5 recetas fáciles y deliciosas para preparar en tu airfryer

Sácale provecho a esta herramienta.

November 04, 2025 • 
Eloísa Carmona
recetas de comida facil en airfryer.jpg

Pavlina Popovska

La freidora de aire se ha convertido en una aliada indispensable en la cocina moderna. Con ella puedes disfrutar de platillos crujientes y sabrosos con mucho menos aceite y en menos tiempo.

Pero si aún no le sacas provecho, acabas de estrenar la tuya o buscas nuevas ideas, aquí te compartimos cinco recetas clásicas que puedes preparar fácilmente en la airfryer, con sus tiempos y temperaturas exactas para que te queden perfectas.

1. Papas fritas caseras

Tiempo total: 25 minutos

Temperatura: 190 °C

Ingredientes:

  • 3 papas medianas
  • 1 cucharada de aceite vegetal u oliva
  • Sal al gusto

Preparación:

  1. Lava y corta las papas en tiras delgadas o tipo gajo.
  2. Sécalas bien con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad.
  3. Mezcla con el aceite y la sal.
  4. Colócalas en la canastilla en una sola capa.
  5. Cocina a 190 °C durante 15 minutos, agita o mueve a la mitad del tiempo y deja 5-10 minutos más si las prefieres más doradas.

Tip: para un toque extra de sabor, añade paprika o ajo en polvo antes de cocinar.

2. Pollo empanizado crujiente

Tiempo total: 25-30 minutos

Temperatura: 180 °C

Ingredientes:

  • 2 piezas de pechuga o muslo sin hueso
  • 1 huevo batido
  • ½ taza de pan molido
  • Especias al gusto (ajo en polvo, paprika, orégano, sal, pimienta)

Preparación:

  1. Sazona el pollo con las especias.
  2. Pasa cada pieza por huevo y luego por pan molido.
  3. Coloca en la canastilla sin encimar.
  4. Cocina a 180 °C por 20-25 minutos, volteando a la mitad del tiempo para un dorado parejo.

Tip: si quieres un acabado más crujiente, rocía un poco de aceite en spray antes de cocinar y sigue esta receta de pollo crujiente.

3. Vegetales asados

Tiempo total: 12-15 minutos

Temperatura: 190 °C

Ingredientes:

  • 2 tazas de vegetales (zanahoria, calabaza, brócoli, pimiento)
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal, pimienta y hierbas secas al gusto

Preparación:

  1. Corta los vegetales en trozos medianos y mezcla con el aceite y las especias.
  2. Colócalos en la canastilla, procurando no sobrecargarla.
  3. Cocina a 190 °C durante 10-12 minutos, moviendo a la mitad del tiempo.

Tip: agrega un toque de limón o vinagre balsámico al servir para realzar el sabor.

receta de salmon en airfryer.jpg

mikroman6

4. Filete de salmón

Tiempo total: 10-12 minutos

Temperatura: 180 °C

Ingredientes:

  • 2 filetes de salmón
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • Sal, pimienta y jugo de limón

Preparación:

  1. Sazona los filetes con sal, pimienta y limón.
  2. Coloca un poco de aceite sobre la rejilla de la airfryer para evitar que se peguen.
  3. Cocina a 180 °C durante 10-12 minutos (ajusta según el grosor del filete).

Tip: añade una capa ligera de mostaza Dijon o miel antes de cocinar para un toque gourmet. O sigue esta receta de salmón y cocínala con los tiempos de arriba.

5. Panecillos o postre rápido

Tiempo total: 15-20 minutos

Temperatura: 160 °C

Opciones:

Preparación:

  1. Prepara tu mezcla favorita (puede ser casera o de caja).
  2. Engrasa moldes pequeños aptos para airfryer o usa capacillos de silicón.
  3. Cocina a 160 °C por 15-20 minutos, revisando con un palillo al final: si sale limpio, están listos.

Tip: deja reposar los panecillos unos minutos fuera de la freidora antes de desmoldar.

La airfryer no solo ahorra tiempo, también transforma tu forma de cocinar: menos aceite, menos desorden y más sabor.

Con estas cinco recetas básicas podrás aprovechar al máximo tu freidora de aire, experimentar con distintos ingredientes y adaptar tus platillos favoritos a una versión más ligera y práctica.

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
