara la mermelada de cempasúchil, una delicia para esta época de Día de Muertos
September 27, 2023
 · 
Cocina Fácil
té de cempasúchil
Cómo hacer té de flor de cempasúchil; estos son los beneficios de tomarlo
La flor de cempasúchil tiene beneficios que puedes aprovechar al prepararla en un delicioso y nutritivo té; te decimos cómo hacerlo
September 26, 2023
 · 
Cocina Fácil
Crema de flor de cempasúchil
Cómo hacer crema de flor de cempasúchil, fácil y deliciosa con sabor a tradición
La flor de cempasúchil se puede usar para realizar deliciosas recetas como esta rica crema; ideal para celebrar el otoño y el Día de Muertos
September 26, 2023
 · 
Cocina Fácil
Quesadillas de cempasúchil
Quesadillas de flor de cempasúchil, la receta más fácil y muy económica
Aprovecha la flor de cempasúchil y prepara todos los platillos que te imagines, hasta las tradicionales quesadillas; checa la receta
September 28, 2023
 · 
Cocina Fácil
pulque de cempasúchil
Pulque de cempasúchil, receta para una bebida fácil y deliciosa
Prepara esta rica receta de pulque de cempasúchil; es una receta super fácil, rica y sana
September 28, 2023
 · 
Cocina Fácil
flan de cempasuchil
Flan de flor de cempasúchil, receta fácil del postre más delicioso del otoño
Prepara este fácil y delicioso flan de flor de cempasúchil; es el postre más rico de la temporada de otoño
September 29, 2023
Atole de cempasúchil y mandarina
Prepara un delicioso atole de cempasúchil y mandarina
El mejor atole para esta época del año. ¿Te atreves a prepararlo?
October 10, 2022
 · 
Josselin Melara

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona

