Suscríbete
Salud y nutrición

Cómo cocinar los vegetales para conservar al máximo sus nutrientes (y su sabor)

Conservar los nutrientes de los vegetales no requiere técnicas complicadas.

October 31, 2025 • 
Eloísa Carmona
mejor forma de cocinar vegetales.jpg

NataBene

Los vegetales son una fuente esencial de vitaminas, minerales y fibra, pero la forma en que los cocinamos puede marcar una gran diferencia en su valor nutritivo. Hervirlos demasiado o cocinarlos a altas temperaturas puede hacer que pierdan buena parte de sus beneficios. La buena noticia es que existen técnicas sencillas para mantener su textura, color y nutrientes sin renunciar al sabor.

El mito del hervido: menos es más

Cuando cocinas verduras en exceso o en demasiada agua, parte de sus vitaminas hidrosolubles, como la C y las del grupo B, se disuelven y terminan en el líquido de cocción. Si prefieres hervir, hazlo por poco tiempo, con el agua justa, y aprovéchala después para sopas o caldos: ahí quedan muchos de los nutrientes.

Al vapor: la mejor técnica para conservar nutrientes

Cocinar al vapor es una de las formas más efectivas de preservar vitaminas y minerales, ya que los vegetales no tocan el agua directamente. Además, mantienen su color y textura crujiente.

Puedes usar una vaporera tradicional, una canasta de bambú o incluso improvisar una con un colador metálico sobre una olla. Brócoli, zanahoria, ejotes, coliflor y espárragos son ideales para esta técnica.

Salteado rápido: sabor y textura en equilibrio

El salteado o “stir fry” consiste en cocinar los vegetales a fuego alto por poco tiempo, en una sartén o wok con una pequeña cantidad de aceite.

Esta técnica no solo resalta su sabor, sino que permite conservar una buena parte de los nutrientes, especialmente si no se prolonga demasiado el tiempo de cocción. Lo mejor es usar aceites con alto punto de humo, como el de aguacate o el de coco, y evitar sobrecargar la sartén para que los vegetales no se cuezan al vapor por exceso de humedad.

Asados y al horno: ideales para potenciar el sabor

Asar los vegetales resalta su dulzura natural y les da un toque caramelizado irresistible. Aunque algo de vitamina C puede perderse por el calor, el sabor concentrado hace que comer más verduras sea mucho más fácil.

Además, el horno permite cocinar sin agua, lo que ayuda a conservar minerales y antioxidantes.

Microondas: rápido y sorprendentemente saludable

Aunque muchos lo evitan, cocinar vegetales en microondas puede ser una opción muy eficiente. Al reducir el tiempo y la cantidad de agua, esta técnica conserva mejor los nutrientes que el hervido tradicional.

Para hacerlo, coloca los vegetales en un recipiente con tapa, añade apenas unas gotas de agua y cocina por intervalos cortos, vigilando la textura.

Por último, además del método de cocción, el manejo previo también influye. Cortar los vegetales justo antes de cocinarlos reduce la pérdida de vitaminas por exposición al aire. Y si necesitas guardarlos, hazlo en recipientes herméticos dentro del refrigerador para evitar la oxidación.

Conservar los nutrientes de los vegetales no requiere técnicas complicadas: basta con cocinarlos menos tiempo, con menos agua y a temperaturas controladas.

Ya sea al vapor, al horno o salteados, la clave está en buscar el equilibrio entre salud y sabor. Así, cada plato será no solo más nutritivo, sino también mucho más apetitoso.

vegetales tipos de cocción técnicas de cocción cocción nutrientes
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

recetas para subir defensas.jpg
Salud y nutrición
18 recetas para reforzar tus defensas: cómo alimentarte para fortalecer tu sistema inmunológico
October 30, 2025
 · 
Eloísa Carmona
vinagre de manzana con madre que es.jpg
Salud y nutrición
Vinagre de manzana con madre: por qué es diferente y para qué sirve
October 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como-remplazar-antojos.jpg
Salud y nutrición
¿Tienes antojo? Qué comer cuando el cuerpo pide grasa, fritura, dulce o salado
October 22, 2025
 · 
Eloísa Carmona
comer-cerezas-por-la-noche-ayuda-a-mejorar-tu-reloj-biologico-esto-dice-la-ciencia
Salud y nutrición
¿Comer cerezas por la noche ayuda a mejorar tu reloj biológico? Esto dice la ciencia
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/cuanta-fibra-debemos-consumir-al-dia-y-como-lograrlo-con-estas-porciones
Salud y nutrición
Cuánta fibra debemos consumir al día y cómo incluirla en tu menú diario
September 29, 2025
aloe-vera-natural-para-lograr-un-cabello-irresistible
Salud y nutrición
Cómo usar aloe vera natural para lograr un cabello irresistible
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/propiedades-curativas-de-la-flor-de-cempasuchil-que-quizas-no-conocias
Salud y nutrición
Propiedades curativas de la flor de cempasúchil que quizás no conocías
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
curcuma-es-tan-efectiva-para-desinflamar-esto-dice-la-ciencia
Salud y nutrición
¿Por qué la cúrcuma es tan efectiva para desinflamar? Esto dice la ciencia
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
recetas de tacos ligeros para cenar.jpg
Recetarios
9 recetas de tacos ligeros para cenar
Cenas prácticas, sabrosas y llenas de equilibrio.
October 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas cremosas.jpg
Recetarios
12 recetas cremosas y deliciosas para cualquier ocasión: desde postres, hasta pastas y carnes
Sin duda, estas recetas con textura cremosa y sabor casero son para disfrutarse despacio.
October 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas con flor de cempasuchil.jpg
Recetarios
8 recetas con flor de cempasúchil
Con un sabor ligeramente amargo y cítrico, esta flor es muy versátil en la cocina.
October 28, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas para el 28 y 29 de octubre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 28 y 29 de octubre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
October 28, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas baratas con sardinas.jpg
Recetarios
Sardinas en lata: recetas sencillas y económicas para cada día de la semana
Desde sopes hasta chiles rellenos, sácale provecho a este ingrediente.
October 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona
cuanto cuesta comer y beber en la formula 1 autodromo hermanos rodriguez.jpg
Tendencias
¿Vas al Gran Premio de México? Esto cuesta comer y beber en el evento
Prepara tu presupuesto para disfrutar del fin de semana de la Fórmula 1.
October 24, 2025
 · 
Eloísa Carmona