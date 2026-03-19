Recetas con yogurt Griego que te aportan proteína y variedad en tu cocina

Si eres de las que quiere consentir a su familia con recetas fáciles pero nutritivas, incorporar yogurt griego FAGE a tus platillos puede marcar una gran diferencia. Aquí te contamos por qué deberías usarlo más seguido y cómo sacarle el máximo provecho.

¿Por qué el yogurt griego es una gran fuente de proteína?

A diferencia del yogurt tradicional, el yogurt griego pasa por un proceso de filtrado que elimina parte del suero, concentrando así sus nutrientes. El resultado es un alimento con:



Mayor contenido de proteína (hasta el doble que el yogurt normal)

Menos azúcares naturales

Textura más espesa y cremosa

Mayor poder saciante, ideal para controlar el apetito

La proteína es fundamental para mantener la energía durante el día, fortalecer músculos y apoyar una alimentación equilibrada para toda la familia.

Beneficios de agregar yogurt griego a tus recetas

Incluir yogurt griego FAGE en la cocina diaria no solo mejora el valor nutricional de los alimentos, también aporta ventajas prácticas:



Hace los platillos más cremosos sin usar tanta grasa

Puede sustituir ingredientes como crema o mayonesa, reduciendo calorías sin perder sabor.

Aporta frescura y equilibrio

Su toque ácido ayuda a balancear sabores, especialmente en recetas saladas.

Es muy versátil

Funciona en recetas dulces, saladas, frías o calientes.

Si buscas recetas fáciles y originales, aquí tienes ideas sencillas para empezar:

Pasta Alfredo con yogurt griego FAGE Cortesía FAGE

PASTA ALFREDO CON YOGURT GRIEGO

Ingredientes



225 g de pasta fusilli

2 cdas de mantequilla

1 ½ cdtas de ajo, finamente picado

½ tz de agua de la cocción de la pasta

1 tz de FAGE yogurt griego (Total 0%, 5%, Best Self)

Sal y pimienta al gusto

1 tz de queso parmesano, rallado

Pan rallado, tostado

Perejil, picado

Preparación



Añade una cucharada de sal a una olla con agua y deja hervir. Incorpora la pasta y cocina hasta que esté al dente. Reserva ½ taza de agua de la cocción de la pasta. Cuela la pasta. Añade la mantequilla y el ajo en una sartén a fuego medio y saltea por un minuto. Vierte el agua de la cocción de la pasta y calienta por 2 minutos más. Baja la temperatura a fuego bajo y agrega el yogurt, la sal y la pimienta. Revuelve constantemente durante 2 minutos. Añade la pasta y el queso parmesano y mezcla hasta cubrir toda la pasta con la salsa. Decora con el pan rallado y el perejil.

Paletas de choco-menta con yogurt Griego FAGE Cortesía FAGE

PALETAS HELADAS DE CHOCO-MENTA CON YOGURT GRIEGO

Ingredientes



1 tz de crema para batir

1 tz de hojas de menta frescas, picadas toscamente

½ tz de miel de agave, jarabe de maple o sirope dorado

2 tzs de FAGE yogurt griego (Total 0%, 5%, Best Self)

1 cdita de extracto de menta colorante artificial verde (opcional)

¾ de tz de chocolate en trozos

2 tzs de chispas de chocolate semiamargo

2/3 de tz de aceite de coco

Preparación

