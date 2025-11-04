5 recetas fáciles y deliciosas para preparar en tu airfryer

La freidora de aire se ha convertido en una aliada indispensable en la cocina moderna. Con ella puedes disfrutar de platillos crujientes y sabrosos con mucho menos aceite y en menos tiempo.
Pero si aún no le sacas provecho, acabas de estrenar la tuya o buscas nuevas ideas, aquí te compartimos cinco recetas clásicas que puedes preparar fácilmente en la airfryer, con sus tiempos y temperaturas exactas para que te queden perfectas.
1. Papas fritas caseras
Tiempo total: 25 minutos
Temperatura: 190 °C
Ingredientes:
- 3 papas medianas
- 1 cucharada de aceite vegetal u oliva
- Sal al gusto
Preparación:
- Lava y corta las papas en tiras delgadas o tipo gajo.
- Sécalas bien con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad.
- Mezcla con el aceite y la sal.
- Colócalas en la canastilla en una sola capa.
- Cocina a 190 °C durante 15 minutos, agita o mueve a la mitad del tiempo y deja 5-10 minutos más si las prefieres más doradas.
Tip: para un toque extra de sabor, añade paprika o ajo en polvo antes de cocinar.
2. Pollo empanizado crujiente
Tiempo total: 25-30 minutos
Temperatura: 180 °C
Ingredientes:
- 2 piezas de pechuga o muslo sin hueso
- 1 huevo batido
- ½ taza de pan molido
- Especias al gusto (ajo en polvo, paprika, orégano, sal, pimienta)
Preparación:
- Sazona el pollo con las especias.
- Pasa cada pieza por huevo y luego por pan molido.
- Coloca en la canastilla sin encimar.
- Cocina a 180 °C por 20-25 minutos, volteando a la mitad del tiempo para un dorado parejo.
Tip: si quieres un acabado más crujiente, rocía un poco de aceite en spray antes de cocinar y sigue esta receta de pollo crujiente.
3. Vegetales asados
Tiempo total: 12-15 minutos
Temperatura: 190 °C
Ingredientes:
- 2 tazas de vegetales (zanahoria, calabaza, brócoli, pimiento)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal, pimienta y hierbas secas al gusto
Preparación:
- Corta los vegetales en trozos medianos y mezcla con el aceite y las especias.
- Colócalos en la canastilla, procurando no sobrecargarla.
- Cocina a 190 °C durante 10-12 minutos, moviendo a la mitad del tiempo.
Tip: agrega un toque de limón o vinagre balsámico al servir para realzar el sabor.
4. Filete de salmón
Tiempo total: 10-12 minutos
Temperatura: 180 °C
Ingredientes:
- 2 filetes de salmón
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- Sal, pimienta y jugo de limón
Preparación:
- Sazona los filetes con sal, pimienta y limón.
- Coloca un poco de aceite sobre la rejilla de la airfryer para evitar que se peguen.
- Cocina a 180 °C durante 10-12 minutos (ajusta según el grosor del filete).
Tip: añade una capa ligera de mostaza Dijon o miel antes de cocinar para un toque gourmet. O sigue esta receta de salmón y cocínala con los tiempos de arriba.
5. Panecillos o postre rápido
Tiempo total: 15-20 minutos
Temperatura: 160 °C
Opciones:
- Muffins
- Pan de plátano
- Galletas suaves
Preparación:
- Prepara tu mezcla favorita (puede ser casera o de caja).
- Engrasa moldes pequeños aptos para airfryer o usa capacillos de silicón.
- Cocina a 160 °C por 15-20 minutos, revisando con un palillo al final: si sale limpio, están listos.
Tip: deja reposar los panecillos unos minutos fuera de la freidora antes de desmoldar.
La airfryer no solo ahorra tiempo, también transforma tu forma de cocinar: menos aceite, menos desorden y más sabor.
Con estas cinco recetas básicas podrás aprovechar al máximo tu freidora de aire, experimentar con distintos ingredientes y adaptar tus platillos favoritos a una versión más ligera y práctica.