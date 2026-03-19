Suscríbete
Recetarios

Recetas con yogurt Griego que te aportan proteína y variedad en tu cocina

El yogurt griego se ha convertido en un básico de la cocina moderna, y no es casualidad. Su textura espesa, sabor ligeramente ácido y alto contenido de proteína lo hacen ideal para quienes buscan preparar comidas prácticas, originales y bien balanceadas sin complicarse demasiado.

Marzo 19, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Recetas con yogurt griego para tener mucha proteína en tus comidas

Recetas con yogurt griego para tener mucha proteína en tus comidas

rudisill/Getty Images

Si eres de las que quiere consentir a su familia con recetas fáciles pero nutritivas, incorporar yogurt griego FAGE a tus platillos puede marcar una gran diferencia. Aquí te contamos por qué deberías usarlo más seguido y cómo sacarle el máximo provecho.

¿Por qué el yogurt griego es una gran fuente de proteína?

A diferencia del yogurt tradicional, el yogurt griego pasa por un proceso de filtrado que elimina parte del suero, concentrando así sus nutrientes. El resultado es un alimento con:

  • Mayor contenido de proteína (hasta el doble que el yogurt normal)
  • Menos azúcares naturales
  • Textura más espesa y cremosa
  • Mayor poder saciante, ideal para controlar el apetito

La proteína es fundamental para mantener la energía durante el día, fortalecer músculos y apoyar una alimentación equilibrada para toda la familia.

Beneficios de agregar yogurt griego a tus recetas

Incluir yogurt griego FAGE en la cocina diaria no solo mejora el valor nutricional de los alimentos, también aporta ventajas prácticas:

  • Hace los platillos más cremosos sin usar tanta grasa
  • Puede sustituir ingredientes como crema o mayonesa, reduciendo calorías sin perder sabor.
  • Aporta frescura y equilibrio
  • Su toque ácido ayuda a balancear sabores, especialmente en recetas saladas.
  • Es muy versátil
  • Funciona en recetas dulces, saladas, frías o calientes.

Si buscas recetas fáciles y originales, aquí tienes ideas sencillas para empezar:

Pasta Alfredo con yogurt griego FAGE

Pasta Alfredo con yogurt griego FAGE

Cortesía FAGE

PASTA ALFREDO CON YOGURT GRIEGO

Ingredientes

  • 225 g de pasta fusilli
  • 2 cdas de mantequilla
  • 1 ½ cdtas de ajo, finamente picado
  • ½ tz de agua de la cocción de la pasta
  • 1 tz de FAGE yogurt griego (Total 0%, 5%, Best Self)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 tz de queso parmesano, rallado
  • Pan rallado, tostado
  • Perejil, picado

Preparación

  1. Añade una cucharada de sal a una olla con agua y deja hervir.
  2. Incorpora la pasta y cocina hasta que esté al dente.
  3. Reserva ½ taza de agua de la cocción de la pasta. Cuela la pasta.
  4. Añade la mantequilla y el ajo en una sartén a fuego medio y saltea por un minuto.
  5. Vierte el agua de la cocción de la pasta y calienta por 2 minutos más.
  6. Baja la temperatura a fuego bajo y agrega el yogurt, la sal y la pimienta.
  7. Revuelve constantemente durante 2 minutos.
  8. Añade la pasta y el queso parmesano y mezcla hasta cubrir toda la pasta con la salsa.
  9. Decora con el pan rallado y el perejil.
Paletas de choco-menta con yogurt Griego FAGE

Paletas de choco-menta con yogurt Griego FAGE

Cortesía FAGE

PALETAS HELADAS DE CHOCO-MENTA CON YOGURT GRIEGO

Ingredientes

  • 1 tz de crema para batir
  • 1 tz de hojas de menta frescas, picadas toscamente
  • ½ tz de miel de agave, jarabe de maple o sirope dorado
  • 2 tzs de FAGE yogurt griego (Total 0%, 5%, Best Self)
  • 1 cdita de extracto de menta colorante artificial verde (opcional)
  • ¾ de tz de chocolate en trozos
  • 2 tzs de chispas de chocolate semiamargo
  • 2/3 de tz de aceite de coco

Preparación

  1. Calienta la crema para batir y las hojas de menta en una olla pequeña a fuego medio por 5 minutos.
  2. Vierte la miel de agave y apaga el fuego. Deja que la menta infusione y que la mezcla se enfríe por 25 minutos.
  3. Agrega el yogurt griego, el extracto de menta y un par de gotas de colorante artificial verde y mezcla hasta integrar.
  4. Añade los trozos de chocolate y vierte la mezcla en moldes para paleta.
  5. Coloca palitos de madera en cada espacio y congela por 5 horas y media o por toda la noche.
  6. Desmolda las paletas y sumerge en el chocolate. Sirve inmediatamente o congela por 10 minutos antes de servir.
Recetas ricas en proteína y fibra

Deliciosas recetas para tener comidas que incluyan proteína y fibra en nuestra dieta diaria.

espinaca avena.jpg
Licuado de espinaca con avena
Disfruta de este delicioso licuado de espinaca con avena; las propiedades de sus ingredientes son benéficas para el cuerpo
Julio 22, 2014
 · 
Josselin Melara
Parfait de yogur con higo
Parfait de yogur con higo
Junio 28, 2014
 · 
Josselin Melara
recetas con yogurt
21 recetas con yogurt para cualquier momento del día
El yogurt es un gran ingrediente para tus recetas de cocina, aprovecha sus bondades y prepara deliciosos platillos.
Septiembre 04, 2019
 · 
Josselin Melara
Huevos rellenos de lentejas
Huevos rellenos de lentejas
Enero 30, 2017
 · 
Josselin Melara
carne con acelgas y lentejas
Carne con acelgas y lentejas
Noviembre 21, 2019
 · 
Josselin Melara
Salm&#xF3;n teriyaki
Salmón teriyaki
Junio 12, 2014
 · 
Josselin Melara
Salm&#xF3;n marinado con ensalada
Salmón marinado con ensalada
Septiembre 13, 2017
 · 
Josselin Melara
Tacos de lechuga con pollo
Tacos de lechuga con pollo
Agosto 14, 2018
 · 
Josselin Melara
Arroz salvaje con tofu
Arroz salvaje con tofu
Septiembre 30, 2014
 · 
Josselin Melara
Consomé de carne molida
Consomé de carne molida
Este rico y diferente consomé de carne molida puede sacarte de apuros a la hora de la comida, aprende a prepararlo.
Junio 14, 2017
 · 
Josselin Melara
Quiche receta con carne molida
Quiche: receta con carne molida y champiñones
Sigue paso a paso esta rica receta francesa de quiche de carne molida
Noviembre 09, 2020
 · 
Josselin Melara
Receta de tacos de carne molida
Tacos de carne molida en solo 30 minutos
Si quieres hacer una comida saludable y rica, checa esta deliciosa receta de tacos de carne molida; te tardas menos de 30 minutos.
Enero 29, 2025
 · 
Lizzie Rodríguez

Yogurt griego beneficios del yogurt griego proteína Section 2 pasta alfredo paletas heladas
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

desayunos sin avena.jpg
Recetarios
Desayunos SIN avena pero igual de saciantes
Marzo 17, 2026
 · 
Eloísa Carmona
quesos saludables.jpg
Salud y nutrición
7 quesos saludables que deberías incluir en tu dieta
Marzo 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
licuados para el estreñimiento con avena ingredientes.jpg
Recetarios
Licuados para el estreñimiento con avena
Marzo 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
a que hora comer proteina despues de entrenar.jpg
Salud y nutrición
Este es el mejor momento para comer proteína
Febrero 11, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Hot Cakes verdes con espinaca muy saludables
Recetarios
Recetas verdes para un desayuno balanceado
Febrero 05, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
recetas practicas mudanza.jpg
Recetarios
5 recetas súper fáciles que te ayudan a sobrevivir cuando te acabas de mudar
Enero 21, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Bebidas con whisky para elevar el ánimo
Recetarios
Bebidas con whisky para elevar el ánimo
Enero 19, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
masa muscular alimentos a evitar.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos que debes evitar si quieres ganar masa muscular
Enero 07, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos quema grasa.jpg
Salud y nutrición
¿De verdad existen alimentos que queman grasa?
Desmitificamos el café, el té verde y otros “superalimentos”.
Marzo 19, 2026
 · 
Eloísa Carmona
truco para limpiar los dientes.jpg
Tendencias
El alimento con el que evitas que se te manchen los dientes
No siempre tenemos un cepillo a mano, pero la naturaleza nos dio herramientas increíbles para mantener una sonrisa blanca.
Marzo 18, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el súper 17 y 18 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de marzo de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Marzo 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
menu oscares 2026.jpg
Tendencias
¿Qué comerán los ganadores de los Oscar?
Pollo con hojaldre, tequila mexicano y un Oscar de chocolate para cada invitado.
Marzo 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona
como tomar magnesio correctamente.jpg
Salud y nutrición
Cómo tomar magnesio correctamente: ¡evita este error común!
Optimizar tu salud celular requiere más que solo voluntad; requiere sinergia.
Marzo 12, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos para desinflamar en vientre.jpg
Salud y nutrición
12 alimentos que puedes comer para ayudar a desinflamar el abdomen
La mayoría de las veces, una combinación de hidratación y estos alimentos clave será suficiente para que vuelvas a sentirte tú misma.
Marzo 11, 2026
 · 
Eloísa Carmona