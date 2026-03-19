Recetas con yogurt Griego que te aportan proteína y variedad en tu cocina
El yogurt griego se ha convertido en un básico de la cocina moderna, y no es casualidad. Su textura espesa, sabor ligeramente ácido y alto contenido de proteína lo hacen ideal para quienes buscan preparar comidas prácticas, originales y bien balanceadas sin complicarse demasiado.
Si eres de las que quiere consentir a su familia con recetas fáciles pero nutritivas, incorporar yogurt griego FAGE a tus platillos puede marcar una gran diferencia. Aquí te contamos por qué deberías usarlo más seguido y cómo sacarle el máximo provecho.
¿Por qué el yogurt griego es una gran fuente de proteína?
A diferencia del yogurt tradicional, el yogurt griego pasa por un proceso de filtrado que elimina parte del suero, concentrando así sus nutrientes. El resultado es un alimento con:
- Mayor contenido de proteína (hasta el doble que el yogurt normal)
- Menos azúcares naturales
- Textura más espesa y cremosa
- Mayor poder saciante, ideal para controlar el apetito
La proteína es fundamental para mantener la energía durante el día, fortalecer músculos y apoyar una alimentación equilibrada para toda la familia.
Beneficios de agregar yogurt griego a tus recetas
Incluir yogurt griego FAGE en la cocina diaria no solo mejora el valor nutricional de los alimentos, también aporta ventajas prácticas:
- Hace los platillos más cremosos sin usar tanta grasa
- Puede sustituir ingredientes como crema o mayonesa, reduciendo calorías sin perder sabor.
- Aporta frescura y equilibrio
- Su toque ácido ayuda a balancear sabores, especialmente en recetas saladas.
- Es muy versátil
- Funciona en recetas dulces, saladas, frías o calientes.
Si buscas recetas fáciles y originales, aquí tienes ideas sencillas para empezar:
PASTA ALFREDO CON YOGURT GRIEGO
Ingredientes
- 225 g de pasta fusilli
- 2 cdas de mantequilla
- 1 ½ cdtas de ajo, finamente picado
- ½ tz de agua de la cocción de la pasta
- 1 tz de FAGE yogurt griego (Total 0%, 5%, Best Self)
- Sal y pimienta al gusto
- 1 tz de queso parmesano, rallado
- Pan rallado, tostado
- Perejil, picado
Preparación
- Añade una cucharada de sal a una olla con agua y deja hervir.
- Incorpora la pasta y cocina hasta que esté al dente.
- Reserva ½ taza de agua de la cocción de la pasta. Cuela la pasta.
- Añade la mantequilla y el ajo en una sartén a fuego medio y saltea por un minuto.
- Vierte el agua de la cocción de la pasta y calienta por 2 minutos más.
- Baja la temperatura a fuego bajo y agrega el yogurt, la sal y la pimienta.
- Revuelve constantemente durante 2 minutos.
- Añade la pasta y el queso parmesano y mezcla hasta cubrir toda la pasta con la salsa.
- Decora con el pan rallado y el perejil.
PALETAS HELADAS DE CHOCO-MENTA CON YOGURT GRIEGO
Ingredientes
- 1 tz de crema para batir
- 1 tz de hojas de menta frescas, picadas toscamente
- ½ tz de miel de agave, jarabe de maple o sirope dorado
- 2 tzs de FAGE yogurt griego (Total 0%, 5%, Best Self)
- 1 cdita de extracto de menta colorante artificial verde (opcional)
- ¾ de tz de chocolate en trozos
- 2 tzs de chispas de chocolate semiamargo
- 2/3 de tz de aceite de coco
Preparación
- Calienta la crema para batir y las hojas de menta en una olla pequeña a fuego medio por 5 minutos.
- Vierte la miel de agave y apaga el fuego. Deja que la menta infusione y que la mezcla se enfríe por 25 minutos.
- Agrega el yogurt griego, el extracto de menta y un par de gotas de colorante artificial verde y mezcla hasta integrar.
- Añade los trozos de chocolate y vierte la mezcla en moldes para paleta.
- Coloca palitos de madera en cada espacio y congela por 5 horas y media o por toda la noche.
- Desmolda las paletas y sumerge en el chocolate. Sirve inmediatamente o congela por 10 minutos antes de servir.
Deliciosas recetas para tener comidas que incluyan proteína y fibra en nuestra dieta diaria.