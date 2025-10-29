Suscríbete
9 recetas de tacos ligeros para cenar

Cenas prácticas, sabrosas y llenas de equilibrio.

October 29, 2025 • 
Eloísa Carmona
Cenar bien no significa comer pesado. Los tacos ligeros son la prueba perfecta de que se puede disfrutar una comida deliciosa, práctica y nutritiva antes de dormir. Con su equilibrio entre sabor, textura y facilidad de preparación, se han convertido en una de las mejores opciones para quienes buscan cerrar el día con algo rico pero sin exceso.

Más allá de ser un antojo clásico, los tacos pueden ser una cena completa y balanceada si se preparan con los ingredientes correctos. Al elegir proteínas magras, como pollo, pescado o legumbres, y combinarlas con verduras frescas, salsas naturales y tortillas de maíz o nopal, obtienes un platillo que nutre sin sentirse pesado.

Además, su practicidad los hace ideales para cualquier estilo de vida. Se preparan en minutos, admiten infinitas combinaciones y pueden adaptarse fácilmente a tus gustos o necesidades alimenticias. Desde versiones con guisos caseros hasta opciones más frescas y ligeras, los tacos son ese tipo de cena que se disfruta sin culpa.

Cenar algo ligero y lleno de sabor también favorece el descanso: aporta energía estable, ayuda a la digestión y evita la sensación de pesadez nocturna. Por eso, cuando busques una opción fácil y deliciosa para cerrar el día, piensa en tacos e inspírate en estas 9 ideas de cenas ligeras en formato taco que reunimos para ti.

Tacos ligeros para cenar

Recetas de tacos perfectos para la cena

Alambre.jpg
Taco de alambre de res
Fácil, rápido y saca apuros, unos taquitos de alambre serán la opción para la comida de hoy.
December 04, 2024
 · 
Cocina Fácil
Tacos de quelites
Tacos de quelites
November 15, 2016
 · 
Josselin Melara
Guisados
Recetarios
5 recetas de tacos vegetarianos
Checa estas ideas para tacos vegetarianos. No tengas miedo de experimentar y disfruta estos platillos sin carne
January 28, 2024
 · 
Alondra Álvarez
tacos vegetarianos de jamaica
Tacos vegetarianos de jamaica con salsa de mango y habanero
July 02, 2019
 · 
Josselin Melara
tacos light
Tacos light en hoja de lechuga
August 28, 2019
 · 
Josselin Melara
tacos de huitlacoche
Tacos de huitlacoche
Sería un error no probar algo tan delicioso como estos tacos de huitlacoche. Y para que no te lo imagines, ¡te compartimos la receta!
July 04, 2023
 · 
Josselin Melara
Tacos de fajitas encebolladas con rajas de chilaca
Tacos de fajitas encebolladas con rajas de chilaca
April 10, 2017
 · 
Josselin Melara
Tacos de lechuga con pollo asi&#xE1;tico
Tacos de lechuga con pollo asiático
June 12, 2016
 · 
Josselin Melara
tacos de lechuga vegetarianos
Tacos de lechuga vegetarianos con champiñones
December 26, 2019
 · 
Josselin Melara

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
